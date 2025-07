IT-Recruiting: TalentShark“s Best Practices als IT-Personalvermittler

Die Suche nach IT-Fachkräften ist längst mehr als eine Frage der Reichweite. In einem Markt, der von Spezialisierung, Remote-Möglichkeiten und Technologiedynamik geprägt ist, reicht klassische Personalvermittlung oft nicht mehr aus. Die TalentShark Recruitment GmbH hat sich genau auf diese Herausforderung spezialisiert und kombiniert Recruiting-Kompetenz mit Marktverständnis – insbesondere für KMU, die unter zunehmendem Bewerbermangel leiden.

Gregor Weihs: Persönlich, erfahren und nah am Markt

Hinter dem Unternehmen steht Gregor Weihs, Gründer und Geschäftsführer der TalentShark Recruitment GmbH. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Personalvermittlung, ergänzt durch Stationen in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, kennt er nicht nur die Anforderungen von Arbeitgebern, sondern auch die Beweggründe und Entscheidungsprozesse auf Bewerberseite. Dieser doppelte Blick prägt seine tägliche Arbeit, denn Weihs ist nicht nur Geschäftsführer, sondern begleitet Projekte auch operativ. Das erlaubt ihm, Veränderungen am Markt direkt zu spüren und unmittelbar in die Weiterentwicklung der eigenen Methoden einfließen zu lassen.

TalentShark Recruitment setzt auf Passgenauigkeit statt Masse, was sich in der schnellen Besetzung von Führungspositionen zeigt – etwa innerhalb von nur 27 Stunden.

Das jüngste Investment hat TalentShark Recruitment GmbH ermöglicht, weiteres Wachstum zu generieren und sich internationale Expansionen, wie den Einstieg in den deutschen Markt, zu erschließen. So kann das Unternehmen seine Recruiting-Methoden weiter optimieren und noch mehr Unternehmen eine strategische Partnerschaft bieten

Bei der TalentShark Recruitment GmbH ist Recruiting Vertrauenssache

Was die TalentShark Recruitment GmbH von vielen Wettbewerbern unterscheidet, ist die klare Positionierung gegen kurzfristige Versprechen ohne Substanz. Gregor Weihs setzt auf nachvollziehbare Prozesse, realistische Einschätzungen und ehrliche Kommunikation. Statt Bewerbungsstapeln erhalten Unternehmen exakt kuratierte Profile – Menschen, die sowohl zur Rolle als auch zur Unternehmenskultur passen.

Gerade im IT-Recruiting, wo Kandidaten heute gezielter auswählen und hohe Erwartungen an Arbeitgeber stellen, ist dieser Ansatz entscheidend. Flexibilität, technologische Ausstattung, Entwicklungsperspektiven und Arbeitsumfeld spielen eine mindestens ebenso große Rolle wie Gehalt oder Aufgabenzuschnitt. Die TalentShark Recruitment GmbH versteht diese Anforderungen und filtert gezielt, um Frust auf beiden Seiten zu vermeiden. Besonders KMU ohne eigene HR-Abteilungen profitieren von diesem Beratungsverständnis: statt einer reinen Vermittlungsleistung erhalten sie eine strategische Partnerschaft mit klaren Ergebnissen.

Neue Wege in der Personalvermittlung für nachhaltige Besetzungen

Angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels ist Recruiting längst keine Nebenaufgabe mehr, sondern ein kritischer Erfolgsfaktor für Unternehmen. Die TalentShark Recruitment GmbH denkt diesen Prozess konsequent weiter und positioniert sich damit als verlässlicher Partner für IT-Personalvermittlung auf Augenhöhe. Gregor Weihs und sein Team setzen nicht auf Tempo um jeden Preis, sondern auf Qualität mit Struktur. Das Ergebnis sind Besetzungen, die bleiben und Unternehmen, die langfristig planen können.

Diese Qualität wurde 2025 auf branchenweit sichtbar – durch mehrfache Prämierungen unter den besten Personalberatungen des Jahres.

Weitere Informationen gibt es unter: www.talentshark.at

TalentShark Recruitment GmbH ist eine spezialisierte Personalberatung mit Fokus auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in IT und Finance. Das Unternehmen überzeugt durch schnelle Besetzungen, hohe Trefferquoten und persönliche Betreuung.

