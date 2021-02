Ivalua NOW 2021: Online-Konferenz für Procurement-Praktiker

– “Procurement Rising”: Wie der Einkauf nach Covid zu Wachstum verhelfen kann

– Führungskräfte und Visionäre berichten über Erfahrungen und Best Practices

– Kostenfreies Premium-Event für Procurement- und Supply-Chain-Praktiker

Ivalua, ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen stellt die Agenda für seine Fachkonferenz Ivalua NOW 2021 vor. Unter dem Motto “Procurement Rising” werden Referenten darüber sprechen, wie Einkaufsorganisationen nach Covid-19 wieder auf Wachstum setzen, indem sie ihre Lieferketten flexibler, widerstandsfähiger und nachhaltiger gestalten. Zu den Top-Speakern gehören David Loseby, CPO von Rolls Royce, Taid Qazi, CPO der Danske Bank, Natacha Trehan, Leiterin des Purchasing Master”s Program an der Universität Grenoble Alpes. Zudem erwartet die Teilnehmer ein Inspirationsvortrag des Abenteurers Bertrand Piccard (“Wie erreicht man das Unmögliche?”), der als erster Mensch mit einem Solarflugzeug CO2-neutral die Welt umrundet hat. Die Veranstaltung findet online vom 23. bis 25. März statt. Sie richtet sich vor allem an Praktiker aus den Bereichen Beschaffung, Finanzen und Supply Chain.

Mit der Veranstaltungsreihe bringt Ivalua jedes Jahr Tausende von Führungskräften zusammen. Am ersten Tag stehen in Vorträgen und Diskussionsrunden die Erfahrungen und Ratschläge von Kunden bei der Digitalisierung der Beschaffung im Fokus. Am zweiten Tag werden Innovationen rund um die Digitalisierung von Source-to-Pay- und Source-to-Contract- Prozessen und im Risikomanagement vorgestellt. Der dritte und letzte Tag ist Ivalua-Kunden und -Partnern vorbehalten, die über die Roadmap von Ivalua informiert werden und sich in User Groups miteinander austauschen können. Registrierung und Teilnahme sind kostenlos. Die Online-Registrierung kann unter folgender URL durchgeführt werden: https://www.ivalua.com/now/europe/en/register

Die Bedeutung der Ivalua NOW

“Die Corona-Pandemie hat Organisationen die strategische Bedeutung des Einkaufs beim Aufbau resilienter Lieferketten sehr deutlich vor Augen geführt”, sagt David Khuat-Duy, Corporate CEO von Ivalua. “Der Einkauf kann durch intelligentes Management von Ausgaben und Lieferanten helfen, seine Organisation wieder auf Wachstumskurs zu bringen – wir freuen uns, dass unsere Kunden ihre Erfahrungen und Erfolge mit unseren anderen Kunden und Partnern teilen möchten. Zudem präsentieren wir Innovationen, mit denen wir alle gemeinsam auf ihrem Weg unterstützen werden.”

Die Highlights der Ivalua NOW 2021 im Überblick

– Keynotes und Breakout-Sessions mit Führungskräften von vielen der weltweit führenden Top-Marken, darunter von Rolls Royce, Danske Bank, Google, Bulgari, Bell Canada, ecovadis, LeasePlan, Manulife Financial Corporation, Safran Group und anderen.

– Natacha Trehan, Leiterin des Purchasing Master”s Program an der Universität Grenoble Alpes in Frankreich, hält eine Keynote über den Beitrag des Einkaufs zur wirtschaftlichen Erneuerung von Unternehmen.

– Ben Saunders, Weltrekord-Polarforscher und TED-Redner, spricht über die menschlichen Aspekte des erfolgreichen Abschlusses einer herausfordernden Reise.

– Bertrand Piccard, Forscher und Architekt des “Solar-Impulse”-Projekts, berichtet, wie Pioniergeist helfen kann, das Unmögliche zu erreichen

– Technologie-Showcases, die die neuesten KI- und andere Spend Management-Innovationen zeigen, die Unternehmen dabei helfen, Risiken besser zu managen, effektiv mit Lieferanten zusammenzuarbeiten, die Mitarbeiterproduktivität zu verbessern und die Profitabilität zu steigern.

Die Agenda wird kontinuierlich aktualisiert und ist unter https://www.ivalua.com/now/europe/en/zu finden.

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua ist von Gartner und anderen Analysten als führend anerkannt und genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken. Dies spiegelt sich auch in der branchenweit höchsten Kundenbindungsrate von über 98 Prozent wider. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com

