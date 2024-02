IT im Mittelstand – entscheidend: höchste Sicherheitsstandards und hervorragender persönlicher Support

Auch „Rettet den Regenwald e.V.“ setzt auf IT-Services von Intares

Hamburg, 05. Februar 2024. Die Organisation “ Rettet den Regenwald e.V.“ ist weltweit aktiv. Sie betreibt eine siebensprachige Website und versendet alle 14 Tage ihren Newsletter an rund 300.000 Empfänger. Wie viele mittelständische Unternehmen setzen auch die Verantwortlichen von Regenwald.org für den reibungslosen und sicheren Betrieb ihrer Server auf den Ecommerce Hosting Dienstleister Intares.

Der Name ist Programm: „Rettet den Regenwald“ arbeitet mit unzähligen Partnern weltweit zusammen, die sich um die Erhaltung unserer natürlichen Ressourcen vor allem in den äquatornahen Zonen kümmern. Dort, wo die Regenwälder als grüne Lunge der Erde maßgeblich dafür sorgen, dass unser globales Ökosystem im Gleichgewicht bleibt. Sofern es der Menschheit gelingt, sie funktionsfähig zu erhalten. Und genau das ist bekanntlich an vielen Stellen gefährdet – durch Rodungen und sonstige zerstörerischen Eingriffe in diesen empfindlichen Lebensraum.

Die Arbeit von „Rettet den Regenwald“ lebt von den Unterstützern der Organisation und von einer gut funktionierenden Kommunikation. Bettina Behrend, Erste Vorsitzende: „Wir erreichen die Menschen, die uns unterstützen, über unsere Website in sieben Sprachen und über unser Newsletter, die wir alle zwei Wochen an rund 300.000 Empfänger schicken. Das Hosting unserer Website und unserer Mail-Server liegt seit etwa 15 Jahren bei Intares, und wir fahren mit diesem Provider sehr gut.“

Reibungslose Zusammenarbeit

Entscheidend sei für die Organisation die hohe Sicherheit und der persönliche Support bei Intares. Schließlich legt man sich immer mal wieder mit Regierungen und international agierenden Konzernen an. „Da muss die Sicherheit der Daten und der IT-Infrastruktur über jeden Zweifel erhaben sein.“ Auch der Support bei Intares suche seinesgleichen. „Wann immer wir anrufen, man kennt uns und unsere Anwendungen genau und kümmert sich innerhalb kürzester Zeit um unser Anliegen. Unsere Zusammenarbeit funktioniert einfach hervorragend und absolut reibungslos.“

Intares-Geschäftsführer Bernhard Biedermann: „Ein Hosting-Partner wie Intares ist mit den spezifischen Herausforderungen im Mittelstand vertraut. Bei uns ist der Kunde nicht einer von Millionen anonymen Anwendern. Im Gegenteil: Unsere Mitarbeiter im Support haben so viel Vorwissen über den einzelnen Kunden, dass wir in der Regel bei Problemen binnen weniger Minuten wissen, was zu tun ist.“

Viele Managed IT-Services Anbieter betreiben ihre Infrastruktur in Deutschland, schneiden ihre Services exakt auf den konkreten Bedarf ihrer Kunden zu und bieten hoch kompetenten 24/7-Support. Der Intares-Chef ist überzeugt: „Mit einem im Land ansässigen Managed Services Partner sind mittelständische Anwender meist besser bedient als mit den Cloud-Angeboten der globalen Akteure.“

Mehr Informationen: www.intares.de

Über Intares:

Intares ist seit mehr als 23 Jahren spezialisiert auf Managed Services für den Mittelstand. Das Unternehmen managed IT-Projekte fast jeder Größe und Komplexität und entwickelt Software-Anwendungen für mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen. Neben Ecommerce-Plattformen und Web-Services hostet Intares auch sensible IT-Anwendungen von BAFIN-zertifizierten Finanzdienstleistern. Außerdem bietet das Unternehmen höchst performante Managed Cloud Services in praktisch allen Ausprägungen.

Die hochsicheren Rechenzentren von Intares sind ausnahmslos in Deutschland angesiedelt. Zu den Kunden des Unternehmens zählen unter anderem der IT-Dienstleister und NSUITE-Anbieter Dr. Ing. Wandrei, Keimling Naturkost und der Airline Personaldienstleister interpersonal. Sitz von Intares ist Hamburg, Geschäftsführer ist Dr. Bernhard Biedermann.

