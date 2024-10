Ist ein nachhaltiger Fleischkonsum möglich?

Kaum ein Thema ist so allgegenwärtig wie die Nachhaltigkeit. Vor allem bei Konsumentscheidungen hinterfragen Verbraucher:innen häufig die Zukunftsfähigkeit ihrer Wahl. Bei der eigenen Ernährung, der wohl persönlichsten Entscheidung, polarisiert der Aspekt der Nachhaltigkeit besonders. In ihrem Buch „Nachhaltigkeit und Fleischkonsum im Widerspruch. Die Folgen für Umwelt, Gesundheit und Gesellschaft“, das im Februar 2023 bei Academic Plus erschienen ist, stellt Autorin Stella Ost die Frage, ob Fleischkonsum nachhaltig sein kann.

Fleischkonsum und -produktion werden oft im Zusammenhang mit globalen Problemen wie dem Klimawandel genannt. Wie Stella Ost in ihrer Publikation ausführt, gibt es eine Vielzahl an ökologischen, gesundheitlichen und sozialen Problemen, die aus dem übermäßigen Fleischkonsum hervorgehen. Die Liste der Auswirkungen und globalen Zusammenhänge ist lang und komplex. Klar ist jedoch, dass aus vielerlei Gründen Handlungsbedarf besteht. Alles spricht für die Durchsetzung eines nachhaltigeren Konsums von tierischen Produkten.

Wandel nur durch Zusammenspiel aller Parteien

Ein Umdenken im Konsumverhalten der Verbaucher:innen kann zwar das Angebot mitbestimmen, aber eine Wende zu einem nachhaltigen Fleischkonsum ist so nicht möglich. Die Autorin argumentiert, dass nur ein Zusammenspiel der verschiedenen Akteur:innen einen Ernährungswandel bewirken kann. Konsument:innen, die Politik, der Einzelhandel und der Bildungssektor müssen Hand in Hand arbeiten, um nachhaltigen Konsum möglich zu machen. Besonders Nachhaltigkeit in der beruflichen Bildung ist Stella Ost als angehender Berufsschullehrerin ein Anliegen, welches sie in ihrem Buch besonders hervorhebt. In „Nachhaltigkeit und Fleischkonsum im Widerspruch“ gibt die Autorin konkrete Handlungsempfehlungen für die verschiedenen Akteur:innen sowie Anregungen, wie die Leser:innen verantwortungsvolle Entscheidungen im Hinblick auf das eigene Ernährungsverhalten treffen können.

Das Buch ist im Februar 2023 im GRIN-Imprint Academic Plus erschienen (ISBN: 978-3-346-80890-5).

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1315511

Kostenlose Rezensionsexemplare sind direkt über den Verlag unter presse@grin.com zu beziehen.

GRIN publiziert seit 1998 akademische eBooks und Bücher. Wir veröffentlichen alle wissenschaftlichen Arbeiten: Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Dissertationen, Fachbücher uvm.

Kontakt

GRIN Publishing GmbH

Adriana Lütz

Trappentreustr. 1

80339 München

+49-(0)89-550559-0

+49-(0)89-550559-10



https://www.grin.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.