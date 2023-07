Jan-Darius Fötsch ist neuer Channel-Verantwortlicher bei Varonis

Varonis als SaaS bietet Partnern einen einfachen Einstieg in den Wachstumsmarkt Data Security Posture Management (DSPM)

Jan-Darius Fötsch verantwortet ab sofort sämtliche Channel-Aktivitäten von Varonis Systems, Inc., (NASDAQ:VRNS), dem Spezialisten für datenzentrierte Cybersicherheit, in der DACH-Region. Bereits seit August 2021 betreut er als Channel Manager Partner vor allem in der Nordhälfte Deutschlands. In seiner neuen Rolle treibt er den Ausbau der Partnerlandschaft sowie die Vertiefung strategischer Partnerschaften etwa für Managed Security Services weiter voran.

Bevor Jan-Darius Fötsch vor knapp zwei Jahren zu Varonis wechselte, war er unter anderem über vier Jahre lang bei Securepoint als Channel Account Manager tätig. „Egal ob Ransomware-Angriffe, Insider-Bedrohungen oder Cyber-Spionage: Den Angreifern geht es stets um die sensitiven Daten eines Unternehmens. Gleichzeitig wird nicht zuletzt durch die vermehrte Cloud-Nutzung die Angriffsfläche immer größer und bietet Cyberkriminellen immer neue Wege in die Opfersysteme. Vor diesem Hintergrund ist ein datenzentrierter Sicherheitsansatz die richtige Strategie, vertrauliche Informationen effektiv zu schützen“, erklärt Fötsch. „Gleichzeitig ist die datenzentrierte Sicherheit ein Thema, das die meisten Channel-Partner und Reseller noch nicht gezielt abdecken. Mit Varonis sind sie in der Lage, ihr Portfolio entsprechend zu erweitern und neue Absatzmärkte zu erschließen. Die kürzliche Umstellung unseres Angebots auf SaaS bietet dabei sowohl Kunden als auch dem Channel zahlreiche Vorteile wie eine einfache und schnelle Implementierung, automatische Updates und zusätzliche Services wie unsere neue proaktive Incident Response, bei der ein hochkarätiges Cybersicherheitsteam proaktiv die Kundenumgebungen überwacht und auf Bedrohungen reagiert. Durch SaaS können die Partner so mehr Services und Features anbieten und benötigen dabei weniger Ressourcen. Dies bietet dem Channel einen leichteren und unkomplizierten Einstieg in den wachstumsstarken Markt des Data Security Posture Management (DSPM).“

Varonis wird unter Fötsch seine Channel-Aktivitäten weiter ausbauen. So konnte zuletzt mit Boll Engineering nach Nuvias ein zweiter Distributor für die DACH-Region gewonnen werden. „Wir setzen zu 100 Prozent auf den Channel. Wir wissen, dass eine positive Entwicklung auf dem Markt nur durch einen starken und kompetenten Vertriebskanal möglich ist. Mit unseren beiden Distributoren werden bestehende und neue Partner in der Region nicht nur entlastet, sondern profitieren auch von deren Erfahrung und den Leistungen“, ergänzt Michael Scheffler, Country Manager DACH von Varonis. „Darüber hinaus wollen wir unsere strategischen Partnerschaften weiter vertiefen und unser Partner-Ökosystem sukzessive ausbauen. Mit Jan-Darius haben wir dafür genau die richtige Person.“

Varonis verfolgt seit seiner Gründung 2005 einen anderen Ansatz als die meisten IT-Sicherheits-Anbieter, indem es die sowohl lokal als auch in der Cloud gespeicherten Unternehmensdaten ins Zentrum der Sicherheitsstrategie stellt: sensible Dateien und E-Mails, vertrauliche Kunden-, Patienten- und Mitarbeiterdaten, Finanzdaten, Strategie- und Produktpläne sowie sonstiges geistiges Eigentum.

Die Varonis Datensicherheits-Plattform (DSP) erkennt Insider-Bedrohungen und Cyberangriffe durch die Analyse von Daten, Kontoaktivitäten, Telemetrie und Nutzerverhalten, verhindert oder begrenzt Datensicherheitsverstöße, indem sie sensible, regulierte und veraltete Daten sperrt und bewahrt einen sicheren Zustand der Systeme durch effiziente Automatisierung.

Mit dem Schwerpunkt auf Datensicherheit adressiert Varonis eine Vielzahl von Anwendungsfällen wie Bedrohungserkennung und -abwehr sowie Compliance. Das börsennotierte Unternehmen verfügt weltweit über Niederlassungen und Partner. Unter den weltweiten Kunden von Varonis sind führende Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Konsumgüter, Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Produktion, Energie, Medien und Bildung.

