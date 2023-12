IT-Cluster Silicon Valley Europe (SVE) stärkt die Mission von Labdoo

SVE, die Community-Plattform für europäische (IT-)Unternehmen und die gemeinnützige Organisation Laboo sind eine strategische Partnerschaft eingegangen. Die Zusammenarbeit soll Labdoo dabei unterstützen, seine Reichweite und Sichtbarkeit auf bundesweiter wie internationaler Ebene zu vergrößern.

Das Labdoo-Netzwerk aus mehreren Tausend ehrenamtlichen Helfern sammelt gebrauchte Laptops oder Tablets von privat und Unternehmen in 583 Annahmestellen weltweit, stattet diese anschließend mit hochwertiger Lern- und Lehr-Software aus. Flugpaten bringen sie dann zu bedürftigen Kindern und Jugendlichen auf allen Kontinenten, sorgen bei Bedarf für Reparatur oder Recycling. So wurden durch über 47.000 entsprechende IT-Spenden bereits über 2.600 Schulprojekte zugunsten von mehr als 850.000 Personen in 149 Ländern erfolgreich in die Tat umgesetzt.

„Durch unser Engagement im Silicon Valley Europe, mit der Gelegenheit darin neue interessierte Kontakte zu knüpfen, lassen sich in Zukunft bestimmt noch eine ganze Menge mehr realisieren. Denn Bildung ist nach den Worten Nelson Mandelas die mächtigste Waffe, um die Welt zu verändern. Dieses Menschenrecht können wir alle – für die meisten von uns mit einem denkbar geringen Aufwand – effektiv unterstützen. Das schaffen wir aber nur durch faire digitale Teilhabe für möglichst viele, um die heutige herausfordernde Zeit ein Stück weit besser und gerechter zu machen“, erklärt deren 1. Vorsitzender Ralf Hamm.

Im Rahmen der Kooperation soll Labdoo vor allem von folgenden Vorteilen profitieren:

– Zusätzliche länderübergreifende Sichtbarkeit und Präsenz, um die Botschaft der Organisation einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln und weitere Akteure für die Initiative zu gewinnen.

– Zugang zu Ressourcen, Multiplikatoren, Experten und Innovatoren in der IT-Branche, die kostenfreies Equipment wie noch funktionierende mobile Devices oder leistungsstarke Endgeräte organisieren möchten.

– Förderung von Bildung durch mehr Technologieverfügbarkeit über weitere Impulsgeber zur Wissensvermittlung für junge Leute in sämtlichen Regionen der Erde, um ihnen konkrete Chancen für bessere Ausbildungs-, Berufs- und Lebensbedingungen zu bieten.

Michael Mattis, Gründer des Silicon Valley Europe, freut sich, einen nachhaltigen aktiven Beitrag leisten zu dürfen: „Selbstbestimmter Kompetenzen-Erwerb, demokratische Werte und das Vorhandensein dazu notwendiger technischer Infrastruktur, sind grundlegende Säulen unserer Gesellschaft. Wir möchten gemeinsam mit Labdoo hierfür global einen positiven Wandel bewirken. Dazu stellen wir unsere vorhandenen Kanäle gerne und intensiv bereit.“

Über AMC Media Network und das Silicon Valley Europe:

Silicon Valley Europe ist ein neu gegründetes IT-Cluster, das darauf abzielt, die europäische IT-Branche zu vernetzen und zu stärken. Das Netzwerk bietet individuelle Unterstützung für Mitgliedsunternehmen, fördert die Zusammenarbeit und Bildung und strebt an, die Wettbewerbsfähigkeit der IT-Industrie in Europa zu steigern. Der offizielle Start des Clusters ist für den 1. Januar 2024 geplant.

AMC MEDIA NETWORK GmbH & Co. KG bietet als Veranstalter regional und bundesweit mehr als 1.000 KundInnen mediale Plattformen, Großveranstaltungen und Unternehmernetzwerke. Dazu gehört neben der dikomm – Zukunft Digitale Kommune u.a. die größte Anwender-Kongressmesse zum Thema Digitalisierung für den Mittelstand in Hessen, NRW und Bayern, der DIGITAL FUTUREcongress. Daneben wird seit Februar 2021 das DIGITAL FUTUREmag – das erste interaktive Online-Magazin für die Digitale Transformation im Mittelstand – herausgegeben. Die Plattform DICOO ist neu im Portfolio und bietet als virtuelle Messeplattform effektives Netzwerken für Unternehmen.

