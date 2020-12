Island: Interaktiver, digitaler Ice1h-Krimi

“Der Flaschengeist aus dem Eis”

“Die Frühjahrssonne tauchte die isländische Winterlandschaft in ein zartes Rosa, und eine leichte Brise kündigte bereits die wärmere Jahreszeit an. Eiskristalle glitzerten wie kleine Diamanten und trotzten noch der immer stärker werdenden Frühlingssonne. Die unberührte Natur lag im weißen Gewand friedlich und still, und ein sanfter Nebel tauchte die Landschaft ein mystisches Licht. Nur etwas störte die bezaubernde Kulisse. Denn aus der langsam schmelzenden Schneedecke ragte eine Hand aus ihrem eisigen Grab – fest im Griff eine vereiste Flasche.”

So beginnt nicht nur der neue Ice1h-Krimi, sondern so fühlt sich auch die kleine Düsseldorfer Manufaktur Angara GmbH, die gerade wegen der Coronakrise um ihr Überleben kämpft. Durch den Lock Down wurden Gaststätten und Clubs geschlossen, Festivals wurden abgesagt und damit dem jungen Unternehmen die Absatzwege zerstört. Der ohnehin noch geringe Umsatz des Startups brach massiv ein. Das Unternehmen steht nun vor den Trümmern seiner mit viel Zeit und Geld aufgebauten Existenz. Öffentliche Hilfen wurden selbstverständlich beantragt, aber fast alle aufgrund der engen Vorgaben verwehrt. Was tun, um nicht sang- und klanglos unterzugehen, wo man doch gerade erst Fahrt aufgenommen hatte?

Da hatte die Angara GmbH eine gute Idee. Sie kreierten einen spannenden Krimi mit Bezug auf eines ihrer Produkte Ice1h und kooperierten mit dem Essener Theater Courage, deren Akteur Peter-Maria Anselstetter den Krimi vertonte. Aber das nicht genug, neben den wunderschönen Impressionen aus Island werden auch Fragen zum Krimi gestellt. Damit wird nicht nur eine spannende Geschichte geboten, sondern der Zuschauer/Zuhörer kann auch noch aktiv mit raten und am Ende der Geschichte an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Selbstverständlich möchte das Unternehmen nicht nur in der Zeit des Lock Downs die Langeweile der Menschen mit dem interaktiven Krimi vertreiben, sondern sie auch dazu bewegen, ihre Produkte zu testen. Deshalb bekommt jeder, der am Gewinnspiel teilnimmt, einen Rabattgutschein. So kann jeder, der möchte, auch auf den Geschmack von Ice1h Wodka oder Gin kommen.

Wie wir finden, ein kreativer Lichtblick und ein mutiger Schritt in die digitale Welt. Wer nun neugierig geworden ist, kann sich gerne den Krimi “Der Flaschengeist aus dem Eis” bei You Tube anschauen.

Die Düsseldorfer Firma produziert hochwertige Spirituosen und handelt mit Nahrungsergänzungsmittel, Vitaminen, Spirituosen und ätherischen Ölen in Bioqualität.

Den Wodka und Gin gibt es in verschiedenen Variationen z.B. Heidelbeere, Birne, Passionsfrucht, Johannisbeere, Himbeere, Cranberry, Sanddorn, Holunderblüten und weitere Geschmacksrichtungen.

Nach umfangreicher Forschungs- & Entwicklungsarbeit wurde eine neue Rezeptur entwickelt und das Premiumprodukt ICE1h geboren. Die Rezeptur baut auf besonderen technologischen Verfahren auf. Eine strikte Qualitätsprüfung auf Basis organoleptischer Methoden und “Made in Germany” Standards in allen Bereichen werden garantiert.

Die Produkte werden aus naturreinen isländischem GLETSCHEREIS und deutschem BIO-WEIZEN in einer Drei-Stufen-Filtrierung durch unser einzigartiges Kältedifferenz-Verfahren hergestellt. Dadurch erhalten wir ein besonders mildes und edles Getränk, frei von Fremdstoffen.

