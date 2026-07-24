Ivalua und Unite kooperieren für nahtlosen Zugang zu Europas Netzwerk vertrauenswürdiger Lieferanten

Ivalua, Anbieter der gleichnamigen Enterprise KI-Plattform für die Beschaffung, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Unite bekannt, einer europäischen Beschaffungsplattform, die Einkäufer und Lieferanten für faire und nachhaltige Geschäftsbeziehungen zusammenbringt. Durch diese Zusammenarbeit können Ivalua-Kunden ihre „Long-Tail“-Ausgaben und nicht vertraglich geregelten Ausgaben besser verwalten, indem sie direkt innerhalb von Ivalua auf das umfangreiche Netzwerk von Unite mit über 2.000 geprüften europäischen Lieferanten zugreifen – was effizientere, transparentere und nachhaltigere Beschaffungsprozesse ermöglicht.

Die Partnerschaft verbindet die Unternehmens-KI-Plattform von Ivalua mit der regulierungskonformen, katalogbasierten Marktplatz-Infrastruktur von Unite. Sie ermöglicht es Unternehmen ihr Lieferantenmanagement zu optimieren, den Einkauf von Nischenprodukten zu bündeln und die Transparenz der Ausgaben zu erhöhen.

Durch diese Integration sind Kunden in der Lage, auf das Netzwerk vorab geprüfter europäischer Lieferanten von Unite zugreifen und nicht vertraglich geregelte Ausgaben digital über Ivalua verwalten. Einkäufer können im Lieferantennetzwerk von Unite suchen, vergleichen und einkaufen, während sie ihre bestehenden Ivalua-Workflows, Genehmigungsprozesse und Compliance-Kontrollen beibehalten.

Die Integration erweitert zudem die „Search 360“-Technologie (*) von Ivalua, indem sie sofortigen Zugriff auf Produkte bietet, die nicht unter bestehende Verträge fallen. Gleichzeitig erhält Unite die Möglichkeit, die Kataloge vertraglich gebundener Lieferanten der Kunden einzubinden und diese sowohl auf der Website von Unite als auch in der „Search 360“-Suche von Ivalua verfügbar zu machen. Dies vereinfacht die Suche und reduziert den Zeitaufwand für die Beschaffung von Artikeln erheblich.

Kunden können mit unmittelbaren Vorteilen rechnen, darunter erweiterte Kataloge, einen einfacheren Zugang zu lokalen Lieferanten in ganz Europa sowie eine verbesserte Datenübersicht, die eine bessere finanzielle Kontrolle und strategische Entscheidungsfindung ermöglicht.

Darüber hinaus unterstützt die Partnerschaft auch die Nachhaltigkeitsziele der Kunden, indem sie die Identifizierung verantwortungsbewusster Lieferanten und die Beschaffung auf lokaler Ebene erleichtert – ganz im Sinne von Unites Fokus auf fairen Wettbewerb und starke regionale Ökosysteme.

„Einfach integrierte Lieferantenvielfalt für nachhaltigere Einkaufsentscheidungen“

„Die Partnerschaft mit Unite bietet unseren Kunden ein noch stärkeres Beschaffungsökosystem“, sagte Gabriel Giret, VP Alliances von Ivalua. „Der Marktplatz von Unite erweitert das Ivalua-Erlebnis um Breite, Compliance und Lieferantenvielfalt und ermöglicht es Unternehmen, intelligentere und nachhaltigere Einkaufsentscheidungen mit Einfachheit und Kontrolle zu treffen.“

„Ivalua und Unite teilen das gemeinsame Engagement, die Beschaffung für moderne Unternehmen zu vereinfachen“, sagte Zachary Rubio Grundell, Leiter des globalen Partnermanagements bei Unite. „Gemeinsam machen wir es Unternehmen leichter, vertrauenswürdige Lieferanten zu finden, den Einkauf zu optimieren und widerstandsfähigere, nachhaltigere Lieferketten aufzubauen.“

(*) Search 360 von Ivalua ermöglicht es Nutzern, in einer einzigen Suchsitzung innerhalb der Benutzeroberfläche von Ivalua sowohl in lokalen als auch in externen Katalogen nach einem Artikel zu suchen.

Über Unite

Unite ist eine europäische Beschaffungsplattform, die einen Marktplatz mit einem einzigen Anbieter mit regulierten Katalogdaten und Expertendienstleistungen kombiniert. Unite erhebt eine transparente Servicegebühr, ist frei von Interessenkonflikten und behandelt alle Lieferanten gleich. Die Plattform sorgt für eine konforme, effiziente und widerstandsfähige Beschaffung – wodurch der operative Aufwand reduziert, und die Kostenkontrolle gewahrt wird. Unite wird auf Servern in der EU gehostet und bietet eine vertrauenswürdige Alternative zu außereuropäischen Anbietern, stärkt die lokale Wertschöpfung und sorgt dafür, dass Beschaffungsdaten dort verbleiben, wo sie hingehören. Unite wurde im Jahr 2000 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Leipzig und ist in 12 europäischen Ländern tätig. Der Umsatz belief sich im Jahr 2025 auf insgesamt 465,3 Millionen Euro. Unite trägt seit 2022 das Fair-Tax-Siegel und vernetzt die Wirtschaft für nachhaltiges Wirtschaften.

Weitere Informationen finden Sie unter unite.eu.

Über Ivalua

Ivalua ist die einzige vollständig integrierte Enterprise KI-Plattform zur Verwaltung von Ausgaben und Lieferanten. Sie verbindet Menschen, KI, Arbeitsabläufe und Daten nahtlos miteinander und macht Unternehmen so profitabler, resilienter und nachhaltiger. Über 500 der weltweit angesehensten Marken vertrauen uns, und wir werden von Gartner und anderen Analysten regelmäßig als führend anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

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