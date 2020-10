IPEVO führt die “DO-CAM Creator’s Edition” ein: Einen Begleiter für innovative Köpfe

Im Anschluss an die erfolgreiche Einführung der DO-CAM-USB-Dokumentenkamera führt IPEVO, der Vorreiter in der visuellen Kommunikationstechnologie, nun eine Neuauflage seiner Kamera für alle Arten von Kreativschaffenden ein.

Die Creator’s Edition der DO-CAM besticht mit in einem lebhaften Gelbton und stellt die natürliche Wahl für kreative Gestalter wie z. B. Künstler, Grafikdesigner und Architekten dar, die ihrer Arbeit mit etwas Flair mehr Ausdruck verleihen möchten. Das elegante und schlichte Design der DO-CAM ermöglicht es ihr, sich von anderen abzuheben, ganz egal wo sie platziert und wie sie verwendet wird.

Die einzige Taste der DO-CAM befindet sich direkt neben dem Drehgriff der Kamera. Dem Benutzer ist es mit nur einem Klick dieser Taste möglich, das Bild umzuschalten, wenn dieser zwischen der Dokumentenfreigabe und der persönlichen Kommunikation wechselt, wodurch sichergestellt wird, dass das Bild immer richtig herum angezeigt wird. Trotz des kompakten Designs der DO-CAM ermöglicht ihr Sony-CMOS-Bildsensor mit 8 MP eine außergewöhnliche Bildqualität, einen Schnellfokus und eine exzellente Farbdarstellung.

Die DO-CAM wiegt lediglich 335 g und besitzt gleichzeitig die Grundfläche einer kleinen mobilen Federmappe, wodurch ihre Nutzung, ihre Aufbewahrung und ihr Transport sich äußerst praktisch gestalten. Die Fähigkeit, als Dokumentenkamera und auch als Webcam dienen zu können, macht die DO-CAM zu einem extrem vielseitigen und dennoch leistungsstarken Gerät. Ganz egal, ob es sich um die Freigabe von Designs oder die Durchführung einen Online-Meetings handelt, die DO-CAM wird in der Lage sein, einen nahtlosen Übergang zwischen den zwei Perspektiven zu schaffen, um eine maximale Effizienz zu gewähren.

Dank ihres leuchtend kolorierten Charakters und aufgrund ihrer Portabilität und Sichtbarkeit ist diese Sonderedition der DO-CAM ebenfalls exzellent für Benutzer mit Sehbeschwerden geeignet. Ihr kompaktes, leichtes Design und ihre hohe Bildqualität machen die DO-CAM zu einer zuverlässigen und tragbaren elektronischen Lupe für Benutzer mit Sehbeschwerden, die normalerweise andere Ausrüstungen mit sich herumtragen müssen.

Die DO-CAM Creator’s Edition ist jetzt für 180,99 EUR verfügbar (MwSt. nicht inbegriffen) und kann über IPEVO erworben werden. In den nächsten Wochen werden Preisnachlässe und Sonderangebote über die offiziellen Kanäle von IPEVO verfügbar gestellt.

Besuchen Sie für weitere Informationen zur DO-CAM Creator’s Edition: https://international.ipevo.com.tw/de/DO-CAM_USB_Document_Camera.html

IPEVO hat seinen Sitz in Sunnyvale (Kalifornien) und ist ein EdTech-Unternehmen, das vielseitige visuelle Kommunikationswerkzeuge produziert und vertreibt. IPEVO denkt bei der Entwicklung seiner Produkte stets an die Benutzer und bietet einfache, erschwingliche Software, Dokumentenkameras und Kommunikationswerkzeuge an, mit denen Menschen in einer vernetzten Welt unkompliziert und effizient Inhalte erstellen, unterrichten, lernen, inspirieren und zusammenarbeiten können.

