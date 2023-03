„Ja“ sagen im Einklang mit der Umwelt: Nachhaltige Traumhochzeiten bei The Lux Collective

Von der „Zero Waste“- Feier über das Elektro-Hochzeitsauto bis zum veganen Menü – bei The Lux Collective steht die Traumhochzeit unter einem grünen Stern

Singapur/München 30. März 2023. Der Earth Day steht in diesem Jahr unter dem Motto „Invest in Our Planet“ und soll Unternehmen, Regierungen und Bürger unserer Weltgemeinschaft dazu bewegen, Verantwortung zu übernehmen und forciert Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen, um eine gemeinsame grüne Zukunft zu schaffen. Mit Nachhaltigkeit als wichtigstem Prinzip gestaltet The Lux Collective einzigartige „Zero Waste“-Feierlichkeiten und begeistert mit Hochzeitsarrangements und romantischen Erlebnissen, die ein Leben lang in Erinnerung bleiben, reisefreudige Paare aus der ganzen Welt. Credo der Hotelgruppe: das Leben feiern – und zwar auf achtsame Art und Weise.

Durch die steigende Nachfrage nach zielgerichtetem Reisen seit Covid sind nachhaltige Hochzeiten auf dem Vormarsch. Viele Paare planen ihre Feierlichkeiten mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, gleichzeitig ziehen die meisten Paare es vor, ihre Traumhochzeit an einem weit entfernten, schönen Ort zu feiern, der bewusst und persönlich gestaltet ist.

Auf Mauritius und den Malediven können Hochzeitspaare die Romantik des Reisens genießen und gleichzeitig einen nachhaltigen Ansatz verfolgen, ohne Kompromisse bei Service und Qualität zu machen. Die Unterstützung lokaler Unternehmen ist hier nicht nur eine großartige Möglichkeit, die Gemeinschaft zu unterstützen, sondern auch einheimische Talente ins Rampenlicht zu rücken und eine Kreislaufwirtschaft vor Ort zu fördern.

An einem der begehrtesten Strände im Norden der Insel gelegen, kombiniert das neueste Flaggschiff LUX* Grand Baie, Mauritius eine spektakuläre Kulisse mit modernem Luxus. Harmonisch in die Natur eingebettet wurde das Resort vom lokalen Architekten Jean-Francois Adam erbaut, die Entwürfe der Räumlichkeiten stammen von der Interior Designerin Kelly Hoppen CBE aus London. Das Resort organisiert maßgeschneiderte Hochzeitszeremonien am Strand und private Feiern im zeitgenössischen asiatischen Restaurant Ai KISU oder auf der Dachterrasse Bisou mit Panoramablick aufs Meer. In einem vollelektrischen BMW iX können sich die Hochzeitspaare von und nach Port Louis chauffieren lassen und sich ein individuelles Hochzeitsmenü auf der Grundlage der für LUX* typischen „Keen on Green“-Küche kreieren lassen.

Am Fuße des Berges Le Morne (UNESCO-Kulturerbe) gelegen und nur 15 Minuten von den Schluchten des Schwarzen Flusses entfernt, verkörpert das ruhige Strandresort LUX* Le Morne, Mauritius, den zeitgenössischen tropischen Insellebensstil, in Kombination mit eindrucksvollen Erlebnissen. Zertifiziert durch The PLEDGE™ for Food Waste, ein in Singapur ansässiges, geprüftes Zertifizierungs- und Benchmarking-System zur Verbesserung der Bilanz von Organisationen, verpackt das Resort übrig gebliebene Lebensmittel für sozial benachteiligte Schulkinder neu, um deren Ernährungssituation zu verbessern. Lebensmittel, die nicht verteilt werden können, werden als Kompost im 30.000 Quadratmeter großen Garten des Resorts verwendet. Die Gäste können sich auch für ein vegetarisches oder veganes Menü aus dem gesunden „Keen on Green“-Konzept der Gruppe entscheiden, das mit lokal bezogenen Produkten und gesunden Kochtechniken zubereitet wird.

Die Gärtner des LUX* Grand Gaube, Mauritius sammeln Trockenblumen und Zweige vom Gelände des Resorts, um den Blumenbogen für die Zeremonie der Trauung oder der Erneuerung des Eheversprechens zu bauen. Das im Retro-Chic designte Resort verfügt über zwei ruhige Strände und Gourmet-Restaurants, darunter das preisgekrönte peruanische Restaurant INTI und das türkische Restaurant Bodrum Blue. Alle Blumensträuße werden hier von kleinen lokalen Blumenhändlern bezogen, um Unternehmen vor Ort zu unterstützen. Die Blumen können nach der Hochzeit weiterverwendet werden, indem man sie an ein Pflegeheim oder eine gemeinnützige Organisation schickt, um jemandem den Tag zu verschönern.

