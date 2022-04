JAGGAER erhält Auszeichnung „Customers‘ Choice“

Zum zweiten Mal in Folge erhält JAGGAER die Auszeichnung für Procure-to-Pay-Software

Research Triangle Park, NC – Beschaffungsexperte JAGGAER geht im Gartner® Peer Insights™ Report „Voice of the Customer“ erneut als „Customers‘ Choice“ für Procure-to-Pay-Software (P2P) hervor. Damit ist JAGGAER einer von nur zwei Anbietern, die an ihrem Erfolg des letzten Jahres anknüpfen konnten. Basis der Auszeichnung sind das Kundenfeedback und die Bewertungen auf der Online-Plattform Gartner® Peer Insights™.

„Ein gutes Produkt allein reicht heute längst nicht mehr aus. Was die Kunden wirklich wollen, ist ein Technologiepartner, der sie unterstützt, mit ihnen wächst und ihnen hilft, ihre Strategie umzusetzen und ihre Ziele zu erreichen“, sagt Jim Bureau, CEO von JAGGAER. „Das setzt aber voraus, dass wir uns als Unternehmen stetig weiterentwickeln, denn nur so können wir unseren Kunden bestmöglich zum Erfolg verhelfen. Dass wir nun zum zweiten Mal in Folge mit der Auszeichnung „Customers‘ Choice“ prämiert wurden, zeigt, dass wir dabei mit unserer „Autonomous Commerce“-Strategie auf dem richtigen Weg sind.“

Ein JAGGAER-Kunde beschreibt die Zusammenarbeit folgendermaßen: „Die Lösung von JAGGAER ist für uns die beste Procure-to-Pay-Suite: JAGGAER ONE ist eine sehr sinnvolle Softwarelösung, die es uns ermöglicht, umfassende Geldtransaktionen sicher durchzuführen. Es ist eine vertrauenswürdige Anwendung und wir sind sehr zufrieden mit ihrer umfangreichen Spend-Management-Lösung. Sie ist für uns ein unverzichtbares Instrument, um Produkte anzufordern, Rechnungen zu bezahlen und vieles mehr. Eine Procure-to-Pay-Suite ist unerlässlich, um unsere Geschäfte sicher zu machen. Dabei bietet JAGGAER ONE aus unserer Sicht die beste Technologie für den Zahlungsprozess und ist ein wichtiges Hilfsmittel für Online-Einkäufe und automatische Anfragen. Einkäufer und Lieferanten sind für ihre Rechnungsstellung immer auf eine Beschaffungslösung angewiesen. Es ist sehr erfreulich, eine solche Software zu finden, die sicher ist und sehr gute Abrechnungs- und Zahlungsmethoden bietet. Wir haben dank der Leistungen und Services von JAGGAER ONE eine deutliche Verbesserung unserer Abrechnungstechniken erfahren.“

GARTNER und PEER INSIGHTS sind Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner Endbenutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern beruhen, und ist weder als Tatsachenbehauptung zu verstehen noch repräsentiert er die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften. Gartner befürwortet keinen der in diesen Inhalten dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Inhalte, einschließlich der Garantie der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über JAGGAER: Autonomous Commerce

Als unabhängiges Source-to-Pay-Unternehmen mit mehr als 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steigert JAGGAER den Kundennutzen für Einkäufer und Verkäufer durch ein globales Netzwerk mit Niederlassungen in Nord- und Südamerika, APAC, Asien und EMEA. JAGGAER entwickelt und bietet umfangreiche SaaS-basierte Beschaffungslösungen, die den gesamten Source-to-Settle-Prozess umfassen, einschließlich Spend Management, Category Management, Lieferantenmanagement, Sourcing, Vertragsmanagement, eProcurement, Rechnungsabwicklung, Supply Chain Management und Bestandsmanagement. Diese Kernprozesse des Einkaufs sind alle auf einer einzigen Plattform, JAGGAER ONE, angesiedelt. JAGGAER leistet seit mehr als 25 Jahren Pionierarbeit im Bereich von Spend-Management-Lösungen und führt mit seinem Gehör für Kunden und Entscheider in allen Industriezweigen, dem öffentlichen Dienst und der Wissenschaft die Innovationskurve an. So auch in der Autonomous Commerce Revolution, die den gesamten Source-to-Pay-Prozess mit einem verbraucherähnlichen, autonomen Einkaufserlebnis verknüpft, das gleichermaßen Einkäufer, Lieferanten sowie Partner einbezieht und dabei das volle Potenzial des Internet of Things (IoT) ausschöpft. Durch den Einsatz von KI und maschinellem Lernen können Unternehmen per Matchmaking gezielt die zu ihren Anforderungen passenden Lieferanten finden und umgekehrt. So wurden in 2021 Waren im Wert von über 450 Milliarden Euro über das JAGGAER-Netzwerk gehandelt.

Firmenkontakt

JAGGAER Austria GmbH

Kathrin Kornfeld

Wienerberg Straße 11

1100 Wien

+4318049080

kkornfeld@jaggaer.com

http://www.jaggaer.com

Pressekontakt

PR KONSTANT

Till Konstanty

Füsilierstr. 11

40476 Düsseldorf

+49 211 730633-60

till@konstant.de

http://www.konstant.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.