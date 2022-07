iSAQB Software Architecture Gathering – Digital 2022 / Neues Programm online

The Leading International Conference for Software Architecture – Neues Programm online

Vom 14. bis 17. November 2022 präsentiert das iSAQB® in Kooperation mit Skills Matter das Software Architecture Gathering erneut als Online-Konferenz. Die Teilnehmenden erwarten mehr als 45 Keynotes, Sessions und Workshops mit über 55 Sprecher:innen aus der Softwarearchitektur-Welt. Die Konferenz ist Treffpunkt und Wissensplattform für alle, die in IT-Projekten an Lösungsstrukturen arbeiten: in erster Linie Softwarearchitekt:innen, Entwickler:innen oder Qualitätssicherer.

In diesem Jahr können sich die Teilnehmenden auf Themen freuen, die sich auf Grundlagenwissen, neue Konzepte für die Modellierung oder Dokumentation, Fallstudien und praktische Anwendungen von Konzepten konzentrieren sowie auf einige Themen, die weniger technisch sind und sich beispielsweise auf Soft Skills oder Business Skills für Softwarearchitekt:innen beziehen.

Das englischsprachige Programm umfasst unter anderem diese Themen und Sprecher:innen:

– It’s Just Naming Things (Keynote by Vaughn Vernon – Entrepreneur, Architect, Programmer)

– Evolutionary Architecture and Architectural Governance (Keynote by Rebecca Parsons – ThoughtWorks)

– Domain Awareness -> Loosely Coupled Architecture (Keynote by Carola Lilienthal – Workplace Solutions)

– What Comes After Team Topologies? (Keynote by Jeff Sussna – Cprime)

– Practical (a.k.a. Actually Useful) Architecture (Keynote by Stefan Tilkov – INNOQ)

– The Architect Elevator: Connecting IT and Boardroom (Keynote by Gregor Hohpe – Amazon Web Services)

– Two Shockingly Recurring Problems (Workshop by Gernot Starke and Peter Hruschka – Founders arc42)

– Quick Start to Resilient Software Design (Workshop by Uwe Friedrichsen – Codecentric)

– Nonlinear Thinking (Workshop by Diana Montalion – Mentrix Group)

– Rethink Microservices (Session by Emily Jiang – IBM)

– Do We Still Need Architects? (Session by Bert Jan Schrijver – OpenValue)

– Microservices From the Trenches. A Real-Life Practical Guide Through the Architecture, Design, and Code (Session by Sander Hoogendorn – iBOOD)

Weitere Informationen zum Programm, zu den Sprecher:innen und zur Ticketbuchung finden Sie unter https://conferences.isaqb.org/software-architecture-gathering/.

Das iSAQB ist ein Zusammenschluss von Expert:innen aus Praxis und Beratung im Bereich der Softwarearchitektur. Das Board definiert internationale Standards für die Ausbildung und Zertifizierung von Softwarearchitekt:innen. Verschiedene Zertifizierungsstufen ermöglichen es Softwarearchitekt:innen, sich ihren Wissensstand und ihre Fähigkeiten in einem anerkannten Verfahren bescheinigen zu lassen. Alle weiteren Informationen finden Sie unter https://www.isaqb.org

