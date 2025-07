iTAC und Red Hat kooperieren für modernes MOM mit Cloud- und On-Premises-Flexibilität

Bedarfsgerecht betreibbares Fertigungsmanagementsystem

Montabaur, 23. Juli 2025 – Die iTAC Software AG und Red Hat haben eine strategische Technologiepartnerschaft geschlossen. Ziel ist es, produzierenden Unternehmen eine zukunftssichere, modulare Plattform auf Basis der iTAC.MOM.Suite und der Red Hat Advanced Compute Platform, basierend auf OpenShift, bereitzustellen – betreibbar von Edge- über On-Premises-Umgebungen bis hin zur Cloud. Unternehmen profitieren von einem flexiblen Fertigungsmanagementsystem, das sich einfach in Betrieb nehmen und schnell an individuelle Produktionsanforderungen und regulatorische Vorgaben anpassen lässt.

Produktionsnetzwerke sind heute global aufgestellt, bestehen oft aus einem Mix aus Bestands- und Neuanlagen (Brownfield und Greenfield) und müssen dynamisch auf Marktveränderungen reagieren können. Gleichzeitig werden Produkte in immer kürzeren Zyklen und Varianten gefertigt. Klassische, monolithische MES stoßen hier an ihre Grenzen. Gefragt sind offene, einfach modellierbare Plattformen mit einer containerisierten Architektur und flexiblen Bereitstellungsmodellen.

Dabei sind die Anforderungen je nach Branche und Unternehmensstrategie unterschiedlich. „Einige Unternehmen setzen konsequent auf Cloud-first-Strategien, andere – etwa in regulierten Branchen oder bei kritischer Infrastruktur – müssen aus Compliance- oder Latenzgründen On-Premises arbeiten. Eine moderne MES- bzw. MOM-Plattform muss alle Welten abbilden können. Und zwar standardisiert und zugleich hochindividuell“, erklärt Martin Heinz, CEO der iTAC Software AG.

MES im Wandel: offen, vernetzbar, KI-fähig

Auch die zunehmende Integration von KI-Anwendungen und datengetriebenen Services verlangt ein Umdenken. Diese lassen sich nur dann effizient nutzen, wenn das MES als offene, servicebasierte Plattform funktioniert – anschlussfähig an moderne IT-Stacks und bestehende Systeme.

iTAC liefert dafür die iTAC.MOM.Suite, ein umfassendes Manufacturing-Operations-Management-System. Die Red Hat Advanced Compute Platform, basierend auf OpenShift, stellt das technologische Fundament für eine containerisierte, hochautomatisierte Plattform bereit. Im Kern steht eine Microservice-Architektur, die auf offenen Standards wie Helm, Apache Kafka und PostgreSQL basiert.

Die gemeinsame Lösung unterstützt unterschiedlichste Betriebsmodelle: von klassischen On-Premises-Installationen über hybride Szenarien bis hin zu vollständig cloudbasierten Setups. Auch Edge-Anwendungen – etwa bei Echtzeitanforderungen – lassen sich abbilden.

„Die Kombination aus OpenShift, GitOps-Prinzipien und iTACs MOM-Architektur adressiert Unternehmen, die ihre Fertigungsprozesse schnell und unkompliziert digitalisieren wollen. Sie setzt auf eine konsequente Öffnung und Modularisierung von industrieller Software“, erklärt Morten Rohlfes, EMEA Director Edge and Industrial bei Red Hat.

Betrieb und Wartung der Plattform gehen dabei weitgehend automatisiert vonstatten. Dazu setzt iTAC auf OpenShift Operators sowie DevSecOps-Methoden, die eine einfache Entwicklung, Verwaltung und Konfiguration über den gesamten Lebenszyklus der Software hinweg ermöglichen. Perspektivisch soll die Plattform um KI-gestützte Funktionen erweitert werden, zum Beispiel zur automatisierten Dokumentation von Systemänderungen oder zur Optimierung von Betriebsabläufen.

„Die industrielle IT steht an einem Wendepunkt“, so Martin Heinz. „Die Anforderungen an Flexibilität, Skalierbarkeit und Betriebssicherheit steigen rasant – und gleichzeitig brauchen Unternehmen Lösungen, die in der Praxis handhabbar bleiben. Mit unserer Plattform reduzieren wir Komplexität und geben ein modernes Werkzeug an die Hand, mit dem sich die Digitalisierung von Produktionsprozessen frei nach dem individuellen Bedarf gestalten lässt.“

Die iTAC Software AG, ein eigenständiges Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaukonzerns Dürr, bietet internetfähige Informations- und Kommunikationstechnologien für die produzierende Industrie. Das 1998 gegründete Unternehmen zählt heute zu den führenden MES/MOM-Herstellern. Die iTAC.MOM.Suite ist ein ganzheitliches Fertigungsmanagement-system, das weltweit bei Unternehmen unterschiedlicher Industriezweige wie Automotive, Elektronik/EMS, Telekommunikation, Medizintechnik, Metallindustrie und Energie zum Einsatz kommt. Weitere Systeme und Lösungen zur Umsetzung der IIoT- und Industrie 4.0-Anforderungen runden das Portfolio ab. Die iTAC Software AG hat ihren Hauptsitz in Montabaur in Deutschland sowie eine Niederlassung in den USA, in Mexiko, China und Japan, und verfügt über ein weltweites Partnernetzwerk für Vertrieb und Service. Die Philosophie von iTAC ist es, Menschen, Daten und Systeme miteinander zu verbinden.

Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit besonderer Kompetenz in den Technologiefeldern Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhaltige Fertigungsprozesse – vor allem in der Automobilindustrie und bei Produzenten von Möbeln und Holzhäusern, aber auch in Branchen wie Chemie, Pharma, Medizinprodukte, Elektro und Batteriefertigung. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,7 Mrd. EUR. Der Dürr-Konzern hat rund 20.000 Beschäftigte sowie 139 Standorte in 33 Ländern.

