IPH-Gruppe beruft Jürgen Kreutz zum Geschäftsführer Transaktionen

München, 22. Dezember 2021 – Die IPH Handelsimmobilien GmbH stärkt ihre Kompetenz im Transaktionsbereich mit der Berufung von Jürgen Kreutz (56) zum Geschäftsführer Transaktionen. In dieser führenden Position wird er bundesweit das Transaktionsgeschäft der IPH-Gruppe ausbauen und somit deren Leistungsspektrum vervollständigen. Mit seiner Expertise im Segment Highstreet liegt sein Fokus auf innerstädtischen Einzelhandelslagen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Jürgen Kreutz für die Besetzung dieser verantwortungsvollen Position unseren Wunschkandidaten gewinnen konnten. Zum einen blickt er auf eine jahrzehntelange Erfahrung in der Transaktionsberatung mit Schwerpunkt auf Einzelhandelsimmobilien zurück, zum anderen teilt er die unternehmerische Philosophie und schätzt das enorme Wissen der IPH-Gruppe. Gemeinsam mit dem Kompetenzteam mit Alexandra Gradl und Roman Zwolinski sind wir angesichts eines Marktumfelds, welches einen großen Beratungsbedarf für Eigentümer aufweist, breit aufgestellt“, sagt Lars Jähnichen, Geschäftsführer von IPH Handelsimmobilien.

„Ich freue mich, die immobilienspezifischen Herausforderungen des Strukturwandels im stationären Einzelhandel zusammen mit den Teams von BBE und IPH betreuen zu dürfen. Meine Marktkenntnis werde ich vor allem dafür einsetzen, neue Konzepte zu entwickeln, um den Wachstumskurs in den Bereichen Vermietung und Investment weiter zu stärken“, kommentiert Jürgen Kreutz.

Jürgen Kreutz war zuletzt als Geschäftsführer der COMFORT Düsseldorf GmbH tätig. Daneben war er Geschäftsführer der COMFORT Holding GmbH.

Die IPH-Gruppe setzt sich aus drei Unternehmen zusammen. Die IPH Handelsimmobilien GmbH, gegründet 1994, mit ihrem Hauptsitz in München und den Niederlassungen in Hamburg, Berlin, Köln und Leipzig ist eine Tochtergesellschaft der BBE Handelsberatung und eine Schwestergesellschaft der elaboratum New Commerce Consulting. Sie ist Dienstleister für alle Fragestellungen rund um die Handelsimmobilie. Die IPH Handelsimmobilien konzipiert, entwickelt und vermarktet einzelne Handelsflächen bis hin zu Einkaufs- und Fachmarktzentren, ob Revitalisierung oder Neuansiedlung. Ein bedeutendes Spezialgebiet ist das Center und Property Management, welches in der IPH Centermanagement GmbH, einem Joint-Venture mit der IC Immobilien Gruppe, gebündelt wird. Die erst 2015 gegründete IPH Transact GmbH unterstützt Investoren und Bestandshalter bei Transaktionen beratend. Im Unternehmensverbund arbeiten 170 Retail-Experten.

