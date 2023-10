Jackery Angebote zu Amazon Prime Deal Days

Hier lassen sich 40 % Rabatt und mehr ernten

Der Herbst lockt mit außergewöhnlich vielen Sonnenstunden nach draußen. Dieser Einladung kommen Outdoor-Fans bestens ausgerüstet nach – beim Camping, Wandern, Picknicken oder im Garten. Da kommen die Angebote von Jackery zu den Amazon Prime Deal Days wie gerufen, um den Herbst noch goldener zu machen.

Die Amazon Prime Deal Days sorgen am 10. und 11. Oktober für Aufregung an den Endgeräten. Denn jetzt lassen sich die Früchte aus dem Hause Jackery ganz besonders günstig ernten. Dazu zählt die Powerstation Jackery Explorer 1500 Pro, die unseren Ausflug ins Freie anstatt für 1.599 Euro für nur 1.359,15 Euro energetisch begleitet. Wer die Herbst-Sonne optimal nutzen möchte, profitiert vom Deal des Solargenerators Explorer 1500 Pro plus 200-Watt-Panel. Anstatt 2.289 Euro werden nur 1.762,53 Euro fällig. Hier lassen sich 23 % sparen. Zudem gibt es den Explorer 1000 Pro mit gleich vier 200 Watt starken Modulen um 36 % reduziert für 2.495,36 Euro und den Explorer 2000 Pro mit sechs 200-Watt-Solarmodulen für 4.091,34 Euro und damit 34 % günstiger. Maximal sparen – und damit 45 % Rabatt kassieren – lässt sich mit dem Explorer 240 plus 80-Watt-Modul (rabattierter Preis 286 Euro) und dem Explorer 240 für herbstlich vergünstigte 164,99 Euro. Nicht zuletzt ist auch der kürzlich vorgestellte Solargenerator für die Tasche während der Amazon Prime Deal Days rabattiert zu haben: So gibt es das Set, bestehend aus der kompakten Powerstation Explorer 300 Plus und dem 40 Watt starken Solarpanel, für nur 404,10 Euro und damit um 10 % reduziert.

Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery die weltweit ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen die weltweit ersten tragbaren Solarmodule. Mit der Einführung von Solargeneratoren für den Outdoor-Bereich reagiert Jackery auf die Energiebedürfnisse von Naturliebhabern auf der ganzen Welt und inspiriert sie zu neuen Erkundungen und Abenteuern.

Die Produkte zählen regelmäßig zu den Amazon Bestsellern. Obendrein wurde die Marke mit 40 renommierten internationalen Designpreisen ausgezeichnet, darunter der Red Dot Design Award, der iF Design Award, der A“ Design Award and Competition, der Best of IFA Award und der CES Innovation Award.

Firmenkontakt

Jackery

Presse Abteilung

Hahnstraße 70

60528 Frankfurt am Main

+49 211 730633-60



https://de.jackery.com

Pressekontakt

PR Konstant

Jackery Pressekontakt

Füsilierstr. 11

40476 Düsseldorf

+49 211 730633-60



https://www.konstant.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.