IRIS baut Investment-Kompetenz mit vier Neueinstellungen aus

Berlin, 22. September 2025 – Die europäische Venture-Capital-Gesellschaft IRIS verstärkt ihr Team mit vier neuen Experten, um ihre Präsenz im europäischen Markt auszubauen und ESG noch stärker in die Investmentstrategie zu integrieren.

Gemeinsam stärken sie die Mission von IRIS: europäische Gründer nicht nur mit Kapital, sondern auch mit langfristigem Engagement und Fachwissen zu unterstützen.

– Jakob Banhardt verstärkt als Principal das Berliner Venture-Team und bringt sowohl umfassende Venture-Capital-Erfahrung aus seiner Zeit bei UVC Partners als auch operative Erfahrung aus seiner Rolle beim ClimateTech-Pionier Planetly mit. Sein Fokus liegt auf B2B-Technologien in der DACH-Region – insbesondere Künstliche Intelligenz, industrielle Technologien und Energielösungen.

– Marietta Martin wird in Paris als Sustainability Managerin die ESG-Roadmap von IRIS verantworten. Die frühere Managerin bei Reporting 21 ist eine ausgewiesene Expertin für europäische Regulierung und Impact-Strategien auf Unternehmensebene.

– Bruno du Breuil ergänzt das Pariser Growth-Team als Senior Associate mit Schwerpunkt auf B2B-Software und InsurTech. Zuvor war er bei D“Ornano + Co in der Transaktionsberatung tätig.

– Paul Tardiveau startet als Associate im Growth-Team und konzentriert sich auf Healthtech- sowie Supply-Chain-Plattformen. Stationen unter anderem bei Five Arrows und ENGIE New Ventures sowie unternehmerische Erfahrung im Bereich Künstliche Intelligenz in den USA runden sein Profil ab.

Curt Gunsenheimer, Managing Partner bei IRIS, kommentiert: „Mit Jakob bauen wir unsere Präsenz im DACH-Markt deutlich aus. Das ist der Schlüssel für die nächste Wachstumsphase von IRIS. Marietta, Bruno und Paul unterstützen uns in den Bereichen ESG, Growth und branchenübergreifende Software. Wir wollen beweisen, dass europäische Tech-Investments nicht nur international konkurrenzfähig, sondern auch nachhaltig skalierbar sind.“

IRIS hat in Deutschland zuletzt u. a. in das Logistik-Startup pyck und das Nature-Tech-Unternehmen Nala Earth investiert. Mit den Neueinstellungen will die Gesellschaft ihr Modell aus Venture- und Growth-Investments über Ländergrenzen hinweg enger verzahnen.

IRIS ist ein europäisches Venture- und Growth-Unternehmen, das sich auf die Förderung innovativer Technologien spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert in Seed-, Series-A-, Late-Stage- und Wachstumsfinanzierungen. Mit Standorten in Paris, Berlin und München sowie einem starken internationalen Netzwerk ist IRIS ein strategischer Partner für aufstrebende Scale-ups und Technologieunternehmen. Weitere Informationen unter www.iris.vc

