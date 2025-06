ISC2 tritt dem EU Industry-Academia Network bei, um künftige Cybersecurity-Mitarbeiter zu fördern

Neue Partnerschaften bieten Studenten und Arbeitssuchenden in ganz Europa kostenlose Cybersicherheitszertifizierungen und -schulungen an, um die kritische Lücke bei den Cyberkompetenzen in der Region zu schließen.

Alexandria / München, 18. Juni 2025 – ISC2, die weltweit führende gemeinnützige Mitgliedsorganisation für Cybersecurity-Fachleute, ist dem ISC2, die weltweit führende gemeinnützige Mitgliedsorganisation für Cybersicherheitsexperten, ist dem Industry-Academia Network der Europäischen Kommission beigetreten. Das Industry-Academia Network ist eine Initiative, die unter der Leitung der GD CONNECT zur Stärkung der Verbindungen zwischen Industrie und Wissenschaft dazu beitragen soll, die Cybersicherheitsfähigkeiten zu verbessern. Als Teil dieser Bemühungen unterzeichnete ISC2 vier strategische Partnerschaften während des Digital Summits, einer Veranstaltung, die gemeinsam von der Europäischen Kommission und der polnischen EU-Ratspräsidentschaft ausgerichtet wurde, um die Entwicklung von qualifizierten Fachkräften im Bereich der Cybersicherheit in der gesamten EU zu beschleunigen.

Im Rahmen seiner Initiative „One Million Certified in Cybersecurity“ wird ISC2 kostenlosen Zugang zu seinem Zertifizierungskurs und seiner Prüfung „Certified in Cybersecurity“ (CC) gewähren, damit Studenten in ganz Europa ihre Cybersecurity-Fähigkeiten verbessern und nachweisen können.

„Cybersicherheitskompetenzen sind das Rückgrat der digitalen Wirtschaft in Europa“, sagt Debra Taylor, CC, amtierende CEO und CFO von ISC2. „Durch den Ausbau unseres Netzwerks mit akademischen Partnern wollen wir die Cyber-Resilienz der Region stärken, indem wir den Pool zertifizierter Talente vergrößern. Jüngste Untersuchungen von ISC2 zeigen, dass 89 Prozent der Personalverantwortlichen bei der Einstellung von Berufsanfängern Wert auf Zertifizierungen im Bereich der Cybersicherheit legen. Indem wir den Zugang zur Cybersicherheitsausbildung erweitern, bauen wir Zugangsbarrieren ab und versetzen Menschen in die Lage, ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und zu einer sichereren digitalen Zukunft für Europa beitragen können.“

Zusammen mit anderen Akteuren, die sich für die Cybersecurity Skills Academy engagieren, wird ISC2 mehr als 2.000 Personen dabei unterstützen, ihre Einstiegszertifizierung über eine einjährige Zusammenarbeit mit den folgenden akademischen Einrichtungen und Online-Lernanbietern in ganz Europa zu erwerben:

– Compendium Centrum Edukacyjne, Polen

– Universitat de Girona, Spanien

– OpenClassrooms, Frankreich

– CodeAcademy, Litauen

Das sagen führende Vertreter der verschiedenen Organisationen über die Bedeutung dieser Partnerschaft:

„Im Namen des Compendium Centrum Edukacyjne möchte ich betonen, dass die Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich der Cybersicherheit zu einem unverzichtbaren Element der Bildung in unserer heutigen Gesellschaft geworden sind. Dieses Fachwissen ist nicht nur aus der Perspektive der beruflichen Aufgaben, sondern auch im Privatleben aller EU-Bürger unerlässlich. Nur wenn wir unser Wissen ständig erweitern, können wir den Bedrohungen und Risiken, denen wir täglich im Internet ausgesetzt sind, wirksam begegnen. Wir freuen uns sehr, dass unsere Partnerschaft mit ISC2 unseren Studenten noch mehr Möglichkeiten bietet, auf hochwertige Lernressourcen zuzugreifen und ihr Wissen durch Prüfungen zu validieren. Das CC (Certified in Cybersecurity) ist zweifellos ein hervorragender Einstieg für alle, die ihre Ausbildung im Bereich der Cybersicherheit beginnen möchten, und ein bemerkenswerter erster Schritt auf dem Weg, um gemeinsam eine sichere digitale Zukunft für die europäische Gemeinschaft aufzubauen“, so Bartosz Niepsuj, CEO des Compendium Centrum Edukacyjne.

