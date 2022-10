IREPELL 1st Edition macht Schädlingen den Garaus

Selbst größte Tierfreunde können auf einige Besucher aus dem Tierreich durchaus verzichten. Dennoch zögern viele, unerwünschte Insekten oder Vierbeiner mit giftigen Mitteln zu bekämpfen. Dank IREPELL 1st Edition gehört dieses Dilemma der Vergangenheit an. Durch die weltweit einzigartige Kombination spezifischer Abwehrmethoden in Verbindung mit der Nutzung künstlicher Intelligenz bleiben Schädlinge freiwillig dem Grundstück fern. Und nicht nur das: Die neueste Technologie der österreichischen Experten ist zudem als komfortables Smart Home Device erhältlich.

Nachhaltig und effizient

Nach jahrelanger Forschung und überwältigender Resonanz auf mehrfache Testreihen steht die IREPELL 1st Edition zum Erwerb bereit. Mit seinem innovativen Hightech-Produkt bietet das Start-up aus Tirol eine absolute Weltneuheit im Bereich der Schädlingsbekämpfung. Dank dem Einsatz innovativer Technologien lassen sich bis zu 16 Tierarten auf nachhaltige Weise und mit 100-prozentiger Effizienz von Haus und Garten fernhalten. Während herkömmliche Repellents mit ihren linearen Ultraschallfrequenzen keine komplette Abwehr von Marder, Mäusen oder Mücken ermöglichen, kombiniert IREPELL verschiedene Tierabwehr-Methoden.

Dabei lassen sich durch den Einsatz von Blitzlicht, Bewegungssensoren und insgesamt sechs Hochton-Lautsprechern Geräusche natürlicher Fressfeinde nicht nur exakt imitieren. Die Ultraschallfrequenzen werden zudem über 360 Grad verteilt und verhindern so den unerwünschten Tierangriff über eine nicht geschützte Seite. Und selbst das ist noch nicht alles. Durch den Rückgriff auf künstliche Intelligenz werden Faktoren wie Witterungsverhältnisse oder Standort automatisch verarbeitet und so das gewünschte Fluchtverhalten gezielt aktiviert.

Einfache Handhabung

Neben der hohen Effizienz der Tierabwehr punktet IREPELL zudem mit seiner bequemen und einfachen Steuerungsmöglichkeit. Per App lässt sich auch von unterwegs jederzeit auf das einzigartige System zugreifen und sogar über Sprachbefehle bedienen. Die Installation erfordert nur wenige Minuten und kann dank der ausführlichen Einrichtungsanleitung auch von Laien problemlos durchgeführt werden.

Dass die Kundenzufriedenheit bei Geschäftsführer Johannes Kirchmair und seinem Partner Christian Hochmuth im Fokus steht, beweist auch die Bitte um ehrliches Nutzer-Feedback. Doch nicht nur mit ihm soll das Smart-Home-Power-Schutzschild gegen Motten, Marder und Co. stetig weiter verbessert werden. Das erfahrene Team der JK SUS GmbH forscht selbst unerlässlich an neuen Modulen und Funktionalitäten. Experten aus unterschiedlichsten Branchen integrieren auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse permanent neue Algorithmen in das bereits jetzt höchst effiziente Tierabwehrsystem.

IREPELL ist ein Hightech-Startup mit Sitz in Tirol. IREPELL entwickelt, produziert und vermarktet intelligente Tier- und Insektenabwehr Geräte. Entwicklung, Design sowie die Produktion der Elektronik, Verpackung, Firmware und App erfolgen in Österreich. Das mehrköpfige Team von IREPELL besteht aus Experten verschiedener Disziplinen mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Branche. Die Mission von IREPELL ist es, Ihr Zuhause mit Hilfe der neuesten digitalen Technologie vor unerwünschten Tieren zu schützen.

