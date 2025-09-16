ISO 42001: Vertrauen in KI schaffen – SECURAM Consulting unterstützt

Als das Management eines großen Klinikums die ersten Ergebnisse einer neuen KI-gestützten Diagnosesoftware sah, überwog zunächst die Begeisterung. Die Technologie erkannte Tumore auf Röntgenbildern schnell und zuverlässig, versprach Effizienzgewinne und eine deutliche Entlastung des medizinischen Personals. Für die Klinikleitung schien dies ein Meilenstein auf dem Weg zu moderner Patientenversorgung.

Doch schon nach einigen Monaten offenbarte sich eine riskante Schwachstelle: Bei bestimmten Patientengruppen lieferte die KI falsche Ergebnisse. Ein klassisches Bias – eine Verzerrung in den Resultaten.

Für das Management war klar, dass fehlerhafte Diagnosen gravierende Folgen haben können – nicht nur für die Gesundheit der Patientinnen und Patienten, sondern auch für das Vertrauen in die Einrichtung.

Die Botschaft war eindeutig: Ohne klare Standards ist ein verantwortungsvoller Einsatz von KI nicht möglich. Genau hier setzt die neue internationale Norm ISO/IEC 42001 an, die erstmals ein verbindliches Rahmenwerk für den sicheren und transparenten Umgang mit Künstlicher Intelligenz schafft.

ISO 42001 bietet erstmals einen Standard für das Management von KI-Systemen. Sie ist vergleichbar mit ISO 9001 im Qualitätsmanagement oder ISO 27001 in der Informationssicherheit. Die Norm geht jedoch weiter. Sie betrachtet technische Sicherheit, organisatorische Abläufe, Verantwortung und Strategie. Damit liefert sie einen Rahmen, wie KI verantwortungsvoll eingesetzt werden kann.

Unterstützt von der SECURAM Consulting konnten im Klinikum Prozesse etabliert werden, die Bias-Probleme frühzeitig sichtbar machen und systematisch adressieren.

Gleichzeitig wurden regelmäßige Audits eingeführt, um die Qualität und Zuverlässigkeit der eingesetzten KI dauerhaft sicherzustellen. Auch die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse wurde deutlich verbessert, sodass Entscheidungen jederzeit transparent überprüft werden können.

Heute ist die Software zu einem verlässlichen Werkzeug in der Radiologie geworden. Sie unterstützt die Ärztinnen und Ärzte spürbar im Alltag – und das Vertrauen der Patientinnen und Patienten in die Diagnosen ist zurückgewonnen.

Das Beispiel zeigt, was viele Unternehmen erleben. KI hält Einzug in den Alltag. Doch ohne Regeln entstehen Risiken. Krankenhäuser, Industrieunternehmen oder Banken stehen vor der gleichen Frage: Wie lässt sich Innovation mit Sicherheit verbinden? ISO 42001 gibt eine Antwort. Sie fordert Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ein konsequentes Risikomanagement.

Die SECURAM Consulting begleitet Unternehmen und Organisationen dabei. Von der ersten Analyse über die Einführung der Norm bis hin zu Schulungen für Mitarbeitende.

Auch Banken profitieren von ISO 42001. Ein Kreditinstitut wollte KI nutzen, um Kreditanträge schneller zu prüfen. Die Herausforderung: diskriminierungsfreie Entscheidungen und transparente Prozesse. ISO 42001 verlangt Kontrollmechanismen und Berichte. Mit SECURAM Consulting wurde ein System aufgebaut, das alle regulatorischen Vorgaben erfüllt. Kreditanträge werden effizient geprüft, ohne das Vertrauen der Kunden zu gefährden.

Viele Unternehmen nutzen KI bereits heute. Oft ohne klare Leitlinien. Das kann kurzfristig Vorteile bringen, aber langfristig schadet es. Reputationsschäden entstehen, wenn KI fehlerhafte Ergebnisse liefert. Rechtsrisiken drohen, wenn Vorschriften verletzt werden. Vertrauen geht verloren, wenn Entscheidungen intransparent sind. ISO 42001 bietet den dringend benötigten Rahmen, um diese Risiken zu minimieren.

