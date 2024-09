JAGGAER stellt ESG Impact Report für 2023 vor

Externe Validierung, Fortschritte bei der Emissionsreduzierung und Mitarbeiterengagement im Fokus

Verifizierung der Emissionsziele und Fortschritte durch die Science Based Targets initiative („SBTi“)

JAGGAER, einer der weltweit führenden Softwareanbieter für Enterprise Procurement und Supplier Collaboration, stellt seinen dritten ESG Impact Report (Environmental, Social, Governance) für 2023 vor. JAGGAER unterstützt seine Kunden dabei, komplexe Prozesse zu automatisieren und zu managen sowie eine resiliente, verantwortungsvolle und integrierte Lieferantenbasis aufzubauen. Durch die Vereinfachung und Optimierung des Beschaffungsprozesses ermöglicht JAGGAER seinen Kunden und Stakeholdern, ihre ESG-Ziele zu erreichen, und stellt ihnen mit seiner Software entsprechende Lösungen zur Verfügung.

Das Unternehmen beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Unterstützung seiner Kunden, sondern entwickelt auch seine eigenen ESG-Praktiken kontinuierlich weiter. JAGGAER-CEO Andy Hovancik sagt: „Ich freue mich sehr, als Catalyst für die Beschleunigung der Geschäftsergebnisse unserer tausenden globalen Kunden und Partner bei JAGGAER zu wirken. Unser jüngster ESG Impact Report unterstreicht die Verbesserung unseres ESG-Angebots für unsere Kunden, die Schaffung eines engagierten Umfelds für unsere Talente und unsere ehrgeizigen Umweltziele im Jahr 2023.“ Weiterhin erklärt er: „Unsere Technologie spielt eine immer wichtigere Rolle, wenn es darum geht, unsere Kunden dabei zu unterstützen, einen positiven Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft auszuüben sowie die Unternehmensführung durch mehr Transparenz zu verbessern.“

Eine externe Validierung erhielt JAGGAER dabei von EcoVadis, dem führenden Anbieter von Nachhaltigkeits-Ratings für Unternehmen. So wurde der Source-to-Pay-Anbieter 2023 mit einer Silbermedaille für sein Gesamtnachhaltigkeits-Rating ausgezeichnet und gehört damit sowohl zu den besten 9 % in der Branche „Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten“ als auch zu den besten 20 % aller von EcoVadis in diesem Jahr bewerteten Unternehmen.

Daher setzt JAGGAER hohe Standards für seine Environmental-, Social-, Governance-Ziele, die vom derzeitigen Business Sponsor Cinven, einem Unterzeichner der UN Principles for Responsible Investment (UNPRI), inspiriert wurden. Im Folgenden finden sich einige Highlights aus dem aktuellen ESG-Bericht:

Umwelt

Der Report zeigt, dass JAGGAER auf dem besten Weg ist, die von der Science Based Targets initiative (SBTi) verifizierten Ziele des Plan Zero zu erreichen. So konnte das Unternehmen seine gesamten Scope-1- und Scope-2-Emissionen gegenüber 2021 um 28 % reduzieren. Darüber hinaus sind die Scope-3-Emissionen, die 92 % der Gesamtemissionen von JAGGAER ausmachen, im Vergleich zum Basisjahr 2021 erheblich gesunken. Letzteres ist unter anderem auf die Migration der JAGGAER-Dienste zu dem externen Anbieter Cloud-basierter Hosting-Infrastruktur, Amazon Web Services (AWS), zurückzuführen.

Soziales Engagement

Der Impact Report gibt zudem einen Einblick in die Erfolge von JAGGAER im Bereich soziales Engagement und Talentmanagement. Unter anderem haben alle Mitarbeitenden jährlich zwei bezahlte Ehrenamtler-Tage zur Verfügung, die im Jahr 2023 deutlich häufiger in Anspruch genommen wurden. Insgesamt verzeichnet das Unternehmen dabei einen Anstieg um 156 %, was mehr als 300 Stunden entspricht, die sich JAGGAER-Mitarbeitende in den Ländern und Regionen, in denen das Unternehmen vertreten ist, lokal für soziale Zwecke eingesetzt haben.

