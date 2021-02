Ivalua meldet Rekordjahr bei Umsatz und Kundenwachstum

– Rund 60 Neukunden und mehr als 30 Prozent Wachstum bei Cloud-Subskriptionen

– Danske Bank, Leaseplan und Navistar als prominente Neukunden

– Anerkennung als Leader durch Top-Analysten

Ivalua, ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, blickt auf ein weiteres Rekordjahr zurück. Das Unternehmen konnte die Buchung von Cloud-Subskriptionen um über 30 Prozent steigern und insgesamt rund 60 internationale Neukunden gewinnen – darunter die Danske Bank, Leaseplan und den US-Staat Alabama. Ivalua wurde sowohl im als auch im “The Forrester Wave: Supplier Risk And Performance Management Platforms, Q3 2020” erneut als Leader bewertet. Darüber hinaus investierte Ivalua in die Entwicklung neuer Produktinnovationen und konnte seine Kunden bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie unterstützen.

“Wir sind stolz darauf, dass unsere Plattform so vielen Organisationen geholfen hat, die Covid-19-Pandemie besser zu bewältigen”, sagt David Khuat-Duy, Corporate CEO von Ivalua. “Der anhaltende Erfolg unserer Kunden bleibt der Hauptantrieb für den Erfolg unseres eigenen Unternehmens. Ich bin stolz darauf, dass wir ein weiteres Jahr mit rasantem Wachstum bei Umsatz und Neukundengewinnung verkünden können.”

Starkes Kundenwachstum

Die Neukundenakquise sorgte für ein jährliches Wachstum der Abonnementbuchungen von über 30 Prozent, mit Wachstum in allen wichtigen Regionen. Fast 60 Neukunden haben Verträge mit Ivalua geschlossen, darunter neben Coca-Cola (Philippines) und Danske Bank der Nutzfahrzeughersteller Navistar, das Telekommunikationsunternehmen Millicom, der Fuhrparkmanagementspezialist Leaseplan und viele andere. Darüber hinaus nutzen bereits hunderte Unternehmen aus Europa, den USA, Kanada, dem Nahen Osten, Südamerika und Asien die Plattform von Ivalua, um die digitale Transformation voranzutreiben, Kosten zu senken, Risiken zu managen, ihre Effizienz zu verbessern – und ihren eigenen operativen Gewinn zu steigern.

Top-Bewertungen von Forrester und Gartner

Auch im Jahr 2020 wurde Ivalua von mehreren Analystenhäusern und Branchenorganisationen als führend bewertet: Gartner positionierte Ivalua erneut als Leader im ” Magic Quadrant for Procure-to-Pay Suites 2020” und Forrester Research Inc. im Report ” The Forrester Wave: Supplier Risk And Performance Management (SRPM) Platforms, Q3 2020.” Als weitere Anerkennung erhielt die P2P-Suite von Ivalua zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung bester P2P-Spezialanbieter, vergeben von einer unabhängigen Jury aus Branchenveteranen bei den 2020 World Procurement Awards.

Innovationen zur Unterstützung des Einkaufs

Ivalua entwickelte 2020 eine Reihe von Innovationen, mit denen Organisationen ihre Ausgaben und Lieferanten besser verwalten, flexiblere Lieferketten aufbauen und Risiken minimieren können. Ein besonderer Schwerpunkt lag im Vergangenen Jahr darauf, Kunden bei der Bewältigung der Corona-Pandemie zu unterstützen, schnelle Wertschöpfung zu erzielen und sich auf die Rückkehr zum Wachstum vorzubereiten. Zu den Innovations-Highlights gehören:

– Sub-Tier-Lieferantenmanagement verbessert die Sichtbarkeit und Zusammenarbeit bis tief in die Lieferkette hinein, um Abhängigkeiten von Lieferanten, Bereiche mit hohem Risiko oder Chancen zur Förderung von Innovationen zu identifizieren. Die Covid-19-Pandemie hat sehr deutlich die Verwundbarkeit durch Sub-Tier-Lieferanten offengelegt, so dass diese Innovation sowohl die Transparenz als auch die Schaffung von flexiblen Lieferketten deutlich erleichtert.

– Das Sourcing Decision Center (SDC) ermöglicht dem Einkauf die effiziente Analyse von Sourcing-Szenarien und unterstützt das Treffen von fundierten Entscheidungen zu Lieferantenauswahl und Auftragsallokation.

– Neue Funktionen ermöglichen eine effizientere Zusammenarbeit mit Lieferanten und Stakeholdern, unterstützen den Informationsaustausch, bringen CSR-Initiativen voran und helfen Co-Innovation besser zu managen.

– Signifikante Fortschritte bei der AP-Automatisierung zur Verbesserung der Automatisierung und des Cash-Managements machen Prozesse effizienter und verringern die Durchlaufzeit von Rechnungen.

In nur 4 Wochen einsatzbereit: Schnellstart-Lösungen unterstützen in Corona-Pandemie

Angesichts der aktuellen Corona-Pandemie sind viele Unternehmen mit enormen Herausforderungen konfrontiert. Um bei deren Bewältigung zu helfen, hat Ivalua auch eine Reihe von Innovationen auf den Markt gebracht. Dazu gehören unter anderem die “Jump-Start”-Angebote, die es Kunden ermöglichen, Beschaffungs- oder Lieferantenrisiko- und Performance-Management in weniger als vier Wochen zu implementieren.

Aufbauend auf dem wachsenden Erfolg mit vorgefertigten Lösungen für Kunden aus dem öffentlichen Sektor, dem Finanzdienstleistungssektor und der Fertigungsindustrie erweiterte Ivalua sein Angebot um Lösungen für das Bau- und Gesundheitswesen. Mit den vorkonfigurierten Lösungen können Organisationen schnell branchenspezifische Best Practices umsetzen.

Zertifizierung für den öffentlichen Sektor

Ivalua hat außerdem die “Moderate Impact”-Zertifizierung der US-Bundesbehörden erreicht und ist nun auf dem FedRAMP Marketplace gelistet. Dies unterstreicht das hohe Sicherheitsniveau der Ivalua-Plattform und unterstützt die wachsende Marktdurchdringung im öffentlichen Sektor – sowohl in den USA, Deutschland als auch international.

“Unternehmen sollten nicht länger Kompromisse zwischen der Schaffung schneller Mehrwerte und flexiblem Wachstum eingehen müssen”, sagt David Khuat-Duy, Corporate CEO von Ivalua. “Wir bieten unseren Kunden die beste Technologie für ihre aktuellen Anforderungen, ermöglichen ihnen eine beschleunigte Time-to-Value und stellen sicher, dass sie über die notwendige Agilität für die Märkte von morgen verfügen.”

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua ist von Gartner und anderen Analysten als führend anerkannt und genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken. Dies spiegelt sich auch in der branchenweit höchsten Kundenbindungsrate von über 98 Prozent wider. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com