Die Norm verlangt eine ganzheitliche Sicht. Sie bezieht Strategie, Technik und Menschen mit ein. Unternehmen müssen nicht nur ihre IT anpassen, sondern auch ihre Organisation. Mitarbeitende werden geschult, Prozesse werden angepasst, Verantwortlichkeiten klar geregelt. Das Hamburger IT-Beratungsunternehmen unterstützt Firmen jeder Größe. Es bietet strategische Begleitung, praktische Umsetzung, Audits und Trainings. Der Nutzen reicht über Unternehmen hinaus.

Auch Privatpersonen profitieren. Sie begegnen KI täglich – beim Einkaufen im Netz, beim Online-Banking, in Krankenhäusern oder im Alltag mit Sprachassistenten.

ISO 42001 sorgt dafür, dass diese Anwendungen nachvollziehbar und sicher sind. Endkunden erhalten faire Ergebnisse, ihre Daten bleiben geschützt, Entscheidungen werden transparent. So entsteht Vertrauen.

Die Einführung einer internationalen Norm ist komplex. Unternehmen benötigen Unterstützung.

Die SECURAM Consulting kennt die Herausforderungen. Die Beraterinnen und Berater begleiten Projekte von Anfang an. So gelingt nicht nur die Erfüllung der Norm, sondern auch ein echter Mehrwert. Firmen gewinnen Sicherheit und steigern ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Künstliche Intelligenz verändert Wirtschaft und Gesellschaft. Neue Anwendungen entstehen fast täglich. Selbstfahrende Fahrzeuge, virtuelle Assistenten oder KI in der Medizin sind längst keine Zukunftsmusik mehr. Doch je stärker Unternehmen und Menschen auf diese Technologien vertrauen, desto wichtiger wird Verantwortung. ISO/IEC 42001 ist hier ein Meilenstein. Die Norm schafft Orientierung, wo bisher Unsicherheit herrschte.

Die SECURAM Consulting begleitet Unternehmen bei der Umsetzung von ISO/IEC 42001 mit einem praxisnahen Fahrplan. Zunächst erfolgt eine Bestandsaufnahme, um aktuelle KI-Anwendungen und mögliche Risiken zu identifizieren. Darauf folgt eine strukturierte Risikobewertung, die Themen wie Bias, Datenschutz und Compliance berücksichtigt.

Anschließend unterstützt das Beraterteam beim Aufbau klarer Prozesse und Verantwortlichkeiten sowie beim technischen Monitoring, damit KI-Systeme transparent und nachvollziehbar arbeiten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Schulung der Mitarbeitenden, damit alle Beteiligten die Prinzipien der Norm verstehen und anwenden können. Abschließend werden Unternehmen auf Audits und Zertifizierungen vorbereitet – und gewinnen damit nicht nur Sicherheit, sondern auch Vertrauen bei Kunden und Partnern.

Die Botschaft ist klar: Der Einsatz von KI ist eine der größten Chancen unserer Zeit. Doch er bringt auch Verantwortung. Unternehmen, die jetzt handeln, gewinnen Vertrauen. Sie sichern ihre Zukunft. Sie verschaffen sich Vorsprung im Wettbewerb. ISO/IEC 42001 weist den Weg.

Aus Vision wird Verantwortung. Aus Verantwortung wird Erfolg.

Die Expertise der SECURAM Consulting GmbH umfasst ein breites Spektrum an IT-Dienstleistungen, die speziell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Das Angebot reicht von der Einführung und Optimierung von Informationssicherheitsmanagementsystemen (ISMS) nach ISO27001 und anderen Standards bis hin zur umfassenden Beratung im Bereich Business Continuity Management (BCM). Hierbei begleitet die Securam Consulting Unternehmen von der Business Impact Analyse (BIA) bis hin zum Notfallmanagement. Darüber hinaus unterstützt das Expertenteam bei der Vorbereitung und Umsetzung von Zertifizierungen wie TISAX, NIS2 und DORA.

Firmenkontakt

Securam Consulting GmbH

Nadine Eibel

Neue ABC Straße 8

20354 Hamburg

+49 40-298 4553-0



http://www.securam-consulting.com

Pressekontakt

Securam Consulting GmbH

Anette Hollenbach

Neue ABC Straße 8

20354 Hamburg

+49 40-298 4553-21



http://www.securam-consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.