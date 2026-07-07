iSAQB Software Architecture Gathering 2026 – Programm für internationale Softwarearchitektur-Konferenz online

Mehr als 60 internationale Sprecher:innen, über 55 Sessions und Keynotes, zehn ganztägige Workshops und acht Tracks: Das Programm des Software Architecture Gathering (SAG) 2026 ist jetzt online. Vom 16. bis 19. November 2026 wird das Titanic Chaussee Berlin zum internationalen Treffpunkt der Softwarearchitektur-Community. Veranstaltet vom International Software Architecture Qualification Board (iSAQB®) in Kooperation mit heise conferences, bringt die Konferenz renommierte Expert:innen aus aller Welt zusammen und wird mit mehr als 400 erwarteten Teilnehmenden größer als je zuvor.

Ob Künstliche Intelligenz, Softwarearchitektur, Leadership, Cloud, Domain-Driven Design oder moderne Engineering Practices – das Software Architecture Gathering bietet vier Tage voller praxisnaher Impulse, fachlichem Austausch und Networking. An den Hauptkonferenztagen am 17. und 18. November erwartet die Teilnehmenden außerdem eine Expo mit führenden Unternehmen aus der Softwarebranche.

Mit mehr als 60 internationalen Sprecher:innen präsentiert die SAG 2026 eines der bislang stärksten Programme ihrer Geschichte. Zu den renommierten Expert:innen gehören unter anderem Radia Perlman, Sam Newman, Randy Shoup, Aino Vonge Corry, Alistair Cockburn, Kevlin Henney, Simon Brown, Dylan Beattie, Neal Ford, Barry O’Reilly, Mark Richards und viele weitere bekannte Persönlichkeiten der internationalen Softwarearchitektur-Community. Sie teilen ihre Erfahrungen aus Industrie, Forschung und Praxis und geben Einblicke in aktuelle Entwicklungen und zukünftige Herausforderungen der Softwareentwicklung.

Zu den Highlights des diesjährigen Programms gehören unter anderem:

– Dark Modules and Cobots: Architecting For AI / Keynote von Sam Newman

– Don’t Panic – the Hitchhiker’s Guide to AI / Keynote von Aino Vonge Corry

– You Can’t Rewrite It All: With Models Modularity Matters More / Keynote von Randy Shoup

– Network Protocols: Myths, Missteps, and Mysteries / Keynote von Radia Perlman

– How To Teach Your Agents About Architecture / Workshop von Neal Ford

– Residuality Theory / Workshop von Barry O’Reilly

– Accountability, Agency and the Humans Left Holding the Liability / Workshop von Louise Humpington

– 14 Software Architecture Patterns and AntiPatterns Every Architect Should Know / Workshop von Mark Richards

– Open Source, Open Mind: The Cost of Free Software / Session von Dylan Beattie

– Decisions for Software Design and Beyond / Session von Jacqui Read

– Design in Software Is Deciding Where to Put the Line of Code. For Every Line of Code / Session von Alistair Cockburn

– The Human Edge in the Age of AI: How to Be Irreplaceable / Session von Lirone Glikman

– Escaping the Complexity Trap: What Software Architects Need to Learn / Session von Jurgen Appelo

– Leadership and Psychological Safety / Session von Gitte Klitgaard

Mit acht thematischen Tracks, mehr als 55 Sessions und Keynotes sowie zehn ganztägigen Workshops bietet das Software Architecture Gathering ein vielseitiges Programm für Softwarearchitekt:innen, Entwickler:innen, Tech Leads, Systemanalyst:innen und alle, die moderne Softwaresysteme gestalten. Neben technischem Know-how stehen auch Themen wie Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit im Fokus. Ziel der Konferenz ist es, den internationalen Austausch zu fördern, neue Perspektiven zu eröffnen und praxisnahe Impulse für die tägliche Arbeit zu vermitteln.

Weitere Informationen zum Programm, zu den Sprecher:innen und zur Ticketbuchung finden Interessierte unter: https://www.software-architecture-gathering.com/

Das International Software Architecture Qualification Board (iSAQB®) ist ein internationaler Verein, der sich aus führenden Fachexpert:innen aus Industrie, Beratungsunternehmen und Wissenschaft zusammensetzt. Als Non-Profit-Organisation entwickelt das iSAQB® technologische Standards und Zertifizierungen im Bereich Softwarearchitektur. Das wesentliche Ziel des iSAQB® ist es, die Aus- und Weiterbildung von Softwarearchitekt:innen international zu standardisieren und kontinuierlich zu verbessern.

Als unabhängiges Gremium ist das iSAQB® Träger des internationalen modularen Schulungs- und Zertifizierungssystems „Certified Professional for Software Architecture“ (CPSA®). Das Zertifizierungssystem ermöglicht Softwarearchitekt:innen, ihren Wissensstand und ihre Fähigkeiten durch ein international anerkanntes Prüfungsverfahren zertifizieren zu lassen.

Kontakt

iSAQB GmbH

Franziska Deutsch

Feuerbachstraße 6

14471 Potsdam

0000-000000



https://www.isaqb.org

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.