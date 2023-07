IT-Experten starten AImpacts, um AI für Unternehmen nutzbar zu machen

Unternehmen setzen auf AI-basierte Technologien. Um beim umfangreichen Marktangebot die passenden Tools zu finden, tritt AImpacts an. Ergänzend bietet der IT-Experte AImpacts Beratungen zur Entwicklung des Geschäftsmodells durch den Einfluss von AI an.

Bonn, 04.07.2023 „Wir starten mit AImpacts als Projekt, um schneller am Markt zu sein. Unser Ziel ist es, den Unternehmen die Angst vor der neuen Technologie zu nehmen“, beginnt Julius Käck. Der IT-Experte weiß, wovon er spricht, ist er seit 25 Jahren als IT-Berater erfolgreich auf dem Markt. „Viele Unternehmen wollen AI nutzen, aber das Wissen darüber, welche Modelle und Dienstleistungen am besten geeignet sind, fehlt in vielen Fällen“, erläutert Käck.

Der Mix aus Erfahrung und Enthusiasmus machts, will man im AI-Umfeld erfolgreich sein. Diese Maxime gilt auch für AImpacts und findet sich entsprechend in der Teamzusammensetzung wieder. AI-Enthusiasten beschäftigen sich mit modernsten AI-Tools, während Käck seine Markterfahrungen einbringt.

AImpacts bietet zwei Kernleistungen an. Erstens, strategische Beratungen zur Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen mit Blick auf AI. „Hier beschäftigen wir uns mit Fragestellungen, wie sich die jeweiligen Geschäftsmodelle unserer Kunden in fünf oder zehn Jahren verändern werden. Im Fokus unserer Szenario-Analyse steht dabei natürlich der Einfluss von AI auf die jeweiligen Modelle und Angebote“, erläutert Käck.

Zweitens findet man im AImpacts-Portfolio die Entwicklung von kundenspezifischen AI-Lösungen mit ihrer einzigartigen AImpacts Workbench. „Unser Fokus liegt auf der Auswahl vorhandener und sinnstiftender Tools und deren maßgeschneiderten Konfiguration. Unser Ziel, die individuellen Anforderungen unserer Kunden bestmöglich abbilden zu können“, schließt Käck.

AImpacts sieht sich als Pionier auf dem Weg zu einer AI-fertigen Geschäftswelt und plant, sich in ein eigenständiges Start-up zu transformieren.

Im Mai 2023 als Projekt des erfahrenen IT-Experten Julius Käck gestartet, bietet AImpacts Beratungen und maßgeschneiderte Lösungen rund um AI an.

Käck ist seit mehr als 25 Jahren als IT-Berater zusammen mit seinem Team unter dem Namen JUKABO bei namhaften Kunden tätig, darunter Volkswagen AG, Bundesbank, EZB und lokale Mittelständler. JUKABO steht für Zuverlässigkeit und einen pragmatischen Ansatz. Und genau einen solchen verfolgt JUKABO mit AImpacts.

Ziele und Inhalte rund um AI, so das Lösungsangebot des entwicklungsstarken Teams. Erfahrene IT-Experten und enthusiastische AI-Professionals entwickeln kundengerechte Lösungen auf Basis vorhandener AI-Tools.

Daneben bietet das Bonner Unternehmen Szenario-Analysen des aktuellen Geschäftsmodells seiner Kunden an, um deren Potenzial in einer von AI geprägten Zukunft zu bewerten.

AImpacts macht AI ready for Business.

