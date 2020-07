IT-KARRIERE PODCAST-Kurzumfrage zur Corona-Krise

“Killt” die Corona-Krise die IT-Karriere? Unter diesem zugegebenen etwas provokanten Titel befragte der IT-KARRIERE PODCAST 100 Fach- und Führungskräfte aus deutschen IT-Arbeitgebern danach, wie sie die aktuelle wirtschaftliche Situation unter dem Eindruck von Corona-Krise und “Lockdown” einschätzen und wie sie darauf im Recruiting reagieren.

Die Online-Kurzumfrage, die in den Monaten Mai und Juni durchgeführt wurde, bringt doch einige überraschende Ergebnisse.

So können 52 Prozent der Befragten, derzeit noch nicht abschätzen, wie sich Corona auf ihre Ge-schäftstätigkeit auswirken wird, 64 Prozent suchen aber auch derzeit weiter nach neuen IT-Mitarbeitern. Mit 92 Prozent geht der Großteil der Umfrageteilnehmer davon aus, dass die Folgen der Corona-Krise den IT-Fachkräftemangel nicht beseitigen werden. Mit 32 Prozent geht nur etwa ein Drittel der Befragten davon aus, dass die Folgen der Corona-Krise den Einstieg in die IT erschweren werden, mehr als zwei Drittel (68 Prozent) gehen nicht davon aus.

Zum Abschluss wurden die Teilnehmer der Umfrage gebeten, Berufseinsteigern und Young Professionals einen Tipp für die aktuelle Situation zu geben. Aussagen wie

– “Dranbleiben!”

– “Wieder mehr Bescheidenheit”

– “IT-Skills in Eigeninitiative festigen” oder

– “Praxis, Praxis, Praxis”

verdeutlichen, dass Berufseinsteiger und Young Professionals auch zukünftig von einer IT-Karriere träumen können, dass aber ein gewisses Maß an Engagement und Eigeninitiative erwartet wird, wenn es mit dem Job in der IT klappen soll.

Weitere Informationen mit Infografik und ein Kurzbericht zu den Ergebnissen der Corona-Umfrage zum Download stehen unter https://www.it-karriere-podcast.de/umfrage zur Verfügung.

Im IT-Karriere Podcast finden Berufseinsteiger und Young Professionals in der IT alles, was sie für eine erfolgreiche IT-Karriere benötigen: Podcast-Interviews mit attraktiven IT-Arbeitgebern sowie Podcast-Interviews mit Experten über Tipps zu Studium, Bewerbung und Arbeiten in der IT.

