Irena Markovic: Die Veränderungen in der österreichischen Immobilienbranche

Irena Markovic über die Zukunft der Immobilienbranche

Irena Markovic wurde bereits im zarten Alter von 15 Jahren als Model in Österreich bekannt und hat es durch ihre Eventplattform Scandalous mittlerweile geschafft, sich in der Glamourwelt einen echten Namen zu machen. Mittlerweile hat sich Wiens bekannteste Society-Ikone allerdings zur Geschäftsfrau entwickelt. Seit 2016 führt sie die erfolgreiche Immobilienkanzlei Lifestyle Properties und wird von ihren Kunden vor allem für ihr fachliches Know-How und ihr umfassendes Betreuungsangebot geschätzt.

Verzeichnis:

– Über Lifestyle Properties

– Die Entwicklung der Branche in den vergangenen Jahren

– Worauf es Kunden bei der Vermittlung ankommt

– Was den Reiz des Immobiliengeschäfts ausmacht

– Warum das Immobiliengeschäft rentabel ist

ÜBER LIFESTYLE PROPERTIES

Lifestyle Properties ist ein Immobilienunternehmen, das 2016 von Irena Markovic gegründet wurde. Das Portfolio der Kanzlei erstreckt sich über Miet- und Kaufangebote von exklusiven Luxuswohnungen und Villen bis hin zu Zinshäusern, Geschäftslokalen, Büros und anderen Gewerbeobjekten. Auch in Bezug auf ihre Kunden kann Irena Markovic eine große Bandbreite vorweisen. So zählen sowohl Privatpersonen als auch Bauträger und Stiftungen zu ihrem Kundenstamm dazu.

DIE ENTWICKLUNG DER BRANCHE IN DEN VERGANGENEN JAHREN

In den vergangenen Jahren hat die Immobilienbranche in Österreich einen großen, finanziellen Boom erlebt. Irena Markovic erklärt, dass gerade nach der Wirtschaftskrise ein extremer Anstieg der Eigentumspreise spürbar wurde und diese Preissteigerung noch immer nicht vorüber ist. Mittlerweile hat sich der Schwerpunkt des Booms allerdings von Großstädten in die Randbereiche von Ballungsgebieten verlagert. Aus diesem Grund rät Irena Markovic auch jedem, der über ein Immobilieninvestment nachdenkt, die Lage des Objekts zu berücksichtigen, da diese entscheidend für künftige Wertsteigerungen ist.

WORAUF ES DEN KUNDEN BEI DER VERMITTLUNG ANKOMMT

Irena Markovics Kunden schätzen vor allem die Empathie und das Fingerspitzengefühl, mit dem in der Immobilienkanzlei Lifestyle Properties vorgegangen wird. Die unterschiedlichen Kunden erfordern auch verschiedene Vorgehensweisen, was jeden Auftrag zu etwas ganz Besonderem macht. Darüber hinaus bietet Irena Markovics Kanzlei einen großen, persönlichen Einsatz und ein geschultes Expertenteam, das langjährige Erfahrung und ein hohes Maß an Fachwissen vorweisen kann.

WAS DEN REIZ DES IMMOBILIENGESCHÄFTS AUSMACHT

Irena Markovic konnte sich schon immer für die Immobilienbranche begeistern. Einerseits aufgrund der prachtvollen Objekte, die durch ihre eigene Geschichte und Ausstattung stets individuell und besonders sind. Andererseits aufgrund des finanziellen und wirtschaftlichen Aspekts, der stets Konzentration und Wissen erfordert. Irena Markovic ist sich bewusst, dass man in der Immobilienbranche nie auslernt und genießt es, ihren Wissenshorizont durch die ständigen Entwicklungen immer mehr zu erweitern.

WARUM DAS IMMOBILIENGESCHÄFT RENTABEL IST

Wie Irena Markovic erklärt, ist der Kauf einer Immobilie auch heutzutage noch eine gute Möglichkeit der Wertanlage. Das liegt vor allem an den niedrigen Bankzinsen, die Kredite trotz der steigenden Immobilienpreise attraktiv machen. Darüber hinaus sind Immobilien aber auch eine gute Altersvorsorge und können, wenn alles richtig gemacht wird, sogar nachfolgenden Generationen eine finanzielle Unterstützung bieten. Irena Markovic rät allerdings, beim Kauf einer Immobilie stets die Nachfrage des Objekts zu berücksichtigen und den Verwendungszweck vor dem Erwerb festzulegen.

