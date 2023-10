ITRIS setzt auf Nachhaltigkeit

Walluf – Nachhaltigkeit prägt nicht nur die geschäftsstrategische Ausrichtung der ITRIS GmbH. Auch beim Firmengebäude und in Bezug auf seine Mitarbeiter zeigt sich das Unternehmen umweltbewusst und sozial. Mit ihrer ESG (Environment Social Governance) ausgerichteten Haltung kommt die ITRIS GmbH den zunehmenden allgemeinen Forderungen der Kunden nach mehr Umwelt- und Klimaschutz im IT-Umfeld als eine der tragenden Säulen der digitalen Zukunft entgegen.

Durch die Laufzeitverlängerung der aus der Herstellerwartung laufenden IT-Systeme durch eine herstellerunabhängige Wartung werden IT-Abfälle reduziert und Ressourcen geschont. Zudem sorgt ein Remote 2nd Level Support dafür, dass klimabelastende physische Vor-Ort-Besuche – wenn möglich – vermieden werden. Die flächendeckende Präsenz von Standorten und Lagern verkürzt den eventuell notwendigen, klimaschädlichen Weg zum Kunden. Die Reduzierung von Verpackungsmaterial dient der Verringerung von Verpackungsmüll.

„Die geplante Erweiterung des Firmengebäudes in Walluf leistet durch innovative Wärme- und Energietechnologie ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des CO²-Fußabdrucks. Darüber hinaus legen wir bei ITRIS großen Wert auf soziale Verantwortung und das Wohl unserer Mitarbeiter. So haben wir angesichts der hohen Inflation in Deutschland bereits im vergangenen Jahr unseren Mitarbeitern einen Inflationsausgleich in voller Höhe gezahlt. Auch in diesem Jahr ist ein Inflationsausgleich in gleicher Höhe an die Mitarbeiter ausgezahlt worden“, erklärt Horst Persin, Geschäftsführer der ITRIS GmbH in Walluf.

Außerdem legt die ITRIS GmbH großen Wert auf die Förderung einer gesunden Lebensweise. Die Mitarbeiter erhalten wöchentlich einen Obstkorb, der zu einer ausgewogenen Ernährung beiträgt. Darüber hinaus übernimmt ITRIS einen Großteil der Kosten seiner Mitarbeiter für den Besuch eines Fitnessstudios, da dieser nicht nur die körperliche, sondern auch die mentale Gesundheit der Mitarbeiter fördert. Um die Work-Life-Balance der Mitarbeiter zu verbessern, ermöglicht ITRIS in Deutschland seinen Mitarbeitern eine flexible Arbeitszeitgestaltung und damit eine Steigerung ihrer Lebensqualität.

„Die gesamte ITRIS Gruppe setzt konsequent auf nachhaltige Geschäftspraktiken und wir werden auch in Zukunft an innovativen Lösungen arbeiten, um negative ökologische Auswirkungen des IT-Einsatzes in Unternehmen zu minimieren und unsere Klimabilanz weiter zu optimieren. Die geplante Erweiterung unseres Firmengebäudes in Walluf steht dabei sinnbildlich für unsere Unternehmenswerte Innovation, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, mit denen wir einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten“, fasst Alfred Winkler, CEO und Präsident der ITRIS AG, die ESG-Position der Unternehmensgruppe zusammen.

Über ITRIS

Die ITRIS GmbH mit Sitz in Walluf profitiert von den Erfahrungen der ITRIS-Gruppe aus mehr als drei Jahrzehnten herstellerunabhängige Wartungs- und Supportleistungen für Server, Storagesysteme, Tape Libraries, Netzwerkgeräte, PCs und Peripheriegeräte aller namhaften Hersteller. In Deutschland garantiert die Support- und Wartungsorganisation von ITRIS mit einem bundesweit flächendeckenden Niederlassungs- und Servicenetz eine rasche, unkomplizierte und kompetente Unterstützung im Störungsfall oder hilft beim Ausbau, der Weiterentwicklung oder der Optimierung der IT-Infrastruktur. Das ITRIS-Angebot umfasst IT-Hardware-Support als attraktive und bis zu 40% kostengünstigere Alternative zu Service-, Care-Packs, Garantieverlängerungen oder Wartungsverträgen der jeweiligen Hersteller. Außerdem bietet ITRIS Server-, Storage- und Netzwerk-Support sowie einen Service-Desk.

