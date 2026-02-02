IT-Service, Smart-Home, PC-Reparatur und erweiterter Fahrzeugschlüssel-Service

Globus Schlüsseldienst Nürnberg erweitert Angebot in Kooperation mit Luxbytes.de

Der Globus Schlüsseldienst Nürnberg erweitert seine Servicewelt deutlich: Neben klassischen Leistungen rund um Türöffnungen, Schlosswechsel und Schließtechnik bietet das Unternehmen ab sofort umfassende IT-Dienstleistungen und Smart-Home-Services – in enger Zusammenarbeit mit dem regionalen IT-Partner Luxbytes.de. Damit reagieren die Nürnberger auf die wachsende Nachfrage nach vernetzten Lösungen und digitaler Sicherheit auch im privaten und gewerblichen Umfeld.

„Egal welches IT-Problem – wir helfen gern“, so Verena Handke, Inhaberin des Globus Schlüsseldienstes. „Gemeinsam mit Luxbytes.de und unserem staatlich geprüften Techniker Milad Noori decken wir nun das komplette Spektrum ab: von Einrichtung und Konfiguration von Kameras und Smart-Home-Geräten über IT-Netzwerke und PC-Reparaturen bis hin zur professionellen Programmierung moderner Fahrzeugschlüssel.“

Kernleistungen im Überblick:

Vollständige Konfiguration und Installation von IT-Kameras (inkl. Einrichtung, Fernzugriff und Sicherung)

Smart-Home-Installation und -Konfiguration (Einrichtung von Geräten, Automatisierungen, Sicherheitseinstellungen)

IT-Netzwerk-Konfiguration (WLAN, LAN, Router-/Firewall-Setup, VLANs, Performance-Optimierung)

PC-Reparatur und Systemwartung (Hardwaretausch, Datenrettung, Viren-/Malware-Bereinigung, Leistungsoptimierung)

Vor-Ort-Support und Fernwartung in Zusammenarbeit mit Luxbytes.de

Erweiterter Fahrzeugschlüssel-Service: Programmierung, Schlüsselanfertigung und Diagnose für moderne Fahrzeugtypen

Moderne Ausstattung: Silca M Serie 900 und Autel 608 Pro II für schnelle und zuverlässige Schlüssel- und Elektronikarbeiten

Qualifiziertes Personal: staatlich geprüfter Techniker (u. a. Milad Noori) und erfahrene Servicemitarbeiter

Was Kundinnen und Kunden davon haben:

Alles aus einer Hand: IT, Smart-Home und Fahrzeugschlüssel in einem regionalen Betrieb

Schnelle Hilfe und transparente Kommunikation ohne Callcenter

Professionelle, dokumentierte Arbeiten durch qualifiziertes Personal

Geplante Kapazitätssteigerung: Bald regelmäßige Programmier-Sessions für Fahrzeugschlüssel (geplant: ca. alle zwei Wochen direkt im Haus), um Wartezeiten zu reduzieren

Globus Schlüsseldienst Nürnberg ist Ihr regionaler Experte für Türöffnungen, Schlosswechsel und Sicherheitstechnik. Mit 24/7 Notdienst, transparenten Festpreisen und schneller Hilfe in Nürnberg, Fürth, Erlangen, Stein und Zirndorf sorgen wir für Sicherheit und zuverlässigen Service.

