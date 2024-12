IT-Trends 2025: Fokus auf KI, proaktive Datennutzung und verteilte Rechenleistung

Lakeside Software gibt Prognosen für das KI-Jahr 2025

Zürich, 17. Dezember 2024 – Lakeside Software, ein führendes Unternehmen im Bereich IT Data Intelligence, hat die wichtigsten Trends für das Jahr 2025 identifiziert, die die IT-Branche grundlegend verändern werden.

Laut Alexander Laubert, Director DACH bei Lakeside Software, stehen technologische Entwicklungen wie KI-gestützte Automatisierung, selbstheilende Systeme und die Integration von Hochleistungsrechnern im Mittelpunkt dieser Transformation. Er fasst diese Trends und ihre Auswirkungen wie folgt zusammen:

Datengesteuerte Effizienz und verantwortungsvoller KI-Einsatz

Im Jahr 2025 werden CIOs zunehmend die proaktive Datenerfassung fördern, um Silos aufzubrechen und das Unternehmenswachstum zu beschleunigen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Analysen und Künstlicher Intelligenz können Daten in Echtzeit aus verschiedenen Quellen – wie IoT-Geräten und Benutzerinteraktionen – erfasst werden. Diese Strategie steigert die betriebliche Effizienz und gibt Unternehmen wertvolle Einblicke in Trends, Kundenpräferenzen und Marktchancen. Das Ziel: Unternehmen sollen schneller auf Erkenntnisse reagieren, Innovationen vorantreiben und Wettbewerbsvorteile sichern können.

Gleichzeitig wird die Verwaltung von Schatten-KI zu einer zentralen Herausforderung. Schatten-KI beschreibt die unkontrollierte Nutzung von KI-Tools ohne formale Genehmigung der IT-Abteilung. Diese Systeme bergen erhebliche Risiken, darunter Datenschutzverletzungen und regulatorische Verstöße, insbesondere bei der Nutzung von Open-Source-KI mit potenziell sensiblen Daten. Unternehmen müssen daher ihre Governance-Modelle überarbeiten, um sichere Rahmenbedingungen für die KI-Nutzung zu schaffen und gleichzeitig die Datenintegrität zu wahren. Durch Schulungen sollte das Bewusstsein der Mitarbeitenden für einen professionellen Umgang mit KI gestärkt werden.

Diese umfassende Datennutzungsstrategie und ein verantwortungsvoller KI-Einsatz ermöglichen Unternehmen, eine Kultur der datengestützten Entscheidungsfindung zu etablieren und sich flexibel an Marktveränderungen anzupassen – ein wesentlicher Vorteil in einem zunehmend dynamischen Geschäftsumfeld.

Effizientere IT-Supportprozesse und verbesserte User Experience

Durch den Fortschritt von KI, Automatisierung und selbstheilenden Technologien wird die Effizienz in IT-Supportprozessen 2025 deutlich gesteigert. Routinemäßige Aufgaben wie das Aufspielen von Patches und Systemneustarts können automatisiert abgewickelt werden, was Level-1-Techniker entlastet. Sie können sich künftig auf komplexere Herausforderungen und strategische Aufgaben konzentrieren, was ihre Rolle im Unternehmen aufwertet und am Ende proaktiveren IT-Support möglich macht. Die Weiterbildung dieser Techniker sollte für Unternehmen daher Priorität haben, um das volle Potenzial dieses Wandels nutzen zu können.

Selbstheilende Systeme und fortschrittliche Monitoring-Lösungen verbessern zudem die digitale User Experience. Durch die automatische Diagnose und Behebung von Problemen an Touchpoints wie POS-Systemen und mobilen Anwendungen bleibt jede Interaktion nahtlos und zuverlässig. Sollte eine Selbstheilung nicht möglich sein, geben Monitoring-Lösungen den IT-Teams die nötige Transparenz, um Störungen schnell zu beheben. Dieser proaktive Ansatz fördert die Zufriedenheit von Mitarbeitern sowie Kunden und stärkt die Kundenbindung.

Die nächste Generation von KI-Computern und der Aufstieg von TOPS

Mit der Weiterentwicklung von KI-PCs und verteilter Rechenleistung wird 2025 ein neues Kapitel in der Datenverarbeitung aufgeschlagen. KI-PCs ermöglichen eine personalisierte Nutzererfahrung durch maschinelles Lernen, indem sie Benutzerverhalten analysieren und Einstellungen in Echtzeit anpassen. Sie übernehmen Routineaufgaben wie Ressourcenzuweisung und Systemaktualisierungen, was die Produktivität steigert und Nutzern erlaubt, sich auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren. Darüber hinaus bündeln KI-PCs die Rechenleistung mehrerer Geräte, wodurch eine leistungsstarke, dezentralisierte Umgebung entsteht, die besonders latenzempfindliche Anwendungen und Echtzeit-Kollaboration unterstützt.

Mit dem Aufstieg von TOPS (Trillions of Operations Per Second) erhalten Unternehmen die Möglichkeit, ein ganz neues Leistungsniveau zu erreichen: Ein entscheidender Erfolgsfaktor für KI, maschinelles Lernen und Echtzeitanalysen. Um die Vorteile von TOPS auszuschöpfen, müssen Unternehmen ihre Infrastruktur und die Verteilung der Arbeitslast optimieren. Diese Hochleistungsrechner bilden für Unternehmen eine wichtige Grundlage, um langfristig innovativ zu bleiben und sich in einer zunehmend digitalen Welt Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Gleichzeitig fördern diese Technologien einen effizienten Umgang mit Ressourcen – und damit das Thema Nachhaltigkeit. KI-PCs und verteiltes Computing senken den Energieverbrauch und die Betriebskosten, da Aufgaben intelligent über ein Netzwerk verteilt werden. Fortschrittliche Sicherheitsframeworks sorgen zudem für höhere Datenschutzstandards, da sensible Daten lokal verarbeitet werden und das Risiko von Datenübertragungen damit minimiert wird.

Mit Lakeside SysTrack erhalten Unternehmen mit großen, komplexen IT-Umgebungen einen real-time Überblick über ihre gesamte digitale Infrastruktur. Sie können daher mit weniger Aufwand mehr erreichen. Zu lange haben sich IT-Teams mangels intelligenter real-time Monitoring-Lösungen schwer damit getan, zu erkennen, was in ihrer digitalen Umgebung vor sich geht, bzw. wo sich kostspielige Ineffizienzen, unbefriedigende Anwendererlebnisse und ungelöste Probleme verbergen. Mit Lakeside können Sie IT-Entscheidern die Transparenz verschaffen, die den Blick auf versteckte Probleme, die intelligentesten Lösungen und die größten Einsparungen freigibt. Aus diesem Grund verlassen sich weltweit führende Unternehmen auf Lakeside. Lakeside Kunden erzielen einen durchschnittlichen ROI von mehr als 250 %.

