IT-Transformation entwickelt sich vom einmaligen Großprojekt zum Dauerzustand. Gleichzeitig wird der Einsatz von KI immer selbstverständlicher – ebenso wie offene IT-Standards.

Walldorf, 7. Januar 2026 – In der IT-Transformation zeichnet sich für das kommende Jahr ein grundlegender Paradigmenwechsel ab. Was bislang als zeitlich begrenztes Migrationsprojekt verstanden wurde, entwickelt sich zunehmend zu einem permanenten Prozess. Diese neue Realität, der wachsende Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowie die steigende Bedeutung von Interoperabilität prägen die IT-Transformationstrends 2026.

Megatrend: Continuous Transformation

Getrieben durch technologische Innovationen, datenbasierte Geschäftsmodelle und eine volatile wirtschaftliche Gesamtlage entsteht ein Umfeld permanenter Veränderung, dem sich Unternehmen kontinuierlich anpassen müssen. Künftig geht es daher weniger um einmalige Migrationen als vielmehr um die Fähigkeit, Transformation dauerhaft zu orchestrieren. Diese neue Form der Transformation wird nicht mehr mit einzelnen Werkzeugen umgesetzt, sondern basiert auf integrierten Plattformen, die KI-gestützt arbeiten und fest in das jeweilige Unternehmensökosystem eingebunden sind. Klassische Projektmeilensteine verlieren an Bedeutung, während Aspekte wie Anpassungsfähigkeit, Geschwindigkeit und Resilienz in den Vordergrund rücken. Continuous Transformation entwickelt sich damit zum strategischen Grundprinzip.

Vom Cloud-First-Dogma zur Smart-Cloud-Strategie

Nachdem Cloud-Technologie inzwischen für viele eine Selbstverständlichkeit ist, verabschieden sich immer mehr Unternehmen von ihrem pauschalen Cloud-First-Ansatz. Stattdessen setzen sie auf differenzierte Smart-Cloud-Strategien. Dabei wird die Cloud nicht mehr als universelle Lösung betrachtet, sondern gezielt dort eingesetzt, wo sie technologisch, wirtschaftlich und regulatorisch den größten Mehrwert bietet. In der Praxis führt dies zu einer wachsenden Bedeutung hybrider Architekturen und Multi-Cloud-Modellen. Sie helfen, Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern zu reduzieren, Kosten transparenter zu steuern und langfristig maximale Flexibilität zu gewährleisten. Cloud wird damit vom Selbstzweck zum strategisch optimierten Betriebsmodell.

KI etabliert sich als Beschleuniger der Transformation

Künstliche Intelligenz entwickelt sich zum zentralen Treiber von Transformations- und Automatisierungsinitiativen. Sie übernimmt zunehmend kritische Aufgaben entlang des gesamten Transformationsprozesses – von der Analyse und Validierung bis hin zur Umsetzung. So lassen sich Transformationsprojekte deutlich beschleunigen, qualitativ absichern und verlässlicher planen. Gleichzeitig sinkt der Anteil manueller Tätigkeiten, was IT-Transformationen weniger fehleranfällig macht. Vor allem rückt durch den intensiven KI-Einsatz die Datenqualität stärker in den Fokus, da KI ihre Wirkung als Optimierungs- und Steuerungsinstrument nur auf Basis valider und konsistenter Daten entfalten kann.

Bremsklotz Vendor Lock-in

In den kommenden Jahren versuchen sich Unternehmen verstärkt aus proprietären Abhängigkeiten zu lösen. Damit entwickelt sich der Vendor Lock-in zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor für Softwareanbieter. Gefragt sind austauschbare Kernsysteme, die sich flexibel kombinieren oder ersetzen lassen. Offene Standards und interoperable Schnittstellen werden zur Grundvoraussetzung moderner IT-Landschaften. Die Fähigkeit, Systemgrenzen aufzulösen und Anbieter bei Bedarf zu wechseln, wird entscheidend für Innovationsfähigkeit und Zukunftssicherheit – und erhöht gleichzeitig den Druck auf Softwareanbieter, ihre Lösungen offener und kompatibler zu gestalten.

Fazit

2026 markiert den Übergang von punktuellen Migrationsprojekten hin zu einem dauerhaft angelegten Veränderungsprozess. Damit stehen Unternehmen vor der Aufgabe, ihre IT nicht nur technologisch zu erneuern, sondern vor allem strukturell und organisatorisch auf die Notwendigkeit permanenter Anpassung auszurichten. Continuous Transformation, intelligente Cloud-Strategien, der konsequente Einsatz von KI und der Abschied von proprietären Abhängigkeiten sind dabei keine isolierten Trends, sondern eng miteinander verknüpfte Erfolgsfaktoren. Wer Transformation als kontinuierliche Fähigkeit versteht, KI gezielt zur Beschleunigung einsetzt und auf interoperable, offene Architekturen setzt, schafft die Grundlage für Resilienz, Innovationsgeschwindigkeit und nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit.

