Jährliche Revisionsarbeiten in den Saalfelder Feengrotten

Seit 05.01.2026 werden in den Saalfelder Schaugrotten die turnusmäßigen Wartungs- und
Reinigungsarbeiten durchgeführt. Hierfür ist das ehemalige Bergwerk bis Ende Januar
geschlossen.
Die jährliche Schließzeit wird genutzt, um notwendige Revisionsmaßnahmen und eine
umfassende gebirgsmechanische Kontrolle des gesamten Untertage-Bereiches
durchzuführen. Dazu gehören technische Prüfungen, Reparaturen und die Kontrolle der
elektrischen Anlagen. Für das technische Team der Feengrotten steht in diesem Jahr
insbesondere der sogenannten „Erbstollen“ im Fokus. Insgesamt werden hier rund 80 Tonnen
Ockerschlamm mithilfe eines Saugbaggers aus dem Grubenbau gepumpt. Dieser am tiefsten
liegende Stollen dient im Bergbau dazu, überschüssiges Wasser aus den drei höher liegenden
Sohlen abzuleiten. Damit wird verhindert, dass sich Grubenwasser zurückstaut. „Neben dieser
technisch sehr anspruchsvollen Wartungsarbeit stehen aber natürlich auch die jährlich
wiederkehrenden Arbeiten im Fokus. Dazu zählt auch das Ablassen des angestauten Wassers
in den Quellgrotten und dem Märchendom inklusive Reinigung der Wasserbecken. Dann
können wir auch die Tropfsteine besser erreichen, um die Lampenflora entfernen zu können.“,
so Arne Bullermann, Technischer Leiter der Feengrotten. Zusätzlich werden die Wege
zwischen der Mützelburg Grotte und dem sogenannten „Krummen Gang“ ausgebessert.
Nach Beendigung der Arbeiten erstrahlen die Grotten wieder in vollem Glanz und eröffnen am
31. Januar 2026 die neue Saison. Dann kann das Schaubergwerk und das Erlebnismuseum
Grottoneum wieder dienstags bis sonntags von 11.00 bis 15.00 Uhr besucht werden. Auch der
Heilstollen hat dann wieder geöffnet. Das Feenweltchen startet schließlich am 01. April 2026
in die neue Saison.
Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.
