Ivalua: Produkt-Update unterstützt Aufbau flexibler Lieferketten

Ivalua, ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, stellt die neue Version seiner Source-to-Pay-Lösung vor. Das Release 168 enthält eine breite Palette von Neuheiten, mit denen Kunden ihre Lieferketten stabiler, flexibler und ausfallsicherer gestalten können. Dank des erweiterten Partner-Ökosystems finden sie schneller die passenden Lieferanten und können die Qualität ihre Lieferantenstammdaten verbessern. Zudem werden sie in die Lage versetzt, Kostentreiber zu identifizieren sowie ihren gesamten Procure-to-Pay-Prozess effizienter zu gestalten. Das neue Release erweitert das stetig wachsense Partner-Ökosystem um neue Integrationen, die dem Einkauf das Treffen noch fundierterer Beschaffungsentscheidungen ermöglicht. Release 168 ist ab sofort verfügbar, die neuen Funktionen werden schrittweise ausgerollt und stehen den Kunden bis Ende März 2021 in vollem Umfang zur Verfügung.

“Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass stabile Lieferketten sowie ein Lieferanten- und Ausgabenmanagement für Unternehmen aller Branchen von entscheidender Bedeutung sind”, sagt Pascal Bensoussan, Chief Product Officer von Ivalua. “Mit der neuen Version unserer Lösung können Mitarbeiter im Einkauf und Supply Chain Management Ausfällen besser vorbeugen, Kosten kontrollieren und die Produktivität ihrer Mitarbeiter verbessern.”

Die Highlights des Release 168 im Überblick

Lieferantenmanagement

– Lieferanten finden und Bestandsdaten anreichern: Eine Lehre aus der Pandemie ist, dass Unternehmen für neuartige Krisenfälle Vorsorge treffen müssen, indem sie schneller alternative Bezugsquellen identifizieren, Bestandsdaten abgleichen oder hinzufügen können. Durch die Out-of-the-Box-Integration in Tealbook können Kunden mit einem einzigen Mausklick alternative Partner identifizieren und auf eine zuverlässige Quelle für Lieferanteninformationen zugreifen.

– Verbesserte Zusammenarbeit mit Lieferanten: Kunden können verschiedene Arten der Zusammenarbeit definieren und projektieren. Die Funktionen umfassen auch die Erstellung von Innovationsplänen und Korrekturmaßnahmen.

– Diversity und Inklusion: Immer mehr Endkunden erwarten von den Unternehmen mehr als ein gutes Produkt. Ivalua-Kunden können die Klassifizierung und den Nachweis von “Minority and Women-Owned Business Enterprise” (MWBE) jetzt einfacher verwalten.

Beschaffung

– Tieferes Verständnis von Kostentreibern: Einkäufer können analysieren, welche Ausgaben die Gesamtkosten für eigene Produkte treiben. Zudem rationalisiert Ivalua den Prozess der Erstellung und Abgabe von Angeboten sowie die Analyse von Lieferantenvorschlägen.

– Vertragserstellung während der Ausschreibung: Kunden können bereits während einer Ausschreibung einen Vertragsentwurf erstellen und diesen jederzeit überarbeiten. Durch diese Funktion reduziert sich Zykluszeit vom Angebot bis zum Vertrag erheblich und Einkäufer können verhandelte Bedingungen frühzeitig bei ihren Beschaffungsentscheidungen berücksichtigen.

Vertragsmanagement

– Automatisierte Erfassung von Vertragsdaten: Das Modul Ivalua Contract Management kann jetzt Klauseln und Metadaten aus Papierverträgen von Dritten abgleichen, segmentieren und extrahieren. Dies spart Zeit und verbessert die Vertragstransparenz.

– Gemeinsame Arbeit an Verträgen: Käufer und Lieferanten können jetzt gemeinsam an Verträgen arbeiten. Kommentare und Konversationen sind für alle berechtigten Benutzer sichtbar. Die neue Funktion fördert die Zusammenarbeit, schafft Vertrauen und hilft die Effizienz und Transparenz über den gesamten Vertragsprozess hinweg zu steigern.

Procure-to-Pay

– Umfassende Supply-Chain-Kollaboration: Um die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Lieferanten und Käufern sowie die zugehörigen Dispositionsprozesse so effizient wie möglich zu gestalten, wurde in der neuen Version Transaktion von Direktmaterialien sowie die Bearbeitung von Lieferplänen verbessert. Darüber hinaus können Lieferanten jetzt bei der Erstellung einer Liefer-Avis ein Barcode-Etikett erstellen, das später zur Bestätigung des Wareneinganges beim Käufer gescannt werden kann.

– Tiefere Integration mit Amazon Business: Kunden können ihren Nutzern jetzt Zugriff auf eine kuratierte Liste von Artikeln aus Amazon Business bieten, die direkt in Ivalua mit Echtzeit-Preis- und Verfügbarkeitsprüfungen gesucht, verglichen und ausgecheckt werden können.

– Elektronische Rechnungen rechtssicher signieren und archivieren: Ivalua verbessert den Umgang mit elektronischen Rechnungen und hilft Unternehmen die Authentizität und Integrität von Rechnungsinhalten und die Archivierung der Dokumente gemäß der jeweils geltenden Ländervorschriften sicherzustellen. Die Funktionalitäten werden jetzt als Teil Fakturierungslösung von Ivalua angeboten und vollständig in die Procure-to-Pay-Lösung integriert.

