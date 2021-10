IsoAcoustics bietet ausgezeichnete Geräteentkopplung zur optimalen Klangentfaltung

Nicht nur bei Lautsprechern, sondern auch bei HiFi-Geräten wie Plattenspielern und Verstärkern kann die Qualität der Klangausgabe je nach Aufstellung mitunter deutlich variieren. Damit die klangoptimale Positionierung in jeder heimischen HiFi-Umgebung gelingt, hat IsoAcoustics dedizierte Produkte für die verschiedenen Komponenten im Programm. DELOS bietet mit einem schweren Block aus edlem Holz auf speziellen Isolationsfüßen ein besonders schwingungsarmes System für höchst empfindliche Geräte wie Plattenspieler. Die zaZen Gerätebasen bestehen aus eigens gefertigtem Fasermaterial für die beste Entkopplung des heimischen HiFi-Systems. Für ein kompakteres Erscheinungsbild stehen die Gerätefüße der OREA-Serie zur Verfügung. Alle genannten Produkte basieren auf dem patentierten “Floating Design” von IsoAcoustics und garantieren ein absolut störungsfreies Klangerlebnis von ungekannter Transparenz.

Gauting, 07. Oktober 2021 – Bei Lautsprechern hat sich die Notwendigkeit zur akustischen Entkopplung längst durchgesetzt. Doch auch andere Komponenten der HiFi-Kette können von einer spezialisierten Isolation profitieren. IsoAcoustics bietet mit DELOS, zaZen und OREA eine Reihe von Produkten für diesen Zweck.

Störungsfreie Klangwiedergabe

Die Endstufen, Röhrenverstärker, Platten- und CD-Spieler für High-End-Audiosysteme werden für die beste Klang-Performance unter optimalen Laborbedingungen entwickelt und getestet. In der Klangumgebung zu Hause sind solche Bedingungen üblicherweise nicht vorzufinden. Dabei geht es neben der richtigen Verkabelung und Stromversorgung vor allem auch um die Entkopplung der Gerätegehäuse von schwingenden Flächen. Denn je nachdem, wo und wie man seine teuer erstandenen HiFi-Produkte zu Hause positioniert, kann sich die Qualität der Klangausgabe deutlich verändern. Die patentierte Technologie von IsoAcoustics bietet mit den Serien DELOS, zaZen und OREA hervorragende Lösungen speziell für die Entkopplung von HiFi-Geräten wie Plattenspieler oder Verstärker.

DELOS: audiophiler HiFi-Genuss ohne Resonanzen

Alle Komponenten des heimischen HiFi-Systems sollten frei von ungewollten äußeren Einflüssen aufgestellt werden. Gerade Plattenspieler sind besonders empfindlich im Hinblick auf ihre optimale Aufstellung. Für eine präzise und störungsfreie Wiedergabe der Vinyl-Schätze ist ein sicherer und stabiler Stand ohne ungewollte Resonanzen des Gehäuses enorm wichtig. Deshalb hat IsoAcoustics mit DELOS ein System entwickelt, das genau diese Sicherheit, Stabilität und Resonanzunterdrückung speziell für Plattenspieler, aber auch für weitere HiFi-Komponenten bereitstellt. DELOS besteht aus einem massiven Block aus sorgfältig ausgesuchtem Holz, der als vibrationshemmende Masse fungiert, und den von IsoAcoustics speziell entwickelten Isolationsfüßen, die am Holz befestigt sind. Diese Kombination sorgt für maximale Resonanzunterdrückung und Stabilität, sodass eine makellose Audio-Übertragung von der Rille auf den Tonarm garantiert ist. Zur perfekten Optimierung jedes individuellen Setups stehen acht unterschiedlich dimensionierte Varianten von DELOS zur Auswahl.

zaZen: bester Klang durch wegweisende Isolationstechnologie

Eine weitere hocheffektive und flexible Entkopplungslösung präsentiert IsoAcoustics mit den zaZen Gerätebasen. Diese bestehen aus einem eigens entwickelten, besonders dichten Fasermaterial, das zusammen mit den patentierten Isolationsfüßen von IsoAcoustics für optimale Ergebnisse in der Entkopplung sorgt. Der Name zaZen ist auf den Zen-Buddhismus zurückzuführen und umschreibt das Sitzen in friedvoller Meditation und vollendeter Ruhe. Genau diese Ruhe ist den wertvollen Audio-Komponenten vergönnt, die auf den zaZen Gerätebasen platziert werden. Für eine optimale Isolation ist jedoch auch die Abstimmung der verwendeten Technologien entscheidend. Deshalb sind die zaZen Gerätebasen in zwei Varianten erhältlich, die konsequent auf unterschiedliche Gewichtsklassen der verwendeten Komponenten optimiert sind und diesen zu einem ungekannt klaren und detailreichen Klangbild verhelfen.

