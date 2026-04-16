IT-Sicherheit auf dem Prüfstand: audius startet Security Quick Check für Kommunen

Security Quick Check von audius analysiert IT-Strukturen in Kommunen, identifiziert Schwachstellen und liefert konkrete Maßnahmen. Innerhalb von 48 Stunden entsteht damit eine fundierte Basis für mehr Sicherheit und Compliance.

Weinstadt, 16.4.2026 – audius, ein führendes IT- und Service-Unternehmen, erweitert sein Angebot im öffentlichen Sektor um den Security Quick Check. Das kompakte Prüfverfahren unterstützt Kommunen dabei, ihre IT-Sicherheit strukturiert zu analysieren und gezielt weiterzuentwickeln.

Zunehmende Bedrohungslage für Kommunen

Cyberangriffe auf kommunale Verwaltungen nehmen zu, gleichzeitig wachsen die Anforderungen an Datenschutz und Compliance. Der Security Quick Check setzt genau hier an und bietet eine standardisierte, ganzheitliche Analyse entlang von Schutzbedarf, Prozessen, Infrastruktur und realen Angriffsszenarien. Erste Ergebnisse des Checks liegen bereits innerhalb von 48 Stunden vor.

Ganzheitliche Analyse von Infrastruktur, Prozessen und Compliance

Zum Leistungsumfang gehören die Ermittlung des Schutzbedarfs relevanter Anwendungen und Systeme, die Bewertung von IT-Prozessen, eine Compliance-Prüfung nach BSI-Grundschutz und KRITIS sowie ein systematischer Infrastruktur-Check. Ergänzend werden im Rahmen von Penetrationstests interne und externe Angriffswege simuliert, um Schwachstellen in Netzwerken, Endgeräten und Zugriffskonzepten aufzudecken.

„Der Security Quick Check schafft Transparenz über den aktuellen Sicherheitsstatus und zeigt klar priorisierte Maßnahmen auf“, sagt Kevin Wildenau, Bereichsleiter IT-Consulting & Solutions bei audius. „Städte und Gemeinden erhalten damit eine fundierte Entscheidungsgrundlage, um Risiken gezielt zu reduzieren und ihre IT nachhaltig abzusichern.“

Erste Kommunen haben das Angebot bereits genutzt: „Mit dem Security Quick Check von audius haben wir eine transparente und belastbare Grundlage für unser Sicherheitsniveau erhalten“, erklärt Serkan Parlak, Sachgebietsleiter IT bei der Stadt Tettnang. „Die klar priorisierten Handlungsempfehlungen helfen uns, technische, prozessuale und Compliance-Themen effizient und nachhaltig zu verbessern.“

Konkrete Ergebnisse ohne großen Vorlauf

Die Ergebnisse werden in einem Management Summary zusammengefasst, das neben identifizierten Risiken auch konkrete Maßnahmenempfehlungen sowie eine Bewertung des Reifegrads enthält. Der Ansatz ist praxisnah angelegt und erfordert keine umfangreichen Vorarbeiten seitens der Verwaltung.

audius begleitet bereits seit mehr als 35 Jahren öffentliche Einrichtungen bei der digitalen Transformation und unterstützt Kommunen dabei, IT-Strukturen sicher, effizient und regelkonform zu gestalten. Mit dem Security Quick Check erhalten Städte und Gemeinden eine belastbare Grundlage, um ihre IT-Sicherheit systematisch weiterzuentwickeln und künftigen Anforderungen besser zu begegnen.

Weitere Informationen zum Security Quick Check für Kommunen und die Möglichkeit, einen unverbindlichen Beratungstermin zu vereinbaren: https://landing.audius.de/security-quick-check

Weitere Informationen zu den audius-Lösungen für den öffentlichen Sektor: https://www.audius.de/de/branchen/oeffentlicher-sektor

Zusammenfassung

Security Quick Check von audius analysiert IT-Strukturen in Kommunen, identifiziert Schwachstellen und liefert konkrete Maßnahmen. Innerhalb von 48 Stunden entsteht damit eine fundierte Basis für mehr Sicherheit und Compliance.

Keywords

Security Quick Check, Kommunen, Sicherheit, Security, BSI, KRITIS, Compliance

Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine weltweit tätige ITK-Gesellschaft. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von 350.000 IT-Arbeitsplätzen weltweit sind die mehr als 900 Mitarbeitenden an über 20 Standorten – davon 16 in Deutschland – fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices.

Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München. https://www.audius.de

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