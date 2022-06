Irena Markovic: Lifestyle Properties – die schönste Anlaufstelle für Immobilien

Irena Markovic erklärt, warum sich Immobilien als Anlagekapital noch immer rentieren

Irena Markovic ist eine Unternehmerin mit vielen Talenten. Schon im zarten Alter von 19 Jahren gründete die gebürtige Serbin ihre eigene Eventplattform „Scandalous“, die sich im Laufe der Jahre zum Tummelplatz für hochkarätige Gäste entwickelt hat. Parallel dazu begann Irena Markovic 2009 allerdings auch, in die Immobilienbranche einzusteigen und eröffnete 2016 ihre eigene Immobilienkanzlei “ Lifestyle Properties„. Hier wird den Kunden ein eindrucksvolles Miet- und Kaufangebot an exklusiven Objekten geboten.

Verzeichnis:

– Wie passen Eventmanagement und die Immobilienbranche zusammen?

– Was bietet Lifestyle Properties an?

– Welche Tipps hat Irena Markovic für den Immobilienkauf?

– Wie ist die aktuelle Lage am österreichischen Immobilienmarkt?

WIE PASSEN EVENTMANAGEMENT UND DIE IMMOBILIENBRANCHE ZUSAMMEN?

Für Irena Markovic war es schon immer verlockend, als Bindeglied zwischen der funkelnden Glamourscheinwelt und der knallharten Realität des Business zu stehen. In den Augen der Österreicherin schließen sich diese Welten keineswegs aus, fungiert sie doch in beiden als eine Art Vermittlerin, bei der eine große Portion Empathie, Fachwissen und Ehrgeiz vorausgesetzt werden. Grundsätzlich ist für Irena Markovic klar, dass man als Frau und Unternehmerin in jeder Branche ein dickes Fell und eine Menge Selbstbewusstsein benötigt, egal ob man sich im Event- oder Immobilienbereich bewegt.

WAS BIETET LIFESTYLE PROPERTIES AN?

Lifestyle Properties ist ein Unternehmen, das seinen Kunden eine große Bandbreite an verschiedenen Miet- und Kaufobjekten wie Wohnungen, Villen, Zinshäusern, aber auch Gewerbegebäuden bietet, erklärt Irena Markovic. Wichtig ist der Unternehmerin, dass der Kunde mit seinen Bedürfnissen stets im Vordergrund steht. Da bei Lifestyle Properties eine sehr unterschiedliche Klientel aus Privatkunden, Bauträgern und Stiftungen bedient wird, erfordert dies eine Menge Fingerspitzengefühl und Expertenwissen.

WELCHE TIPPS HAT IRENA MARKOVIC FÜR DEN IMMOBILIENKAUF?

Laut Irena Markovic ist es wichtig, stets die Lage zu berücksichtigen. Diese kann nämlich entscheidend für eine etwaige Wertsteigerung und den Vermietungserfolg sein. Besonders lukrativ sind daher Objekte, die gut in die örtliche Infrastruktur eingebettet sind. Darüber hinaus empfiehlt Irena Markovic, vor einem Kauf stets den baulichen Zustand des Objekts zu überprüfen, idealerweise von einem ausgebildeten Spezialisten, der einen vor bösen Überraschungen bewahren kann.

WIE IST DIE AKTUELLE LAGE AM ÖSTERREICHISCHEN IMMOBILIENMARKT?

Wie Irena Markovic erklärt, beobachtet man in der Immobilienbranche schon seit einigen Jahren einen starken preislichen Aufwind, der von der Corona-Pandemie noch bestärkt wurde. Gleichzeitig bleibt der Immobilienkauf durch die anhaltend niedrigen Kreditzinsen weiterhin attraktiv. Irena Markovic merkt allerdings an, dass sich der starke Preisboom mittlerweile eher in das weitere Umland von Ballungszentren verlagert, wohingegen in Großstädten wie Wien langsam eine Stabilisierung sichtbar wird.

LIFESTYLE PROPERTIES – ist die schönste Adresse für Immobilien in Wien. LIFESTYLE PROPERTIES nimmt Sie mit auf eine Reise durch die schönsten Objekte in Wien, privat und beruflich.

Firmenkontakt

IM LIFESTYLE PROPERTIES e.U.

Irena Markovic

Stock-im-Eisen-Platz 3/26

1010 Wien

+43 1 512 14 84

+43 1 512 14 84

office@lifestyle-properties.at

http://www.lifestyle-properties.at

Pressekontakt

IM LIFESTYLE PROPERTIES e.U.

Irena Markovic

Stock-im-Eisen-Platz 3/26

1010 Wien

+43 1 512 14 84

+43 1 512 14 84

lifestyle-properties@clickonmedia-mail.de

http://www.lifestyle-properties.at

