IT-Service mit Durchblick: Deskcenter und KIX verbinden im IT Service Desk das Beste aus zwei Welten

Leipzig/Chemnitz, 31. Mai 2023 – Optimale Lösungen in kürzester Zeit: Daran messen Mitarbeiter und Kunden den IT-Helpdesk. Eine Partnerschaft der Deskcenter AG und KIX Service Software GmbH macht genau das jetzt möglich. Die Integration der IT-Assetmanagement-Suite von Deskcenter mit der KIX Service Management Software gibt Helpdesk-Agents alles unmittelbar an die Hand, was sie zur Analyse, Behebung und Dokumentation einer Störung brauchen.

Den Grundstein für den Rundum-Überblick legt das IT-Assetmanagement von Deskcenter. Es inventarisiert die technischen Daten sämtlicher IT-Assets wie Laptop, PC, Smartphone, Server und anderer IT-Komponenten – inklusive der darauf installierten Software einschließlich Versionierung und Patch-Status. Relevante kaufmännische Informationen und Stammdaten wie Standort, Abteilung, Kostenstelle, Rechnung, Wartungsvertrag und Lizenzvereinbarung lassen sich einfach hinterlegen und zentral verwalten. All diese Informationen stellt KIX durch die Integration in Deskcenter den Helpdesk-Mitarbeitenden in ihrer gewohnten KIX-Arbeitsumgebung zur Verfügung. Sie sind damit voll und ganz im Bilde, wenn ein Anwender ein Problem mit einem Asset meldet.

Ein Call, eine Oberfläche, eine Lösung

„Mit unserer Integration schließen wir die Lücke zwischen IT und Endanwender. Denn ein Service-Mitarbeiter sieht bei der Bearbeitung eines KIX-Tickets sofort, welches Gerät betroffen ist, was für eine Software darauf installiert ist und von wo aus der User arbeitet“, erklärt Torsten Thau, Produkt Owner KIX 18, KIX Service Software GmbH. „Störungen lassen sich mit Hilfe dieser Daten viel schneller eingrenzen, was die Bearbeitung von Tickets maßgeblich beschleunigt. Im besten Fall ist das Anliegen noch während des Telefonats lösbar. Das bedeutet eine erhebliche Entlastung für den Helpdesk.“

„Mit KIX verbindet uns seit längerem eine Reihe gemeinsamer Kunden. Die Partnerschaft und Kombination der beiden Lösungen war ein logischer Schritt, denn das Deskcenter IT-Assetmanagement und die KIX Service Software, deren Herzstück ein funktionsstarkes Ticketsystem sowie eine IT-Workflowsteuerung sind, ergänzen sich optimal. Unternehmen machen damit nicht nur einen großen Schritt in Richtung eines durchgängigen IT-Serviceprozesses. Sie verbessern auch die Mitarbeiterzufriedenheit“, sagt Martin Schaletzky, Vorstand bei der Deskcenter AG.

Weitere Informationen zu der integrierten Lösung bietet das gemeinsame Webinar von Deskcenter und KIX am 02. Juni 2023 um 09:30 Uhr: “ Innovation triff Effizienz: Gestalte die Zukunft mit ITIL, Changemanagement und revolutionären Workflows“ .

Darüber hinaus können sich Interessierte auf der KIX-Anwenderkonferenz informieren. Diese findet vom 14.-15. Juni 2023 in Chemnitz statt. Details zur Veranstaltung finden sich unter kixconf.com.

Über KIX Service Software:

KIX Service Software GmbH entwickelt und vermarktet die gleichnamige Service Management Software „KIX“, eines der weltweit führenden Open Source-ITSM Systeme. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und beschäftigt mehr als 50 Mitarbeiter an den Standorten Chemnitz und Dresden. Über 400 Kunden aus unterschiedlichen Branchen setzen KIX für ihr IT-Service-Management oder den technischen Kundendienst ein. KIX ist flexibel als On-Prem- oder Cloudlösung verfügbar. Zusätzlich zu umfangreichen und anpassbaren Grundfunktionen (Ticketsystem, Asset-Management, Self Service Portal, Wissens- und FAQ-Datenbank, Reporting, Dashboards, etc.) bietet KIX vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten. So lassen sich auch ein professionelles Field Service-Management, automatisierte Geräte-Inventarisierung, 15 ITIL® 4 Practices, Zeiterfassung und vieles mehr umsetzen.

Die Deskcenter AG ist ein innovativer deutscher Softwarehersteller im Bereich IT Asset & Lifecycle Management.

Zum Portfolio der ganzheitlichen IT-Management-Lösung gehören ein vollumfängliches Clientmanagement, effizientes IT Asset Management, eine vollständige Hard- und Softwareinventarisierung, automatisierte Softwareverteilung, OS Deployment und Patchmanagement, ein zuverlässiges Lizenzmanagement, sicheres Mobile Device Management sowie Security & Vulnerability Management und ein benutzerorientiertes IT-Servicemanagement. Vereint in einer homogenen, modularen Suite ermöglicht es Deskcenter, den Überblick und die Kontrolle über die gesamte IT zu gewinnen und diese ganzheitlich zu optimieren. Deskcenter Anwender sind somit in der Lage IT-Prozesse zu automatisieren, IT Kosten zu senken, die Effizienz der IT zu steigern und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

