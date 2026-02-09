ISAR-Haus startet neues Wohnbauprojekt im Münchner Umland

Baulicher Projektstart mit Fertigstellung der Bodenplatte

Region Erding, Februar 2026 – Die ISAR-Haus GmbH hat mit dem Bau eines neuen Wohnprojekts begonnen. Aktuell entsteht ein Reihenhaus mit drei Wohneinheiten in einer gewachsenen Wohnregion im süddeutschen Ballungsraum. Ziel des Projekts ist die Schaffung von neuem Wohnraum für Familien.

Ausgangspunkt des Vorhabens war eine persönliche Entscheidung des bisherigen Grundstückseigentümers. Nach dem Eintritt in den Ruhestand sollte das Grundstück neu genutzt werden. In gemeinsamer Abstimmung wurde geprüft, wie sich diese Veränderung wirtschaftlich sinnvoll umsetzen lässt und gleichzeitig zusätzlicher Wohnraum entstehen kann.

Das Projekt wurde in einer Größenordnung geplant, die sich an der vorhandenen Bebauung orientiert. In dem Umfeld prägen Ein- und kleinere Mehrfamilienhäuser mit privaten Freiflächen das Ortsbild. Vor diesem Hintergrund wurde auf eine weitergehende Verdichtung verzichtet. Stattdessen entsteht ein Reihenhaus mit drei Wohneinheiten, jeweils mit zugehörigem Gartenbereich.

Die Planung zielt auf Wohnraum für Familien, die ein dauerhaft nutzbares Zuhause mit Außenflächen suchen. Durch die Aufteilung des Grundstücks in drei Einheiten kann Wohnraum geschaffen werden, der hinsichtlich Flächennutzung und Kostenstruktur unterhalb klassischer Einfamilienhauslösungen liegt und sich zugleich von verdichteten Mehrfamilienhauskonzepten abgrenzt.

Mit diesem Ansatz wird zusätzlicher Wohnraum geschaffen, der auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet ist und sich in Maßstab, Nutzung und Struktur in das bestehende Wohnumfeld einfügt.

Nach Abschluss der Planungs- und Genehmigungsphase hat ISAR Haus mit der baulichen Umsetzung des Projekts begonnen. Mit der Herstellung der Bodenplatte ist der erste bauliche Meilenstein erreicht. Der weitere Bauverlauf ist in aufeinander abgestimmten Bauabschnitten vorgesehen. Im weiteren Projektverlauf sind der Rohbau sowie die darauf aufbauenden Ausbaugewerke vorgesehen.

Das Projekt reiht sich in eine Serie laufender Wohnbauvorhaben von ISAR-Haus ein und wird im weiteren Verlauf projektbegleitend dokumentiert.

Die ISAR-Haus GmbH plant und realisiert Massivhäuser in Ziegelbauweise in Bayern. Das interdisziplinäre Team aus Architekten, Ingenieuren und Bauleitern begleitet Bauprojekte von der ersten Idee über die Genehmigungsplanung bis zur schlüsselfertigen Übergabe.

Mehr als 600 begleitete Bauvorhaben bilden die Erfahrungsgrundlage des Unternehmens.