„Als Koordinator des Master-Studiengangs für angewandte Cybersicherheit für betriebliche Umgebungen an der Universität Girona bin ich der Meinung, dass es wichtig ist, sich an den neuesten Industriestandards zu orientieren. Vom Industry-Academia Network der Cybersecurity Skills Academy erwarten wir, dass Partnerschaften wie die mit ISC2 es uns ermöglichen, unseren Studenten aktuelles Wissen und international anerkannte Zertifizierungen anzubieten. Diese Zusammenarbeit stellt sicher, dass sie besser auf die zukünftigen Anforderungen der Cybersecurity-Arbeitskräfte vorbereitet sind“, sagt Sandra Bonillo, Cybersecurity-Masterkoordinatorin der Universitat de Girona.

„Die Partnerschaft mit ISC2 ist ein starker Beschleuniger für unsere Mission, Cybersecurity-Karrieren in ganz Europa zugänglicher, integrativer und beschäftigungsfähiger zu machen. Durch die Kombination der Weltklasse-Zertifizierung von ISC2 mit unserer Online-, Mentoren- und projektbasierten Pädagogik statten wir Tausende von IT-Fachleuten mit den passenden Fähigkeiten aus, um kritische Cyber-Rollen schnell zu besetzen“, sagte Guillaume Houzel, Managing Director für Wachstum bei OpenClassrooms.

„Bei CodeAcademy haben wir uns verpflichtet, die nächste Generation von Cybersicherheitsexperten vorzubereiten. Die Partnerschaft mit ISC2 ermöglicht es uns, unseren Studenten eine weltweit anerkannte Zertifizierung zu bieten, die nicht nur ihre Fähigkeiten bestätigt, sondern auch ihre Karriereaussichten deutlich verbessert. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt, um den Mangel an Cybersecurity-Fachkräften in Europa zu beheben und Talente zu befähigen, eine sicherere digitale Zukunft aufzubauen“, sagte Kotryna Jankunaite, Head of Product bei CodeAcademy.

Laut einer Studie des ISC2 berichten 89 Prozent der Unternehmen in der EU über Qualifikationsdefizite im Bereich der Cybersicherheit, und 63 Prozent der Unternehmen leiden unter Personalmangel in ihren Cyber-Teams. Durch den Beitritt zum Netzwerk stärkt ISC2 seine Zusammenarbeit mit Universitäten, Hochschuleinrichtungen und Anbietern von beruflicher Aus- und Weiterbildung (VET). Durch den erweiterten Zugang zu seiner CC-Zertifizierung stattet ISC2 Studenten und Quereinsteiger mit anerkannten Zeugnissen aus. Diese helfen ihnen dabei, gefragte Fähigkeiten zu erwerben, ihre Karriere voranzutreiben und neue Chancen im Bereich der Cybersicherheit zu nutzen.

Verpflichtung zur Zertifizierung von 30.000 EU-Bürgern

Die Beteiligung des ISC2 am EU-Netzwerk ist Bestandteil umfassender Bemühungen zur Fortbildung von Arbeitskräften. Dieses Engagement zielt darauf ab, den Zugang zu einer grundlegenden Cybersecurity-Ausbildung zu erweitern sowie um aufstrebende Fachkräfte und Berufsanfänger in der EU weiterzubilden und umzuschulen. Anfang dieses Jahres erweiterte ISC2 seine ursprüngliche Zusage an die Cyber Skills Academy und verpflichtete sich, 30.000 zusätzliche kostenlose Plätze in seinem Programm „One Million Certified in Cybersecurity“ für Einzelpersonen in den EU-Mitgliedsstaaten zur Verfügung zu stellen. Damit erhöht sich die Verpflichtung auf insgesamt 50.000 Plätze. Darüber hinaus hat ISC2 25 „Pathway to Certification“-Stipendien für Frauen eingeführt, um den Aufstieg über die Einstiegspositionen hinaus zu unterstützen und die Vielfalt im Bereich der Cybersicherheit weiter zu fördern.

Mehr Informationen zum EU Industrie-Academia Network finden Sie auf der Webseite der Europäischen Kommission hier.