Auch die globalen Initiativen zur Förderung des Mitarbeiterwohlbefindens und zur Verbesserung der Unternehmenskultur von JAGGAER haben sich bewährt. Denn das Unternehmen hat unter anderem die Auszeichnung „2023 Gallagher Best-in-Class Employer“ in Nordamerika erhalten. Weiterhin wurden im Bereich Diversity, Equality and Inclusion Fortschritte erzielt: Der Frauenanteil an der weltweiten Belegschaft liegt nun bei 42 % und im Executive Leadership Team bei 43 %, während er im Vorjahr noch ein Drittel betrug. Insgesamt beschäftigt JAGGAER Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 40 Nationen.

Governance

Außerdem hat JAGGAER 2023 weitere Maßnahmen ergriffen, um seine Governance-Strukturen zu stärken. Jeff Laborde, CFO von JAGGAER und ESG-Sponsor, erklärt: „Ich arbeite eng mit dem Executive Leadership Team, der ESG-Task Force und dem ESG-Manager zusammen, um sicherzustellen, dass wir ESG ganzheitlich angehen. Unser Ziel ist es, uns an das Geschäftsumfeld anzupassen, indem wir sich ändernde Kundenbedürfnisse, Vorschriften und Erwartungen an Innovationen in Produkten, Partnerschaften und Prozessen berücksichtigen.“

Da Datenschutz und Informationssicherheit für JAGGAER zu den wichtigsten Themen gehören, bleibt das Unternehmen in Bezug auf seine Best Practices für diese Bereiche transparent. Der ESG Impact Report 2023 hebt die Sicherheits- und Compliance-Zertifizierungen sowie die Sicherheitsmaßnahmen von JAGGAER, die Erfolge bei den obligatorischen Compliance-Schulungen und die damit verbundenen Ziele hervor.

Ein wichtiges Beispiel aus dem Jahr 2023 war die Notwendigkeit, die Sicherheitsrichtlinien im Zuge der KI-Revolution zu aktualisieren. JAGGAER definiert derzeit den verantwortungsvollen Einsatz von KI im Einklang mit dem NIST AI Risk Management Framework, das Teil des NIST-Programms für vertrauenswürdige und verantwortungsvolle künstliche Intelligenz ist. Darüber hinaus verfolgt das Unternehmen regionale und regulatorische Entwicklungen, wie die neueste ISO-Norm 42001. „In Sachen KI verfolgen wir einen Top-Down-Ansatz, bei dem die Richtlinien für eine verantwortungsvolle Nutzung jetzt in unsere Informationssicherheitsrichtlinien und Schulungen integriert sind“, erklärt Laborde abschließend.

Die intelligente Source-to-Pay- und Supplier-Collaboration-Plattform für die Beschaffung

JAGGAER ist ein weltweit führender Softwareanbieter für Enterprise Procurement sowie Supplier Collaboration und unterstützt als Catalyst die Verbesserung der menschlichen Entscheidungsfindung, um Geschäftsergebnisse zu beschleunigen. So hilft JAGGAER Unternehmen, komplexe Prozesse zu automatisieren und zu managen sowie eine resiliente, verantwortungsvolle und integrierte Lieferantenbasis aufzubauen. Mit über 30 Jahren Erfahrung bilden die bewährten, KI-gestützten Branchenlösungen, Services und Partnerschaften die Grundlage der JAGGAER ONE Suite. Diese deckt sowohl die direkte als auch indirekte Beschaffung sowie Upstream- und Downstream-Prozesse in Umgebungen ab, die eine intelligente und umfassende Source-to-Pay-Lösung erfordern. Weltweit konzentrieren sich 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf, die Kunden von JAGGAER dabei zu unterstützen, Werte zu schaffen, ihr Business zu transformieren und ihren Weg zum „Autonomous Commerce“ zu beschleunigen.

