ipanema2c investiert in die Zukunft.

Markenexperte Ralf Andereya erhält erneut Lehrauftrag an der HSD.

ipanema2c setzt auch im kommenden Sommer 2023 sein Engagement an der renommierten Hochschule Düsseldorf (HSD) fort. Als eine der führenden Ausbildungsstätten für die nationale und internationale Kommunikationsbranche bietet die HSD eine praxisorientierte Lehre im Fachbereich Design, die künftigen Berufsfeldern einen vielseitigen Zugriff ermöglicht. In diesem Kontext ergänzen namhafte Kommunikationsexperten das Hochschulangebot komplementär zum klassischen Feld der visuellen Kommunikation im Gestaltungsfeld „Text / Verbale Kommunikation / Creative Writing“.

Als Geschäftsführer Konzept & Kreation bei ipanema2c brand communication setzt Ralf Andereya auch im Sommersemester 2023 seine langjährige Lehrtätigkeit an der HSD fort. Dabei wird er die Studierenden in seinem Brand-Buildung-Seminar anleiten, markenprägende Kreation zu entwickeln. In einem weiteren Kurs, dem Theorieseminar „Project-U“ geht es um Kreativmanagement, um den kreativen Nachwuchs Deutschlands auf den neuesten Stand in punkto Strukturentwicklung und Projektorganisation zu bringen.

ipanema2c ist stolz darauf, auch weiterhin einen Beitrag zur Förderung des Nachwuchses in der Kommunikationsbranche zu leisten und freut sich darauf, auch im kommenden Sommersemester ganz nah an Deutschlands kreativem Nachwuchs zu sein. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von ipanema2c unter www.ipanema2c.de

ipanema2c ist eine Full-Service-Agentur, die kreativ und zielgerichtet für ihre Kunden arbeitet. Für deren bessere, erfolgreichere Kommunikation. Wir denken strategisch, handeln pragmatisch, liefern keine Kommunikation von der Stange. Sehen und gesehen werden: Wir glauben an die Kraft der Marke, wir glauben an Ideen.

Kontakt

ipanema2c brand communication gmbh

Olaf Bruno Pahl

Ferdinand-Thun-Str. 44

42289 Wuppertal

020269357323



http://www.ipanema2c.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.