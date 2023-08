Jackery präsentiert auf der IFA 23 neue Solargeneratoren

Neues Flaggschiff für mehr Freiheit und Energieunabhängigkeit

Jackery, weltweiter Marktführer im Bereich innovativer tragbarer Stromversorgungssysteme, präsentiert auf der IFA 2023 neue Solargeneratoren und Powerstations. Vom 1. bis zum 5. September zeigt der Experte für umweltfreundliche Outdoor-Energielösungen in Halle 3.2, Stand 307, seine neue Flaggschiff-Serie. So wird erstmals der neue Solargenerator 300 Plus, bestehend aus einer besonders handlichen LiFePO4-Powerstation mit faltbarem 40 Watt Mini-Solarmodul, zu sehen sein. Zudem wird ein weiteres Highlight am Messefreitag enthüllt, das die Fortschritte im Bereich der tragbaren Stromlösungen zeigt.

„Wir freuen uns, unsere neueste Innovation auf der diesjährigen IFA in Berlin zu präsentieren. Bei Jackery streben wir danach, auf nachhaltige Weise gemeinsam mit Nutzern weltweit Neuland zu erkunden. Unsere fortlaufenden technologischen Innovationen legen hierfür ein solides Fundament“, so Lara Luo, Leiterin der Markenabteilung bei Jackery.

Jackery möchte Usern auch mobil eine Kontrolle über ihren Energiebedarf ermöglichen. So bietet das Unternehmen mit dem bereits verfügbaren Solargenerator 2000 Plus eine optimierte mobile Stromlösung mit erstklassiger Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Das modulare Konzept der Plus-Serie wurde als vielseitige und effiziente Lösung für alle entwickelt, die sich mehr Freiheit und Energieunabhängigkeit wünschen.

Jackery blickt auf eine erfolgreiche Bilanz bei technologischen Innovationen zurück und brachte 2016 die weltweit erste tragbare Lithium-Powerstation, die Explorer-Serie, und zwei Jahre später die weltweit ersten tragbaren Solarmodule, die SolarSaga-Serie, auf den Markt. Jackery hat sich seitdem zu einer der meistverkauften Marken für mobilen Strom in den USA und Japan entwickelt und bietet seit 2022 die starken Solargeneratoren 1000 Pro und 2000 Pro. Das SolarSaga 80W Solarpanel, das ebenfalls im Jahr 2022 auf den Markt gebracht wurde, war das weltweit erste mobile Photovoltaikprodukt, das eine Zertifizierung von TÜV SÜD erhielt. Anfang dieses Jahres vervollständigte Jackery seine High-End-Solargenerator-Pro-Familie mit der Einführung des 3000 Pro und des 1500 Pro auf der CES 2023.

Auf der IFA 2023 wird mit den anstehenden Produkt-Launches nun die neue Plus-Serie weiter ausgebaut. So wird der Jackery Explorer 300 Plus auf der Messe zu sehen sein und bereits am 1. September auf den offiziellen Webseiten von Amazon und Jackery in Europa vorgestellt. Die UVP beträgt 349 EUR für die Powerstation Jackery Explorer 300 Plus und 449 EUR für den Solargenerator 300 Plus 40W Mini inklusive mobilem Solarmodul.

Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery die weltweit ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen die weltweit ersten tragbaren Solarmodule. Mit der Einführung von Solargeneratoren für den Outdoor-Bereich reagiert Jackery auf die Energiebedürfnisse von Naturliebhabern auf der ganzen Welt und inspiriert sie zu neuen Erkundungen und Abenteuern.

Die Produkte zählen regelmäßig zu den Amazon Bestsellern. Obendrein wurde die Marke mit 40 renommierten internationalen Designpreisen ausgezeichnet, darunter der Red Dot Design Award, der iF Design Award, der A“ Design Award and Competition, der Best of IFA Award und der CES Innovation Award.

