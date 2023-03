ISH 2023: ein voller Erfolg für Vela Solaris

Vela Solaris stellte Lösungen und Anwendungen zur Simulation von ganzheitlichen Energiesystemen vor. Bestätigung der Relevanz von Simulation und Variantenvergleichen von allen Seiten.

Winterthur, CH, 30.03.2023 – Die Vela Solaris AG war vom 13. bis 17. März mit einem eigenen Stand auf der diesjährigen Internationalen Sanitär- und Heizungsmesse ( ISH) in Frankfurt am Main vertreten. Ihre Softwarepalette Polysun zur simulationsgestützten Planung, Auslegung und Optimierung ganzheitlicher Energiesysteme zog eine Vielzahl an interessierten Besucherinnen und Besuchern an. Als einer von mehr als 2.000 Ausstellern aus 54 Ländern war die Freude zu spüren, sich endlich wieder vor Ort treffen und austauschen zu können – mit Partnern, bestehenden Kunden, neuen Kontakten und weiteren Branchenexperten.

„Die ISH hat unsere Erwartungen übertroffen. Unzählige Gespräche und das hervorragende Feedback daraus sind die Bestätigung für unser Tun. Die Branche ist im Umbruch und Polysun ist genau die richtige Lösung, um diesen Umbruch mitzugestalten“, so Angela Krainer, Geschäftsführerin der Vela Solaris AG.

Branche im Umbruch

Die SHK-Branche spielt eine zentrale Rolle bei Nachhaltigkeit und der Erreichung von Klimazielen, denn gerade Energiesysteme haben ein großes Optimierungspotenzial. Der Markt fordert genau das, was Vela Solaris mit ihrer Softwareplattform Polysun anbietet: die Entwicklung von effizienten Energiekonzepte über alle Sektoren hinweg, basierend auf Simulation und bestehenden Messwerten für Bauprojekte aller Art – von der Sanierung oder dem Neubau von Einfamilienhäusern bis hin zur Erschließung ganzer Quartiere. Im Austausch mit Experten zeigt sich immer wieder: Der zuverlässige und präzise Variantenvergleich ist ein entscheidender Faktor bei der Entscheidung für Polysun.

Neben aller Bestätigungen, die Vela Solaris erfahren durfte, spiegelt die Messe aber auch die – mitunter leider frustrierende – aktuelle Situation der Branche wider: Das Thema „Digitalisierung“ hat noch viel Potenzial, das es schnellstmöglich auszuschöpfen gilt. Entsprechend klein war der Softwarebereich der ISH, nur wenige Anbieter präsentierten ihre (Software-) Lösungen. Das Team von Vela Solaris würde sich freuen, wenn die Anbieterlandschaft wächst und dem Thema bei der nächsten ISH 2025 (noch) mehr Bedeutung zukommt.

Comeback der ISH

Nach vier Jahren Pause öffnete die Internationale Sanitär- und Heizungsmesse (ISH) wieder für fünf Tage ihre Tore, um die Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikbranche in Frankfurt zu versammeln. Mehr als 2.000 Aussteller aus 54 Ländern stellten ihre Produkte und Lösungen auf dem Frankfurter Messegelände vor. Im Fokus stand eine nachhaltige Zukunft mit konkreten Lösungen zur Erreichung der Klimaschutzziele – von erneuerbaren Energien bis Energieeffizienz. Rund 154.000 Besucherinnen und Besucher aus 154 Ländern belegen, dass das Event nicht umsonst auch „Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft“ genannt wird.

Bilder zum Download: Vela Solaris Logo / Messestand Vela Solaris / Angela Krainer

Die Schweizer Vela Solaris AG entwickelt und vertreibt Polysun, eine intelligente Software zur Simulation von Energiesystemen. Dank des wissenschaftlichen Fundaments, großer Detailtreue und der hohen Benutzerfreundlichkeit vertrauen Planer, Architekten, Energiedienstleister sowie Hersteller und Händler von Energiesystemkomponenten auf Polysun. Polysun hat sich auch in der Lehre etabliert und wird international an Hochschulen eingesetzt, um das Verständnis thermodynamischer und elektrischer Prozesse zu fördern.

Mit dem Beratungsangebot von Vela Solaris unterstützt das Unternehmen Kunden fachlich und methodisch bei der Analyse und Planung von Energiesystemen mit Polysun in allen Projektphasen. Dies geschieht sowohl in direkter Zusammenarbeit mit Kunden als auch zum Ausgleich von Kapazitätsengpässen.

