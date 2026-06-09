IRIS baut Growth-Investment-Team in Deutschland aus

München, 9. Juni 2026 – Die europäische Growth- und Venture-Capital-Gesellschaft IRIS baut ihre Investment-Team im Growth-Equity-Segment für Deutschland weiter aus und verstärkt dafür das Münchner Team mit Viktor Stoll. Als Investment Manager verantwortet er das Sourcing und die Umsetzung von Wachstumsinvestitionen in Deutschland und Europa, mit Schwerpunkt auf Enterprise-Software und Cybersecurity.

IRIS investiert seit knapp 40 Jahren in europäische Technologieunternehmen – von der Frühphase bis hin zu wachstumsstarken Scale-ups. Zum Portfolio zählen unter anderem LeanIX, das 2023 von SAP

übernommen wurde, sowie Talon.One, das Berliner B2B-SaaS-Unternehmen, das kürzlich für 750 Millionen Euro von Adyen akquiriert wurde. Mit über einer Milliarde Euro investiertem Kapital und mehr als 350 Portfoliounternehmen gehört IRIS zu den erfahrensten Tech-Investoren Europas.

Fokus auf operative Skalierung im deutschen Growth-Markt

Von München aus wird Stoll vor allem den deutschen Markt betreuen, zugleich aber auch europaweit aktiv sein. Sein Fokus liegt auf Technologieunternehmen in der operativen Wachstums- und Skalierungsphase.

Curt Gunsenheimer, Managing Partner und Head of Growth bei IRIS, sagt: „Viktor bringt umfassende Erfahrung mit technologieorientierten Growth- und Buyout-Investments in Deutschland und Europa mit. Darüber hinaus verfügt er über tiefgehende Expertise bei der Umsetzung und Integration von Add-on-Akquisitionen Im Growth-Segment wird neben Technologie und Marktpotenzial zunehmend die Fähigkeit entscheidend, Organisation, Kapital und Marktstrategie aufeinander abzustimmen – insbesondere mit Blick auf die Vorbereitung von Tech-Unternehmen auf potenzielle

Private-Equity-Investments.“

Stoll wechselt von der Beteiligungsgesellschaft Armira zu IRIS. Dort verantwortete er seit 2022 Transaktionen in den Bereichen Technologie und IT-Services. Zuvor war er als Investment Associate bei Apheon tätig und begleitete Buyout-Transaktionen in den Sektoren Healthcare, Industrie und Dienstleistungen.

Seine Karriere begann Stoll im Investment Banking bei Bank of America Merrill Lynch in München und Frankfurt mit Schwerpunkt auf DACH-Sponsor-Coverage sowie M&A. Sein Studium absolvierte er an der WHU – Otto Beisheim School of Management, wo er sowohl den Bachelor in General Management als auch den Master of Science in Finance erwarb.

Über IRIS

IRIS ist eine auf den Digital- und Technologiesektor spezialisierte europäische Venture-Capital-Gesellschaft. Diese unterstützt Unternehmer und Startups in verschiedenen Entwicklungsstadien – von der Seed- über die Series-A- bis hin zur Late-Stage- und Growth-Equity-Phase. Mit einem ausgesprochenen Tech-Fokus und umfangreicher Expertise steht IRIS ihren Portfolio-Unternehmen von Büros in Berlin, Paris und München aus zur Seite.

Zu den Investments von IRIS gehören unter anderem Adjust, Arango, Braincube, Escape, Exotec, Kyriba, Jedox, LeanIX, Lumapps, Opsmill, Open-Xchange, Pyck, Red Points, Scality, Shift Technology, Staffbase, SurePay, Talend, Talon.One, WeeFin, Workpath und Zeta Global.

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Bildquelle: Vktor Stoll, (c) IRIS