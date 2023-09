Ein Exklusives Gipfeltreffen für die Avantgarde der Systemhäuser Deutschlands.

Die ITleague GmbH gibt mit Stolz das ITleague Summit Herbst 2023 bekannt, das am 21. und 22. September 2023 in Frankfurt am Main stattfinden wird. Dieses exklusive, zweitägige Gipfeltreffen unterstreicht die Bedeutung von Netzwerken und Zusammenarbeit in der IT-Branche und zeigt, wie die ITleague als führendes Netzwerk die Weichen für die Zukunft der Systemhäuser stellt.

Über das ITleague Summit:

Das ITleague Summit Herbst 2023 ist eine geschlossene Veranstaltung, die sich auf die Förderung von Innovation und Zusammenarbeit innerhalb der ITleague-Community konzentriert. Es bietet eine Plattform für den Austausch von Wissen, Best Practices und innovativen Ideen in der IT-Branche.

Veranstaltungsdetails:

* Datum: 21. – 22. September 2023

* Ort: nHow Hotel, Frankfurt am Main.

* Programm: Das Summit bietet zwei Tage voller inspirierender Vorträge, Workshops und Networking-Möglichkeiten in einem exklusiven Rahmen.

Exklusivität und Bedeutung:

Das ITleague Summit ist eine exklusive Veranstaltung, die die Bedeutung von Netzwerken und Zusammenarbeit in der sich ständig weiterentwickelnden IT-Branche hervorhebt. Durch die Zusammenführung von Branchenführern und Experten bietet die ITleague eine einzigartige Gelegenheit, die neuesten Trends und Technologien zu diskutieren und Strategien für zukünftige Herausforderungen zu entwickeln.

Über die ITleague:

Die ITleague ist ein renommiertes Netzwerk, das sich der Förderung von Innovation und Zusammenarbeit in der IT-Branche verschrieben hat. Durch die Schaffung von Synergien und die Unterstützung von Wissensaustausch trägt die ITleague dazu bei, die Systemhäuser der Zukunft zu gestalten.

