ITS Germany und der Fuhrparkverband intensivieren Zusammenarbeit

Verbände sind jetzt korporative Partner / Mitglieder erhalten wechselseitigen Zugang zu Verbandsleistungen / Verbreiterte Mitgliederbasis und abgestimmte Aktivitäten

Berlin und Mannheim, im Februar 2021. Der Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V. (BVF) und der ITS Germany e. V. Deutsche Gesellschaft für intelligente Transportsysteme haben wechselseitige Korporativmitgliedschaften vereinbart. “Da unsere Ziele und Themen gut zusammenpassen, wollen wir intensiver zusammenarbeiten und uns gegenseitig fördern”, sagt Marc-Oliver Prinzing, Vorstandsvorsitzender des BVF. So werden die Vorstandsmitglieder der Partner sich zukünftig bei relevanten Themen austauschen. “Wir sehen in der korporativen Mitgliedschaft eine große Chance für beide Seiten. Unsere Firmenmitglieder haben damit beispielsweise Zugriff auf die Expertise der jeweils anderen Organisation”, unterstreicht Dr. Claus Habiger, Vizepräsident ITS Germany.

Die Verbände erweitern dadurch nicht nur das Themenspektrum und die inhaltliche Kompetenz um weitere relevante Aspekte. Gleichzeitig werden alle Mitglieder des Korporativpartners als Korporativmitglieder angeschlossen und erhalten so Zugang zu den jeweiligen Mitgliederleistungen. “Das stärkt und verbreitert die Mitgliederbasis der Partner und den Nutzen für die Mitglieder”, so Habiger. Auch bei politischen Forderungen wollen die Akteure eng kooperieren und sich auf Positionen verständigen. “Durch abgestimmte Aktivitäten werden wir noch mehr Wirkung erzielen und durch die vielen Synergieeffekte unsere gemeinsamen, übergeordnete Ziele noch besser erreichen”, sagt Axel Schäfer, Geschäftsführer des BVF. Die Vereinbarung tritt ab sofort in Kraft. Rund 600 Firmenmitglieder können profitieren.

Über ITS Germany e. V. Deutsche Gesellschaft für intelligente Transportsysteme

ITS Germany ist seit 1989 der Verband der Wirtschaft und Wissenschaft für Verkehrstechnologien und intelligente Mobilität in Deutschland. ITS steht für Intelligent Transport Systems and Services. Die deutsche ITS Industrie agiert nach der Prämisse “Gemeinsam den Mobilitätswandel gestalten”. Die Mitglieder sind Hersteller von Systemen und Komponenten für Intelligente Transport Systeme und Dienste aller Mobilitätsmodi. Sie sind die Anbieter der Schlüsselelemente des Mobilitätswandels. Die aktive Gestaltung des bereits stattfindenden Mobilitätswandels ist eine gemeinsame Aufgabe aller Beteiligter, also Industrie, Politik, Verwaltung. Verbände und Zivilgesellschaft. ITS Germany ist nicht nur Moderator, sondern Mitgestalter der zukünftigen Mobilität. Die Tätigkeitsschwerpunkte von ITS Germany liegen in der urbanen und nicht-urbanen Mobilität und umfassen alle Mobilitäts- und Logistikmodi zu Lande (Straße und Schiene) und zu Wasser.

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Markus Wartha (Präsident), Christian Roszak (Vizepräsident), Prof. Dr. Michael Stepping (Vizepräsident), Dr. Claus Habiger (Vizepräsident), Kristian Bock (Schatzmeister), Jacques Nouguier, Carsten Recknagel, Thomas Hornig, Günther Weber und Michael Leyendecker. Vereinssitz ist Berlin.

Der Bundesverband Fuhrparkmanagement wurde im Oktober 2010 als Initiative von Fuhrparkverantwortlichen gegründet. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder, die Fuhrparks zwischen 5 und 50.000 Fahrzeugen betreiben. Mitglieder sind unter anderem Unternehmen wie Axel Springer Services & Immobilien GmbH, Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, KPMG AG, CANCOM SE, KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG, FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e. V., SEG Sparkassen Einkaufs-Gesellschaft mbH, SAP, DB Fuhrparkservice GmbH oder Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH. Der Verband ist Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze), Bernd Kullmann (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Ideal Versicherung) und Claudia Westphal (stv. Vorsitzende, Fuhrparkleiterin Beiersdorf). Geschäftsführer ist Axel Schäfer.

Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

