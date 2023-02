Jackery unterstützt International Rescue Committee

Jackery, das führende Unternehmen für Solarlösungen, hat heute eine neue Partnerschaft mit dem International Rescue Committee (IRC) angekündigt und ermutigt andere Unternehmen, die Organisation, die von Krieg und Krisen betroffenen Menschen zur Seite steht, zu unterstützen.

Diese Partnerschaft kommt zu einer Zeit, in der humanitäre Hilfe und Unterstützung weltweit von entscheidender Bedeutung sind, einschließlich Europa. Über 100 Millionen Menschen wurden weltweit gewaltsam vertrieben, Millionen haben ihr Heim verloren.

Seit seiner Gründung vor über einem Jahrzehnt in Kalifornien ist die Unterstützung von gefährdeten Familien und Einzelpersonen ein Teil von Jackery“s DNA. Aus diesem Grund wurde frühzeitig das Programm „Jackery Cares“ ins Leben gerufen. Mit der Expansion von Jackery in Europa wurde auch dieses Engagement weiter ausgebaut, sodass Jackery nun eine Partnerschaft mit dem IRC eingegangen ist. Dieses Engagement wurde durch eine Geldspende und die Bereitstellung dringend benötigter Solarstromlösungen besiegelt.

Ricky Ma, Head of EMEA bei Jackery, sagte: „Jackery Cares ist uns seit jeher eine Herzensangelegenheit und ein wesentlicher Bestandteil unseres Unternehmens. Daher freuen wir uns nun, offizieller Partner des IRC zu werden, um unsere Hilfe weiter zu intensivieren. Wir haben nach einer Wohltätigkeitsorganisation gesucht, mit der wir als Unternehmen eine Partnerschaft eingehen können, während wir uns derzeit in Europa erweitern, und der IRC ist für uns die beste Wahl. Wir sind zutiefst betroffen von den aktuellen Naturkatastrophen sowie dem damit verbundenen Leid, und wir sind zuversichtlich, dass wir den IRC dabei unterstützen können, Menschen in aller Welt in verzweifelter Not zu helfen.“

Vizepräsidentin für internationale Philanthropie und Partnerschaften beim International Rescue Committee: „Engagement von Partnern aus verschiedenen Branchen ist erforderlich, um dem Ausmaß der heutigen humanitären Bedürfnisse gerecht zu werden. Wir sind dankbar, dass Jackerys Unterstützung in einer Zeit kommt, in der in von Krisen und Katastrophen betroffenen Gemeinden dringend Solargeneratoren benötigt werden.“

Jackery ermutigt aktiv Unternehmen und Einzelpersonen, dem IRC weiterhin zu helfen, die dringend benötigte Unterstützung auf der ganzen Welt zu leisten.

Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery die weltweit ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen die weltweit ersten tragbaren Solarmodule. Mit der Einführung von Solargeneratoren für den Outdoor-Bereich reagiert Jackery auf die Energiebedürfnisse von Naturliebhabern auf der ganzen Welt und inspiriert sie zu neuen Erkundungen und Abenteuern.

Die Produkte zählen regelmäßig zu den Amazon Bestsellern. Obendrein wurde die Marke mit 40 renommierten internationalen Designpreisen ausgezeichnet, darunter der Red Dot Design Award, der iF Design Award, der A“ Design Award and Competition, der Best of IFA Award und der CES Innovation Award.