Im Tamassa Bel Ombre, Mauritius, das in einer türkisfarbenen Lagune mit strahlend weißem Sandstrand liegt, gehen die mauritische Gemeinschaft und die Umwelt Hand in Hand, um den CO2-Fußabdruck gering zu halten und gleichzeitig die lokalen Landwirte zu unterstützen. Für die Hochzeitsdekoration werden Bambus, getrocknete Kokosnüsse und Palmblätter aus den Gärten wiederverwendet, die anschließend kompostiert werden. Muscheln werden an den Strand zurückgebracht, um die Auswirkungen auf das Ökosystem der geschützten Lagune zu verringern. Darüber hinaus wird bei der Spa-Behandlung für die Braut mit lokal hergestellten Bioprodukten gearbeitet.

Im schicken, nur für Erwachsene zugänglichen und auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Hotel SALT of Palmar, Mauritius tauchen die Hochzeitspaare mitten in das mauritische Leben ein und haben die Möglichkeit, über das „Skill Swap-Programm“ direkt mit den Einheimischen in Kontakt zu treten. So lernen die Gäste in diesem farbenfrohen und kunstvoll gestalteten Resort nicht nur Orte, sondern auch Menschen kennen. Die Frischvermählten sind eingeladen, gemeinsam einen Baum als Symbol ihrer Liebe zu pflanzen und können an der Initiative „Little Extras“ teilnehmen, um 75 behinderte Kinder der L’aventure Technical School zu besuchen und ihnen eine Mahlzeit zu spenden.

Auf den Maldiven ist das LUX* South Ari Atoll der Gewinner der LUXlife 2022 Global Wedding Awards für das nachhaltigste Hochzeitsresort in Südasien. Hier findet täglich nur eine exklusive Hochzeit statt, um jedem Paar die verdiente Aufmerksamkeit zu schenken. Der Trend „Destination Wedding“ und unbeschwerter Luxus gehören hier zusammen – die Paare geben sich im Paradies das Ja-Wort und feiern ihren besonderen Tag sorgenfrei in der wunderschönen Natur. Mit dem Kauf eines Hochzeitspakets wird auch die Ausbildung eines unterprivilegierten Kindes und ein Besuch im Kinderheim finanziert.

Für weitere Informationen zum Traumhochzeitsresort, senden Sie bitte eine E-Mail an reservation@theluxcollective.com oder besuchen Sie die LUX*, SALT und TAMASSA Websites.

The Lux Collective (TLC“) ist ein globaler Betreiber von Luxushotels mit Hauptsitz in Singapur und verwaltet die Marken LUX*, SALT, TAMASS A, SOCIO und Café LUX*. Zu den weiteren von TLC verwalteten Häusern gehören das Hotel Le Recif auf der Insel La Réunion und die Ile des Deux Cocos auf Mauritius, eine private Paradiesinsel. TLC hat sich zum Ziel gesetzt, jedem Augenblick Bedeutung zu verleihen und sich um das zu kümmern, was zählt. Der Mensch steht im Mittelpunkt der TLC-Kultur, und das Unternehmen bleibt bei allem, was es tut, seinen Werten treu: leidenschaftlich, verantwortungsbewusst und innovativ zu sein. Durch die Bereitstellung von Komfort durch durchdachtes und exquisites Design schafft TLC Erlebnisse, die jeden Moment für alle Gäste wichtig machen. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, mit Rücksicht auf künftige Generationen umweltbewusst und respektvoll zu handeln.

TLC baut seine globale Präsenz weiter aus und betreibt derzeit 15 Resorts und Hotels in China, auf den Malediven, Mauritius und der Insel La Réunion. 10 weitere Hotels sind in Asien und dem Nahen Osten in Planung. Als Mitglied von IBL, einem bedeutenden Wirtschaftsakteur im Indischen Ozean und börsennotierten Führer der „Top 100“ mauritischen Unternehmen, ist IBL aktiv IBL ist in Schlüsselsektoren der mauritischen Wirtschaft tätig und verfügt über ein globales Portfolio von rund 300 Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.

