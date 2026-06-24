IT-Management 2026: Nicht einmal ein Drittel hat Einblick in eingesetzte KI-Software

Neue Flexera-Umfrage unter ITAM-Teams zeigt steigende unnötige KI-Kosten, fehlende Governance und wachsenden Audit-Druck durch Microsoft, SAP & Co.

Hamburg, 24. Juni 2026 – In kaum einen anderen Bereich der IT fließt derzeit so viel Geld wie in Künstliche Intelligenz. Gleichzeitig fehlt es kaum irgendwo so sehr an Transparenz und Governance. Der aktuelle State of ITAM Report 2026 von Flexerazeigt: Die Diskrepanz zwischen dem wachsenden Einsatz von KI und der Fähigkeit von Unternehmen, diese effektiv zu steuern, wächst. Das führt nicht nur zu Reibungen im IT-Management, sondern verursacht auch erhebliche Kosten.

Trotz KI-Kostenkrise verbucht rund die Hälfte der befragten Unternehmen ihre KI-Ausgaben aktuell als Teil bestehender Softwarebudgets statt sie separat auszuweisen. Das erschwert zwangsläufig die Transparenz über Wirkung und ROI von KI. Zwar geben 48 Prozent an, KI-Nutzung zu verfolgen und Verträge entsprechend anzupassen. Geht es jedoch um echte Transparenz, kann nicht einmal ein Drittel der ITAM-Teams (31 Prozent) auf belastbare Daten zurückgreifen.

Teuer ist laut Report nicht allein der Einsatz von KI. Hohe Kosten entstehen auch dort, wo Unternehmen für KI bezahlen, die keinen entsprechenden Nutzen liefert. Mehr als die Hälfte (59 Prozent) der IT-Verantwortlichen berichten von jährlich steigenden „unnötigen“ KI-Ausgaben. Darunter fallen zum Beispiel ungenutzte Lizenzen für KI-Tools, überdimensionierte Modelle oder versandete Pilotprojekte.

Ein zentrales Problem: KI passt in keine einzelne Technologiekategorie mehr. Sie zieht sich durch bestehende Bereiche wie Cloud, SaaS, Rechenzentren und Endgeräte und schafft zugleich neue Ebenen, etwa Modelle, Agenten, Daten und Plattformen, die jeweils einer eigenen wirtschaftlichen Logik folgen. Die Umfrageergebnisse aus dem Flexera-Report spiegeln diesen tiefgreifenden Wandel in der Unternehmens-IT wider. Die vollständige Sichtbarkeit über IT-Assets ist auf 36 Prozent gesunken.

Audits treffen fast jedes zweite Unternehmen

Druck kommt nicht nur aus der eigenen IT-Umgebung, sondern auch von den Anbietern. Zwar zählt Kostenoptimierung mit 32 Prozent nach wie vor zu den wichtigsten und zeitintensivsten Aufgaben der ITAM-Teams. Aber schon an zweiter Stelle stehen Audits: Unternehmen schätzen, dass fast ein Viertel (22 Prozent) der Arbeitszeit in interne wie externe Prüfungen fließt.

Fast die Hälfte der Unternehmen (48 Prozent) wurde im vergangenen Jahr von einem externen Softwareanbieter auditiert. Dabei dominieren vor allem zwei Anbieter: In 64 Prozent der betroffenen Unternehmen kam Microsoft zu Besuch. Die Hälfte (50 Prozent) berichtete zudem von einem Audit durch Oracle. In Europa standen neben Microsoft vor allem Audit-Besuche von SAP an (43 Prozent).

Damit setzt sich die hohe Audit-Aktivität der vergangenen drei Jahre fort. Microsoft bleibt dabei klar an der Spitze und hat seine Audit-Prüfungen im Jahresvergleich um 14 Prozentpunkte erhöht. Deutlich Bewegung gab es auch bei Oracle: Der Anbieter schaffte mit einem Anstieg von 24 auf 38 Prozent den Sprung in die Top Drei. Adobe und VMware legten ebenfalls zu, um 8 beziehungsweise 9 Prozentpunkte.

Die finanziellen Folgen sind erheblich: 44 Prozent der Unternehmen haben in den vergangenen drei Jahren mehr als eine Million US-Dollar für Software-Audits ausgegeben. Die Zahlen lassen aufhorchen – auch weil Audits damit die Prioritäten, die Ressourcenplanung und die Optimierungsstrategien von ITAM-Teams künftig stärker mitbestimmen dürften.

„KI verändert die wirtschaftliche Logik der IT schneller, als viele Unternehmen ihre Steuerung darauf ausrichten können“, erklärt Becky Trevino, Chief Product Officer bei Flexera. „Wir sehen ein bekanntes Muster: erst die schnelle Einführung, dann der Versuch, Transparenz und Kontrolle nachzuziehen. Wer KI beherrschbar machen will, muss sie in die Governance- und Optimierungsstrukturen integrieren, die für On-Premises, SaaS und Cloud längst etabliert sind.“

Der vollständige Flexera State of ITAM Report 2026 mit ausführlichen Grafiken und allen Umfrageergebnissen steht auf der Flexera-Webseite kostenlos zum Download bereit.

Über Flexera

Flexera unterstützt Unternehmen dabei, den Wert ihrer Technologie transparent zu machen und gezielt zu steigern. Dazu zählen auch die steigenden Kosten und Risiken durch den Einsatz von KI. Kunden können so jährlich Milliarden an unnötigen IT-Ausgaben einsparen.

Die Flexera One Plattform schafft ganzheitliche Transparenz: Sie zeigt Unternehmen, welche Technologien im Einsatz sind, wie sie genutzt werden, welche Kosten sie verursachen und wo Risiken bestehen. Dadurch gewinnen IT-Teams die Kontrolle über zunehmend komplexe IT-Landschaften – egal ob Cloud, SaaS oder On-Premises.

Flexera setzt Maßstäbe bei der Zusammenführung von IT-Asset-Management, FinOps und SaaS-Management. Grundlage dafür sind hochpräzise Daten aus Technopedia, der firmeneigenen Referenzdatenbank für Technologie-Assets. Ergänzt werden sie durch intelligente, KI-gestützte Automatisierung. Weltweit setzen tausende Unternehmen auf Flexera One und Technopedia.

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