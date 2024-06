„ISCC+“-Zertifizierung für vier ZEON-Werke in Japan

ZEON etabliert „monozukuri“-Transformation für CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft

Die ZEON Europe GmbH – europäische Tochtergesellschaft der ZEON Corporation, Japan, einem führenden und weltweit agierenden Hersteller von Spezialpolymeren – gratuliert der ZEON Corporation zur Erlangung der „ISCC+“-Zertifizierung (*1) an vier ihrer Produktionsstandorte in Japan (die Werke Takaoka, Kawasaki, Tokuyama und Mizushima).

„Wir freuen uns, den Service für unsere Kunden und Industrien gemäß der japanischen ‚monozukuri‘-Transformation, die auf CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft abzielt, ständig zu verbessern“, erläutert Hubert Thimm, Commercial Director von ZEON Europe. „Die „ISCC+“-Zertifizierung stellt sicher, dass recycelte Materialien, Biomasse und andere Rohstoffe in der gesamten globalen Lieferkette, einschließlich des Herstellungsprozesses, ordnungsgemäß verwaltet werden.“ Mit der Zertifizierung ist es ZEON möglich, nachhaltige Elastomer-Produkte mit reduziertem CO2-Fußabdruck anzubieten. Die „ISCC+“-Methode für nachhaltige Rohstoffe basiert auf dem Massenbilanzansatz (*2).

„ISCC+“-zertifizierte Produkte

Butadien, synthetischer Latex, HNBR (hydrierter Nitrilkautschuk), BR (Polybutadien-Kautschuk), IR (Polyisopren-Kautschuk), NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk), E-SBR (Emulsionspolymerisation Styrol-Butadien-Kautschuk), S-SBR (Lösungspolymerisation Styrol-Butadien-Kautschuk)

Hinweis: ZEON plant die „ISCC+“-Zertifizierung für weitere Produkte, die nicht in dieser Liste enthalten sind.

Als unternehmensweite Strategie hat sich ZEON in seinem mittelfristigen Geschäftsplan das Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen bis 2030 um 50 % (*3) zu senken, indem es die „monozukuri“-Transformation zur Verwirklichung der CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft umsetzt. Seit 2022 fördert das Unternehmen aktiv die Reduktion der CO2-Emissionen durch den Einsatz erneuerbarer Energien (*4) an seinen Produktionsstandorten in Japan. ZEON erhielt das Zertifikat als Ergebnis der Intensivierung seiner Initiativen zur Umstellung von öl-basierten Rohstoffströmen als ersten und wichtigen Schritt hin zur Verwirklichung der Kreislaufwirtschaft durch das Bereitstellen von biobasierten Produkten. Das Unternehmen arbeitet weiterhin aktiv an der CO2-Neutralität. Gleichzeitig gewährleistet ZEON einen stabilen und sicheren Betrieb, um zu einer nachhaltigen Erde und einem sicheren und komfortablen Leben für die Menschen beizutragen.

ZEON stellt neue Spezialkautschuk-Highlights vom 1. bis 4. Juli 2024 auf der Deutschen Kautschuk-Tagung (DKT) in Nürnberg am Stand 524 in Halle 9 vor.

Anmerkungen

*1 Die ISCC PLUS-Zertifizierung von International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) ist ein weltweit anwendbares System, das die gesamte Lieferkette von Produkten verwaltet und garantiert, die mit nachhaltigen Rohstoffen einschließlich Biomasse hergestellt wurden.

*2. ISCC PLUS ermöglicht Marktteilnehmern und Produzenten, z. B. aus der Chemieindustrie, Nachhaltigkeitszertifikate zu erlangen. Mit einer ISCC PLUS-Zertifizierung stellen Unternehmen sicher, dass die gesamte Lieferkette bis zum fertigen Endprodukt geprüft wurde. Die ISCC PLUS-Zertifizierung bestätigt, dass die Massenbilanzierung nach vordefinierten und transparenten Regeln erfolgt und ermöglicht es, die CO2-Emissionen innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette zu berechnen.

*3 Reduzierung der CO2-Emissionen um 50 % bis 2030 im Vergleich zum GJ2019. Ziele sind Bereiche Scope 1 und 2 von ZEON.

*4 Umstellung auf erneuerbare Energien und Kraftstoffe mit Zertifikaten. Die ZEON Corporation verpflichtet sich und erklärt die Einhaltung der ISCC PLUS-Anforderungen gemäß der aktuellen ISCC-Vorschriften.

Die ZEON Corporation ist der weltweit führende Hersteller von Spezialelastomeren, Polymeren und Spezialchemikalien. ZEON ist einer der weltweit führenden Hersteller von Polymeren und betreibt ein globales Netzwerk von Werken in Asien und Nordamerika sowie Forschungs- und Entwicklungslabors in Japan, den USA, China und Singapur. Mit mehr als 70 Jahren Geschäftstätigkeit und einem konsolidierten Umsatz von ca. 2,5 Mrd. US$ verfügt ZEON sowohl über die Erfahrung als auch über das Fachwissen in der C4- und C5-Chemie, um eine breite Palette von Weltklasseprodukten anzubieten. ZEON beschäftigt weltweit mehr als 4.300 Mitarbeitende, mit einem globalen Hauptsitz in Tokio und regionalen Vertriebsbüros in ganz Europa, Amerika und Asien. „Wir wissen, wie wichtig eine enge Partnerschaft mit (potenziellen) Kunden weltweit ist. Daher bemühen sich unsere Mitarbeiter im Vertrieb und im technischen Service stets um eine technische Zusammenarbeit, um unseren Kunden positive Impulse zu geben. Gemeinsam finden wir dann die optimale Lösung“, erklärt Hubert Thimm, Commercial Director von ZEON Europe.

Während sich ZEON im traditionellen globalen Elastomergeschäft (60 % des Gesamtgeschäfts) kontinuierlich etabliert hat, wurde das Geschäft mit Spezialwerkstoffen schrittweise aufgebaut und ist deutlich gewachsen. ZEON-Spezialwerkstoffe bieten Materiallösungen für die zukünftige Welt in Bezug auf nachhaltige Energiequellen, Elektromobilität, Digitalisierung und Medien sowie modernen Lebensstil und Gesundheitsvorsorge.

