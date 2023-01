„Jagd & Hund“: Afrika – zum Greifen nah

Auf Europas größter Jagdmesse in Dortmund können Besucher am Stand von DDoptics eine attraktive Jagdreise nach Namibia gewinnen.

Chemnitz, 19. Januar 2023 – Ferngläser, Spektive, Zielfernrohre und Nachtsichtgeräte für Jagd, Sportschießen, Outdoor und Ornithologie zeigt die DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG auf der „Jagd & Hund“ (24. – 29. Januar) in Dortmund. An Stand 6.B18 in Halle 6 beraten und unterstützen Spezialisten in allen Fragen rund um die Optik-Welt. Mit etwas Glück können Besucher des DDoptics-Standes das neue Jahr mit einem Paukenschlag starten und im Rahmen eines Losverfahrens eine 1-wöchige Jagdreise nach Namibia gewinnen. Teilnahmebedingungen finden Interessenten hier.

Jagdoase am Waterberg in Namibia

Nach der Ankunft in Namibias Hauptstadt Windhoek geht es für den/die GewinnerIn weiter in Richtung Nationalpark Waterberg. Inmitten einer farbenprächtigen Naturlandschaft mit Kudus, Oryx, Warzenschweinen und Zebras liegt eine der schönsten Jagdfarmen Namibias. Inhaber und Betreiber Hans-Werner Erpf empfängt hier nicht nur Jagd und Safarigäste, sondern auch Sportschützen.

Longrange-Eldorado

Denn auf mehreren Schießarealen zwischen rötlich schimmernden Bergen bieten ebene Bahnen perfekte Bedingungen für Weitschüsse von bis zu dreitausend Metern. DDoptics selbst testet hier die eigenen Zielfernrohre auf Präzision und Unverwüstlichkeit.

Wie beispielsweise das Longrange-Zielfernrohr „V6 5-30×56 DDMP“ mit taktischem Absehen, das eine sehr hohe Auflösung mit Bildhelligkeit und Detailschärfe bis zum äussersten Rand des Blickfeldes aufweist. Der 30-MRAD-Verstellweg erlaubt extreme Weitschüsse. Dank einer präzisen Absehenschnellverstellung lassen sich verschiedene Schussentfernungen in Abhängigkeit von der Windrichtung und Windstärke oder einer eventuellen Bewegung des Ziels einstellen.

Zuhause auf Herz und Nieren testen – kostenfrei

Besucher der „Jagd und Hund“ können am DDoptics-Messestand direkt kompakte und preisgünstige Spektive, professionelle Wärmebildgeräte und Ferngläser der Spitzenklasse testen und kostenfrei zur Ansicht bestellen. Wie zum Beispiel die neue SHG-Fernglasreihe, die mit ihren optischen Eigenschaften, in Verbindung mit dem ergonomischen Design, geringen Gewicht und der komfortablen Bedienung in dieser Leistungs- und Preisklasse weltweit eine Alleinstellung einnimmt.

DDoptics auf der „Jagd und Hund“: Messe Dortmund, 24. bis 29. Januar 2023, Halle 6, Stand 6.B18.

Weitere Informationen unter www.ddoptics.de

Die DDoptics Optische Geräte & Feinwerktechnik KG, im Jahr 2007 gegründet, ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb von optoelektronischen Geräten und Instrumenten. Zum Produktportfolio gehören Ferngläser, Spektive, Zielfernrohre und Nachtsichtgeräte für den Profi-Einsatz. Innovative Entwicklungen und höchste Qualität bei einem konkurrenzlosen Preis-Leistungsverhältnis überzeugen immer mehr Naturliebhaber, Jäger, Ornithologen und Outdoorfreaks.

