IRIS erzielt erfolgreichen Exit des Investments in Kyriba bei einer Unternehmensbewertung von über 3 Milliarden US-Dollar

Berlin, 5. Dezember 2024 – Die europäische Venture-Capital-Gesellschaft IRIS, die sich auf Investitionen im digitalen und technologischen Sektor spezialisiert hat, bestätigt den vollständigen Exit bei Kyriba. Dies erfolgt im Rahmen einer Reinvestition durch den Buyout-Fonds von Bridgepoint und dem neuen Investor, General Atlantic. Nach mehr als zehn Jahren Partnerschaft markiert dieser Schritt einen wichtigen Meilenstein für IRIS und Kyriba. Die Transaktion, die bis Ende 2024 abgeschlossen sein wird, bewertet den französisch-amerikanischen Technologieführer Kyriba mit über 3 Milliarden US-Dollar.

Mit diesem Exit erzielt IRIS einen mehr als zehnfachen Return auf die ursprüngliche Investition des IrisNext Fonds im Jahr 2017.

IRIS beteiligte sich erstmals 2010 an Kyriba im Rahmen der Serie-C-Finanzierungsrunde. In den vergangenen 14 Jahren hat IRIS das Unternehmen in jeder Wachstumsphase aktiv unterstützt, unter anderem durch mehrere Reinvestitionen über zwei Fondsgenerationen, zuletzt 2017 und 2019 durch den IrisNext Fonds.

Seit der ersten Investition von IRIS ist der Umsatz von Kyriba, der damals hauptsächlich in Frankreich generiert wurde, um das 25-fache und der Annual Recurring Revenue (kurz ARR / dt. Jährlicher wiederkehrender Umsatz) um das 30-fache gestiegen. Darüber hinaus hat sich die Bewertung (in EUR) des Unternehmens mehr als verhundertfacht, was den Technologieführer zu einem globalen Giganten in seinem Sektor macht.

Bereits im Jahr 2019 hatte IRIS ein initiales Investment, aus der früheren Fondsgeneration von 2010, erfolgreich veräußert, nachdem Bridgepoint eine Mehrheitsbeteiligung übernahm und Kyriba mit über 1 Milliarde US-Dollar bewertete. Dies führte zu einem Return von mehr als dem Zwölffachen der ursprünglichen Investition.

Langjährige proaktive und strategische Unterstützung

IRIS erkannte früh das Potenzial von vertikalen SaaS-Lösungen, so auch im Bereich Finanzmanagement. Kyriba hat sich hier auf die Optimierung von Unternehmensliquidität spezialisiert. Der globale Markt wird derzeit auf 15 Milliarden US-Dollar geschätzt und zählt zu den vielversprechendsten Segmenten im B2B-Fintech-Sektor.

IRIS begleitet Kyriba seit der Frühphase des Produkts und hat das Unternehmen im Wachstum unterstützt, insbesondere bei der Expansion in die USA und innerhalb Europas, bei der Entwicklung seines Produktangebots (in Richtung Risikomanagement, Zahlungsverkehr und Working Capital) und bei der Weiterentwicklung seiner Plattform zu einer weltweit führenden Software für Unternehmensliquidität. Mit über 3.000 Kunden weltweit, darunter viele der größten Konzerne, wird die jüngste Finanzierungsrunde Kyriba in die Lage versetzen, weiterhin Innovationen im Bereich Liquiditätsmanagement voranzutreiben.

Eine Erfolgsgeschichte in den USA, in Europa – und darüber hinaus

Kyriba ist eine der größten Erfolgsgeschichten der europäischen Technologiebranche. Das Unternehmen hat seine Wurzeln in Frankreich und ist heute ein weltweit führendes Scale-up-Unternehmen. Trotz seines internationalen Wachstums ist Kyriba stolz darauf, seine Forschungs- und Entwicklungsteams weiter in Saint-Cloud, Frankreich, zu beschäftigen.

„Wir sind stolz darauf, Kyribas technologisches Wachstum und seinen Weg zur globalen Marktführerschaft über all die Jahre unterstützt zu haben – so wie wir es bei IRIS mit vielversprechenden europäischen Start-ups und Scale-ups tun. Wir danken Jean-Luc Robert, dem Gründer von Kyriba, für seine außergewöhnliche Führung und den Teams von Kyriba für ihre großartige Arbeit. Der Erfolg von Kyriba ist ein inspirierendes Beispiel für unser Engagement für außergewöhnliche Unternehmer und künftige globale Technologieführer“, sagt Curt Gunsenheimer, Managing Partner bei IRIS.

Über IRIS

IRIS ist eine auf den Digital- und Technologiesektor spezialisierte europäische Venture-Capital-Gesellschaft. Diese unterstützt Unternehmer und Startups in verschiedenen Entwicklungsstadien – von der Seed- über die Series-A- bis hin zur Late-Stage- und Wachstumsphase. Mit einem ausgesprochenen Tech-Fokus und umfangreicher Expertise steht IRIS ihren Portfolio-Unternehmen von Büros in Paris, Berlin und München aus zur Seite. Zu den Investments von IRIS gehören unter anderem Adjust, ArangoDB, Braincube, Cohort, Escape, Exotec, Forto, Kyriba, Jedox, LeanIX, Lumapps, Lookout, Open-Xchange, Red Points, Scality, Shift, Spinergie, Staffbase, SurePay, Talend, Talon.one, WeeFin, Workpath and Zeta Global.

Mehr unter: https://www.iris.vc/

