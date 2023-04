Ivalua von Ardent Partners als Invoice-to-Pay-Marktführer anerkannt

Ardent Partners definieren „Marktführer“ als Anbieter mit universeller Stärke über ihr ePayables-Angebot, im Einklang mit der Fähigkeit, auf höchster Ebene zu operieren

Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen, gab bekannt, im Bericht Ardent Partners 2023 ePayables Technology Advisor als Marktführer gelistet zu sein. In dieser Forschungsstudie wurden Lösungsanbieter eingestuft, basierend auf ihrer Lösungsstärke über den gesamten Prozess der Kreditorenbuchhaltung und ihrer Anbieterstärke einschließlich Support, Aktionsplan, Referenzen und mehr.

Ivaluas Einstufung belegt, wie sehr Ivalua sich auf die Stärkung ihrer ePayables-Leistung fokussiert und investiert, und so eine vollkommen digitale Kreditorenbuchhaltungs-Erfahrung für Kundschaft und Lieferanten möglich macht. Von Anfang an hat Ivalua sich darauf ausgerichtet, die drei größten Schwachstellen zu beheben: Anfragen von Lieferanten, Ausnahmen bei der Rechnungsbearbeitung und Verwaltung des komplexen Systems globaler digitaler Steuern und Compliance. Weil diese Elemente in den Mittelpunkt gerückt wurden, bietet die Ivalua-Lösung robuste E-Rechnungsstellung und Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung für das bevorstehende digitale Steuersystem, wobei nicht strukturierte PDF-Rechnungen weiterhin unterstützt werden.

# Die Welt der Kreditorenbuchhaltung und Rechnungsstellung ändert sich schnell #

In den nächsten fünf Jahren werden die Regierungen überall auf der Welt die nächste Welle elektronischer Regulierungen für die Rechnungsstellung vorantreiben. Die wichtigste Erkenntnis aus der ersten Welle von Regulierungen zur E-Rechnungsstellung in Ländern wie zum Beispiel Italien ist, dass die Rechnung oft ankommt, bevor die Waren oder Dienstleistungen geliefert wurden. Das erhöht die Relevanz der Zusammenarbeit mit Lieferanten und des Ausnahmemanagements, zusammen mit umgehender automatischer Empfangsbestätigung und/oder Abgleich mit der Bestellung, im Vergleich zu Ansätzen mit Altdaten auf Papierbasis.

„Bei der Kreditorenbuchhaltung werden Agilität und Steuerung wichtiger, weil es mehr um Steuern als um Rechnungsstellung geht. Das macht die Themen Compliance, Risiko und Governance sogar noch kritischer – und die Auswertung von Ardent zeigt, dass es sich hier um eine Kernstärke von Ivalua Invoicing handelt“, sagte Pascal Bensoussan, Chief Product Officer bei Ivalua.

Mit der Erschließung der neuen Welt digitaler Steuern über ein Government Gateway, um die Auswirkungen dieser Änderungen zu minimieren und einmalige Funktionen für die Zusammenarbeit mit Lieferanten anzubieten, steht Ivalua an der Spitze einer neuen Generation von Automatisierungslösungen bei der Rechnungsstellung.

„Ivalua ist ein spannender Neuzugang in unserem 2023 ePayables Technology Advisor Report. Unsere Bewertung stuft das Unternehmen als Marktführer in der Kategorie ein“, sagt Andrew Bartolini, Chief Research Officer bei Ardent Partners und Mitautor des Berichts. Bob Cohen, VP of Research bei Ardent Partners und Mitverfasser des Berichts, fügt hinzu: „Ivaluas robuste und skalierbare ePayables-Lösung, die in einer leistungsstarken und dennoch flexiblen Source-to-Pay-Suite enthalten ist, nutzt eine einheitliche Plattform und ein einheitliches Datenmodell. Wir sind der Meinung, dass Ivalua von großen Unternehmen, die Automatisierungsprojekte in den Bereichen AP, P2P oder Source-to-Pay (vollständige Suite) planen, stark in Betracht gezogen werden sollte.“

Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die ESG-Performance zu verbessern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com. Folgen Sie uns unter https://twitter.com/ivalua.