OREA: Entkopplung auf kleinem Fuß

Eine optische Alternative zu den Entkopplungssystemen DELOS und zaZen stellen die Standfüße von OREA dar. Die kompakten Isolationsfüße nutzen dasselbe patentierte “Floating Design”, um störende Vibrationen bei HiFi-Komponenten zu eliminieren und die Energieübertragung mit der Stellfläche zu verhindern. So können hochwertige Audio-Kostbarkeiten ihr volles Potential entfalten. Neben Plattenspielern oder Verstärkern profitieren auch Soundbars von der Isolation durch OREA. Für die bestmögliche Entkopplung an jedem HiFi-Gerät bietet IsoAcoustics auch hier mehrere Modellvarianten an. Das Ergebnis ist eine ganz neue Dimension klanglicher Transparenz und Offenheit.

Preise und Verfügbarkeit

Die Entkopplungssysteme von IsoAcoustics sind im ausgesuchten Fachhandel und über den Online-Shop cma.audio verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer betragen jeweils:

DELOS 1815 M1: 519,99 Euro

DELOS 1815 M2: 649,99 Euro

DELOS 1815 W1: 769,99 Euro

DELOS 1815 W2: 899,99 Euro

DELOS 2216 M1: 779,99 Euro

DELOS 2216 M2: 899,99 Euro

DELOS 2216 W1: 1.049,99 Euro

DELOS 2216 W2: 1.199,99 Euro

zaZen I: 225,68 Euro

zazen II: 256,46 Euro

OREA Graphite: 59,99 Euro

OREA Bronze: 61,99 Euro

OREA Indigo: 79,99 Euro

OREA Bordeaux: 99,99 Euro

Die Unternehmensgruppe cma audio / Lake People electronic

Die Unternehmensgruppe aus cma audio GmbH und Lake People electronic GmbH ist der ideale Partner und Dienstleister für Produkte und Lösungen der Audiotechnik. Lake People fungiert als Entwickler und Hersteller hochwertiger Audio-Elektronik und cma audio übernimmt den Vertrieb für tontechnische Produkte, Systeme und Dienstleistungen.

Mit den Marken Lake People, Violectric und Niimbus bedient die Lake People electronic GmbH die professionellen und audiophilen Märkte mit herausragenden Kopfhörerverstärkern, Wandlern und Werkzeugen. Dabei ist “Made in Germany” der Leitgedanke des Unternehmens, das bereits auf eine 35-jährige Tradition zurückblickt. Die gesamte Entwicklung und Fertigung finden unter reger Beteiligung von Gründer und Mastermind Fried Reim in der Manufaktur in Konstanz statt, selbst die Zulieferer stammen weitestgehend aus Deutschland.

Um den Vertrieb kümmert sich die cma audio GmbH als erfahrener und global agierender Value Added Distributor. Für deutsche Marken erschließt die cma audio die Märkte weltweit. Gleichzeitig bietet das Unternehmen internationalen Marken einen umfassenden Zugang zu den Märkten Europas. Mit etablierten Brands wie Audeze, Chord Electronics, IsoAcoustics, MARIAN, Mogami, OEAudio, Prism Sound und SPEAR Labs vertrauen renommierte Hersteller auf die Dienste von cma audio. Die Mitarbeiter des Unternehmens mit Sitz in Gauting nahe München kümmern sich mit Leidenschaft, Kompetenz und Engagement um das exklusive Sortiment. Sie machen cma audio seit über 20 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Wiederverkäufer, Online-Handel, Systemhäuser sowie professionelle und institutionelle Anwender.

www.cma.audio

www.isoacoustics.com

