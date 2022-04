James Francis Gill | Women in Cars | Neue Editionen

zahlreiche Neuerscheinungen erhältlich zum Subskritionspreis

Mit seiner Werkserie „Women in Cars“ schuf James Francis Gill in den 1960er Jahren bedeutende Kunstwerke, in denen er meist weibliche Berühmtheiten in ihren Fahrzeugen zeigte. Das Museum of Modern Art, New York kaufte 1962 zwei Gemälde für seine Sammlung, u.a. das Werk „Woman in Striped Dress“. Dies war der erste Meilenstein für seinen internationalen Durchbruch, der ihm weltweite Anerkennung einbrachte, was seine Ausstellungshistorie in renommierten Museen verdeutlicht.

Seine Werke finden sich heute u.a. in den Sammlungen des MoMA, des Whitney Museum of American Art, des Smithsonian American Art Museums, des Art Institute of Chicago und dem Museum Moderner Kunst der Stiftung Ludwig.

Für die aktuelle Ausstellung „Women in Cars“ schuf Gill innerhalb der letzten 3 Jahrezahlreiche limitierte Editionen und Box-Sets (5 Stück).

