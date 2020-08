Ivalua als ‘Leader’ im Bereich Lieferantenmanagement bewertet

Ivalua, ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, wurde als Leader im aktuellen Forrester Wave Report genannt. Für seinen “F orrester Wave: Supplier Risk And Performance Management (SRPM) Platforms, Q3 2020” bewertete das Beratungsunternehmen insgesamt zehn Anbieter, die es für den Großteil seiner Kunden als besonders relevant einstuft. Ivalua wurde als führend bewertet und erreichte Bestnoten in den Kriterien “Risikoüberwachung” und “Unternehmensstrategie”.

Forrester zufolge stiegen die Ausgaben von Unternehmen für SRPM-Lösungen im Jahr 2019 um 15 Prozent, da CPOs Kunden und die Marke ihres Unternehmens schützen müssen, indem sie sicherstellen, dass alle ihre Lieferanten sicher, zuverlässig und ethisch korrekt agieren. Manuelle Prozesse, die in der Regel auf E-Mails und Tabellenkalkulationen basieren, sind ineffektiv – es existieren einfach zu viele Lieferanten, Risikoarten und Quellen für relevante Daten. Die jüngsten Ereignisse haben laut Forrester den Bedarf an entsprechenden Lösungen noch verstärkt.

“Ivalua verfügt über eine flexible SRPM-Lösung, die tief in eine Supplier-Value-Management-Suite integriert ist”, erklärt der Autor Duncan Jones, Vizepräsident und Principal Analyst bei Forrester. Ivalua passe besonders gut zu jeder großen, komplexen und reifen Organisation, die eine SRPM-Plattform benötigt, die sie auf ihre Bedürfnisse zuschneiden kann, biete aber auch ein vorkonfiguriertes Angebot namens “Jump Start” für Kunden an, deren Prozess-Digitalisierung noch nicht sehr weit und tief reicht. Er sieht bei Ivalua als besondere Stärke in seiner Funktion als zentrale Daten-Drehscheibe, die sämtliche Lieferanteninformationen verwaltet. Kunden können die Lieferantenwartung in ihren Systemen abschalten, da alle benötigten Daten direkt in Ivalua erfasst und automatisch allen ERP-Instanzen zur Verfügung gestellt werden, die über einen bestimmten Lieferanten Bescheid wissen müssen.

“Die Covid-19-Krise hat gezeigt, dass Unternehmen umfassende Transparenz in ihrer Lieferkette schaffen müssen, um bestehende Risiken besser zu managen und eine kontinuierliche Versorgung sicher zu stellen”, sagte David Khuat-Duy, Corporate CEO von Ivalua. “Wir sind stolz, dass Forrester uns als führend in diesem kritischen Bereich bewertet hat. Mit Ivalua können Unternehmen schnell Best-of-Breed-Fähigkeiten einsetzen, um alle Lieferantendaten in einer einheitlichen Source-to-Pay-Suite zu bündeln, von Automatisierungen zu profitieren und Informationen schnell zugänglich zu machen.”

Der aktuelle Report “Forrester Wave: Supplier Risk And Performance Management (SRPM) Platforms, Q3 2020” steht unter dem nachfolgenden Link zum kostenlosen Download zur Verfügung: https://info.ivalua.com/ivalua-recognized-leader-forrester-wave-supplier-risk-performance-management-2020-de

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua ist von Gartner und anderen Analysten als führend anerkannt und genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken. Dies spiegelt sich auch in der branchenweit höchsten Kundenbindungsrate von über 98 Prozent wider. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com

Bildquelle: Ivalua